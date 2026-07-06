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Tour de France Results

The Associated Press

July 6, 2026, 12:06 PM

Monday, July 6

Stage 3

A 121.7 mile ride from Granollers to Les Angles

Stage Results:

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 4:45:11.

2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:45:13.

3. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education – EasyPost, same time.

4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, same time.

5. Tobias Halland Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, 4:45:15.

6. Lennert Van Eetvelt, Belgium, Lotto Intermarché, same time

7. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, same time.

8. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, same time.

9. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, same time.

10. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, same time.

Also:

24. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:46:01.

32. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 4:46:54.

35. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 4:47:34.

40. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:47:53.

41. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 4:48:00.

Overall Standings:

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 8:46:55.

2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.

3. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 8:47:18.

4. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 8:47:19.

5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 8:47:22.

6. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 8:47:43.

7. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 8:47:48.

8. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 8:48:04.

9. Tobias Halland Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, 8:48:56.

10. Ilan Van Wilder, Belgium, Soudal Quick-Step, 8:48:12.

Also:

26. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 8:52:29.

32. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 8:56:39.

33. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 8:56:50.

36. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 8:54:18.

52. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 9:08:07.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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