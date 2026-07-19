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Tour de France Results

The Associated Press

July 19, 2026, 1:00 PM

Sunday, July 19

Stage 15

A 114.3-mile ride from Champagnole to Plateau de Solaison

Stage Results:

1. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull-BORA-hansgrohe, 4:23:09.

2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates-XRG, same time.

3. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates-XRG, 4:23:15.

4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 4:24:07.

5. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull-BORA-hansgrohe, same time.

6. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 4:25:06.

7. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, same time.

8. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 4:25:09.

9. Adam Yates, Great Britain, UAE Team Emirates-XRG, same time.

10. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 4:25:25.

Also:

10. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 4:25:25.

20. Matthew Riccitello, United States, Decathlon CMA CGM Team, 4:28:49.

32. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 4:37:46.

40. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:44:09.

41. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:44:09.

46. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 4:44:32.

Overall Standings:

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates-XRG, 55:41:31.

2. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull-BORA-hansgrohe, 55:46:31.

3. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates-XRG, 55:47:29.

4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 55:47:54.

5. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull-BORA-hansgrohe, 55:48:19.

6. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 55:48:59.

7. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 55:51:09.

8. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 55:51:59.

9. Tom Pidcock, Great Britain, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, 55:52:50.

10. Jordan Jegat, France, TotalEnergies, 56:00:57.

Also:

17. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 56:27:09.

19. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 56:32:02.

20. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 56:44:47.

25. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 57:05:01.

32. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 52:41:47.

38. Matthew Riccitello, United States, Decathlon CMA CGM Team, 57:40:10.

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