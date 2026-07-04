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Tour de France Results

The Associated Press

July 4, 2026, 4:29 PM

Saturday, July 4

Stage 1

Barcelona-Barcelona

19.6 km Time trial

1. Jonas Vingegaard, Netherlands, Visma-Lease a Bike, 21:47. 4:04:03s.

2. Filippo Ganna, Italy, Netcompany-INEOS Cycling Team, 8s behind.

3. Tadej Pogacar, Slovakia, UAE Team Emirates XRG, 12s.

4. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 16s.

5. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull-BORA-Hansgrohe, 19s.

6. Isaac del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 26s.

7. Davide Piganzoli, Italy, Visma-Lease a Bike, 28s.

8. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull-BORA-Hansgrohe, 35s.

9. Tobias Foss, Norway, Netcompany-INEOS Cycling Team, 38s.

10. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 39s.

Also

14. Matthew Riccitello, United States 50s behind.

43. Sepp Kuss, United States, 1:58.

49. Sean Quinn, United States, 2:08.

57. Brad McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 2:26.

59. Matteo Jorgenson, United States, Visma-Lease a Bike, 2:30.

151. Quinn Simmons, United States, 4:23.

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