Tour de France Results

Sunday, July 19
Stage 15
A 114.3-mile ride from Champagnole to Plateau de Solaison
Stage Results:
1. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull-BORA-hansgrohe, 4:23:09.
2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates-XRG, same time.
3. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates-XRG, 4:23:15.
4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 4:24:07.
5. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull-BORA-hansgrohe, same time.
6. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 4:25:06.
7. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, same time.
8. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 4:25:09.
9. Adam Yates, Great Britain, UAE Team Emirates-XRG, same time.
10. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 4:25:25.
Also:
10. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 4:25:25.
20. Matthew Riccitello, United States, Decathlon CMA CGM Team, 4:28:49.
32. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 4:37:46.
40. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:44:09.
41. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:44:09.
46. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 4:44:32.
Overall Standings:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates-XRG, 55:41:31.
2. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull-BORA-hansgrohe, 55:46:31.
3. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates-XRG, 55:47:29.
4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 55:47:54.
5. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull-BORA-hansgrohe, 55:48:19.
6. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 55:48:59.
7. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 55:51:09.
8. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 55:51:59.
9. Tom Pidcock, Great Britain, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, 55:52:50.
10. Jordan Jegat, France, TotalEnergies, 56:00:57.
Also:
17. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 56:27:09.
19. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 56:32:02.
20. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 56:44:47.
25. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 57:05:01.
32. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 52:41:47.
38. Matthew Riccitello, United States, Decathlon CMA CGM Team, 57:40:10.
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