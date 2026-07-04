Tour de France Results

Saturday, July 4
Stage 1
Barcelona-Barcelona
19.6 km Time trial
1. Jonas Vingegaard, Netherlands, Visma-Lease a Bike, 21:47. 4:04:03s.
2. Filippo Ganna, Italy, Netcompany-INEOS Cycling Team, 8s behind.
3. Tadej Pogacar, Slovakia, UAE Team Emirates XRG, 12s.
4. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 16s.
5. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull-BORA-Hansgrohe, 19s.
6. Isaac del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 26s.
7. Davide Piganzoli, Italy, Visma-Lease a Bike, 28s.
8. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull-BORA-Hansgrohe, 35s.
9. Tobias Foss, Norway, Netcompany-INEOS Cycling Team, 38s.
10. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 39s.
Also
14. Matthew Riccitello, United States 50s behind.
43. Sepp Kuss, United States, 1:58.
49. Sean Quinn, United States, 2:08.
57. Brad McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 2:26.
59. Matteo Jorgenson, United States, Visma-Lease a Bike, 2:30.
151. Quinn Simmons, United States, 4:23.
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