Corales Puntacana Championship Scores

Sunday
At Corales Golf Club
Punta Cana, Dominican Republic
Purse: $4 million
Yardage: 7,670; Par: 72
Final Round
|Stefano Mazzoli, Italy
|67-69-66-66—268
|Todd Clements, England
|65-66-67-71—269
|Gordon Sargent, United States
|66-67-69-67—269
|Will Gordon, United States
|69-70-65-66—270
|Benjamin James, United States
|67-66-67-70—270
|Joe Highsmith, United States
|68-67-68-68—271
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-69-67-68—271
|Marcel Schneider, Germany
|70-66-67-68—271
|Zachary Bauchou, United States
|71-67-68-66—272
|Thomas Rosenmueller, Germany
|70-66-68-68—272
|Blades Brown, United States
|67-69-67-70—273
|Davis Bryant, United States
|71-68-68-66—273
|Max McGreevy, United States
|71-66-65-71—273
|Seamus Power, Ireland
|68-72-67-66—273
|Filippo Celli, Italy
|67-70-69-68—274
|Marcus Helligkilde, Denmark
|69-68-69-68—274
|Luke List, United States
|71-70-69-64—274
|Kris Ventura, Norway
|72-67-68-67—274
|Aaron Wise, United States
|71-66-66-71—274
|Jorge Campillo, Spain
|70-69-69-67—275
|Nick Dunlap, United States
|67-72-67-69—275
|A.J. Ewart, Canada
|69-69-68-69—275
|Mackenzie Hughes, Canada
|66-72-69-68—275
|Joel Dahmen, United States
|71-66-69-70—276
|Renato Paratore, Italy
|70-70-71-65—276
|Paul Peterson, United States
|68-70-68-70—276
|Hayden Springer, United States
|69-70-67-70—276
|Johannes Veerman, United States
|66-67-73-70—276
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|68-71-68-69—276
|Jonathan Byrd, United States
|66-72-67-72—277
|David Skinns, England
|73-66-68-70—277
|Tom Vaillant, France
|70-68-69-70—277
|John VanDerLaan, United States
|73-68-65-71—277
|Davis Chatfield, United States
|69-72-72-65—278
|Trace Crowe, United States
|71-68-70-69—278
|Jens Dantorp, Sweden
|69-71-70-68—278
|Peter Malnati, United States
|69-70-70-69—278
|Freddy Schott, Germany
|70-69-69-70—278
|Sebastian Soderberg, Sweden
|71-68-71-68—278
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-70-66-71—278
|Carson Young, United States
|71-70-72-65—278
|Patrick Fishburn, United States
|67-70-72-70—279
|Fabian Gomez, Argentina
|71-69-68-71—279
|Beau Hossler, United States
|68-70-72-69—279
|Keenan Huskey, United States
|73-67-71-68—279
|Justin Lower, United States
|69-72-69-69—279
|Davis Riley, United States
|72-69-72-66—279
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|73-68-68-71—280
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|65-71-73-71—280
|Austin Cook, United States
|67-73-69-71—280
|Alejandro Del Rey, Spain
|66-68-71-75—280
|Bill Haas, United States
|69-71-70-70—280
|Nick Hardy, United States
|71-67-70-72—280
|Garrick Higgo, South Africa
|72-68-70-70—280
|Jeffrey Kang, United States
|70-69-71-70—280
|Romain Langasque, France
|68-70-71-71—280
|Seung-Yul Noh, South Korea
|68-73-74-65—280
|Chez Reavie, United States
|71-69-66-74—280
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-70-69-71—280
|Brandt Snedeker, United States
|70-68-70-72—280
|Camilo Villegas, Colombia
|70-70-69-71—280
|Harry Higgs, United States
|72-68-72-69—281
|Chan Kim, United States
|67-73-70-71—281
|Jeong-Weon Ko, France
|70-70-68-73—281
|Chad Ramey, United States
|70-71-69-71—281
|Kevin Roy, United States
|70-71-70-70—281
|Cameron Champ, United States
|69-71-69-73—282
|Rico Hoey, Philippines
|70-71-72-69—282
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|69-69-70-75—283
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-66-66-79—283
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-70-72-73—283
|Hank Lebioda, United States
|73-68-71-71—283
|Ben Martin, United States
|71-69-71-72—283
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-71-71-72—283
|Pontus Nyholm, Sweden
|70-71-69-73—283
|Alejandro Tosti, Argentina
|71-70-70-72—283
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-70-72-73—284
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-71-70-74—284
|Ugo Coussaud, France
|73-66-73-75—287
|William McGirt, United States
|72-69-74-72—287
|Jeremy Paul, Germany
|72-69-72-74—287
|Robert Streb, United States
|70-71-68-81—290
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