Live Radio
Home » Sports » Corales Puntacana Championship Scores

Corales Puntacana Championship Scores

The Associated Press

July 19, 2026, 2:05 PM

Sunday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

Final Round

Stefano Mazzoli, Italy 67-69-66-66—268
Todd Clements, England 65-66-67-71—269
Gordon Sargent, United States 66-67-69-67—269
Will Gordon, United States 69-70-65-66—270
Benjamin James, United States 67-66-67-70—270
Joe Highsmith, United States 68-67-68-68—271
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-69-67-68—271
Marcel Schneider, Germany 70-66-67-68—271
Zachary Bauchou, United States 71-67-68-66—272
Thomas Rosenmueller, Germany 70-66-68-68—272
Blades Brown, United States 67-69-67-70—273
Davis Bryant, United States 71-68-68-66—273
Max McGreevy, United States 71-66-65-71—273
Seamus Power, Ireland 68-72-67-66—273
Filippo Celli, Italy 67-70-69-68—274
Marcus Helligkilde, Denmark 69-68-69-68—274
Luke List, United States 71-70-69-64—274
Kris Ventura, Norway 72-67-68-67—274
Aaron Wise, United States 71-66-66-71—274
Jorge Campillo, Spain 70-69-69-67—275
Nick Dunlap, United States 67-72-67-69—275
A.J. Ewart, Canada 69-69-68-69—275
Mackenzie Hughes, Canada 66-72-69-68—275
Joel Dahmen, United States 71-66-69-70—276
Renato Paratore, Italy 70-70-71-65—276
Paul Peterson, United States 68-70-68-70—276
Hayden Springer, United States 69-70-67-70—276
Johannes Veerman, United States 66-67-73-70—276
Kevin Yu, Chinese Taipei 68-71-68-69—276
Jonathan Byrd, United States 66-72-67-72—277
David Skinns, England 73-66-68-70—277
Tom Vaillant, France 70-68-69-70—277
John VanDerLaan, United States 73-68-65-71—277
Davis Chatfield, United States 69-72-72-65—278
Trace Crowe, United States 71-68-70-69—278
Jens Dantorp, Sweden 69-71-70-68—278
Peter Malnati, United States 69-70-70-69—278
Freddy Schott, Germany 70-69-69-70—278
Sebastian Soderberg, Sweden 71-68-71-68—278
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-70-66-71—278
Carson Young, United States 71-70-72-65—278
Patrick Fishburn, United States 67-70-72-70—279
Fabian Gomez, Argentina 71-69-68-71—279
Beau Hossler, United States 68-70-72-69—279
Keenan Huskey, United States 73-67-71-68—279
Justin Lower, United States 69-72-69-69—279
Davis Riley, United States 72-69-72-66—279
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-68-68-71—280
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 65-71-73-71—280
Austin Cook, United States 67-73-69-71—280
Alejandro Del Rey, Spain 66-68-71-75—280
Bill Haas, United States 69-71-70-70—280
Nick Hardy, United States 71-67-70-72—280
Garrick Higgo, South Africa 72-68-70-70—280
Jeffrey Kang, United States 70-69-71-70—280
Romain Langasque, France 68-70-71-71—280
Seung-Yul Noh, South Korea 68-73-74-65—280
Chez Reavie, United States 71-69-66-74—280
Brandon Robinson-Thompson, England 70-70-69-71—280
Brandt Snedeker, United States 70-68-70-72—280
Camilo Villegas, Colombia 70-70-69-71—280
Harry Higgs, United States 72-68-72-69—281
Chan Kim, United States 67-73-70-71—281
Jeong-Weon Ko, France 70-70-68-73—281
Chad Ramey, United States 70-71-69-71—281
Kevin Roy, United States 70-71-70-70—281
Cameron Champ, United States 69-71-69-73—282
Rico Hoey, Philippines 70-71-72-69—282
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 69-69-70-75—283
Dylan Frittelli, South Africa 72-66-66-79—283
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-70-72-73—283
Hank Lebioda, United States 73-68-71-71—283
Ben Martin, United States 71-69-71-72—283
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-71-71-72—283
Pontus Nyholm, Sweden 70-71-69-73—283
Alejandro Tosti, Argentina 71-70-70-72—283
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-70-72-73—284
Joel Girrbach, Switzerland 69-71-70-74—284
Ugo Coussaud, France 73-66-73-75—287
William McGirt, United States 72-69-74-72—287
Jeremy Paul, Germany 72-69-72-74—287
Robert Streb, United States 70-71-68-81—290

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up