Tour de France Results

Monday, July 6
Stage 3
A 121.7 mile ride from Granollers to Les Angles
Stage Results:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 4:45:11.
2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:45:13.
3. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education – EasyPost, same time.
4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, same time.
5. Tobias Halland Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, 4:45:15.
6. Lennert Van Eetvelt, Belgium, Lotto Intermarché, same time
7. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, same time.
8. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, same time.
9. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, same time.
10. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, same time.
Also:
24. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:46:01.
32. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 4:46:54.
35. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 4:47:34.
40. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:47:53.
41. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 4:48:00.
Overall Standings:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 8:46:55.
2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
3. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 8:47:18.
4. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 8:47:19.
5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 8:47:22.
6. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 8:47:43.
7. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 8:47:48.
8. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 8:48:04.
9. Tobias Halland Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, 8:48:56.
10. Ilan Van Wilder, Belgium, Soudal Quick-Step, 8:48:12.
Also:
26. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 8:52:29.
32. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 8:56:39.
33. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 8:56:50.
36. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 8:54:18.
52. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 9:08:07.
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