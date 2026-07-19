NHRA Sonoma Nationals Results

Sunday At Sonoma Raceway Sonoma, Calif. Sunday’s Results Top Fuel
1. Doug Kalitta; 2. Jasmine Salinas; 3. Leah Pruett; 4. Antron Brown; 5. Billy Torrence; 6. Shawn Langdon; 7. Tony Stewart; 8. Tony Schumacher; 9. Justin Ashley; 10. Josh Hart; 11. Shawn Reed; 12. Maddi Gordon; 13. Clay Millican; 14. Will Smith.
Funny Car
1. Jordan Vandergriff; 2. Daniel Wilkerson; 3. Austin Prock; 4. Jack Beckman; 5. Paul Lee; 6.Matt Hagan; 7. Cruz Pedregon; 8. Spencer Hyde; 9. J.R. Todd; 10. Hunter Green; 11. Chad Green; 12. Jason Rupert; 13. Jeff Arend; 14. Ron Capps; 15. Alexis DeJoria; 16. Dave Richards.
Pro Stock
1. Greg Stanfield; 2. Erica Enders; 3. Jeg Coughlin; 4. Troy Coughlin Jr.; 5. Matt Latino; 6. Eric Latino; 7. Stephen Bell; 8. Mason McGaha; 9. Dallas Glenn; 10. Matt Hartford; 11. Aaron Stanfield; 12. Greg Anderson; 13. Cody Anderson; 14. Kenny Delco; 15. Chris Vang; 16. Shane Tucker.
Final Results
Top Fuel — Doug Kalitta, 3.731 seconds, 339.96 mph def. Jasmine Salinas, 3.815 seconds, 319.14 mph.
Funny Car — Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.900, 330.72 def. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 3.950, 301.33.
Pro Stock — Greg Stanfield, Chevy Camaro, 6.551, 211.30 def. Erica Enders, Camaro, 6.550, 210.87.
Competition Eliminator — Clint Neff, Dragster, 7.639, 172.43 def. Steve Graham, Chevy Camaro, 6.996, 197.10.
Super Stock — Jody Lang, Chevy Malibu, 10.883, 115.57 def. Brad Burton, Pontiac Firebird, 9.363, 136.68.
Stock Eliminator — Justin Lamb, Chevy Camaro, 9.312, 139.44 def. Darin Grossi, Plymouth Fury, 10.202, 128.84.
Super Comp — Trey Vetter, Dragster, 8.911, 174.91 def. Grant Williamson, Dragster, 8.913, 168.35.
Super Gas — Doug Sedmak, Chevy Corvette, 9.914, 156.79 def. Brad Pierce, Corvette, 9.906, 139.69.
Top Sportsman — Ken Ratzloff, Studebaker, 6.861, 200.41 def. Bryan Warr, Chevy Camaro, 6.718, 203.98.
Top Dragster — Keith Winters, Dragster, 6.313, 214.66 def. Thomas Bayer, Dragster, 6.182, 226.89.
Final round-by-round results Top Fuel:
ROUND ONE — Antron Brown, 3.739, 332.67 def. Tony Schumacher, 3.746, 336.99; Tony Stewart, 3.712, 336.91 def. Justin Ashley, 3.826, 320.74; Billy Torrence, 3.707, 338.00 def. Shawn Reed, 4.599, 163.85; Shawn Langdon, 3.725, 338.77 def. Will Smith, Broke – No Show; Doug Kalitta, 3.724, 336.91 def. Clay Millican, 7.078, 85.58; Leah Pruett, 3.744, 323.27 def. Maddi Gordon, 4.876, 148.09; Jasmine Salinas, 3.756, 319.90 def. Josh Hart, 4.430, 194.32;
QUARTERFINALS — Salinas, 3.775, 309.91 def. Langdon, 3.776, 335.32; Kalitta, 3.730, 338.00 was unopposed; Brown, 4.175, 265.95 def. Stewart, 6.499, 94.90; Pruett, 3.766, 330.23 def. Torrence, 3.751, 332.51;
SEMIFINALS — Salinas, 3.772, 334.98 def. Pruett, 3.751, 331.94; Kalitta, 4.105, 251.77 def. Brown, 4.917, 164.77;
FINAL — Kalitta, 3.731, 339.96 def. Salinas, 3.815, 319.14.
Funny Car:
ROUND ONE — Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 3.945, 324.90 def. Hunter Green, Dodge Charger, Foul – Red Light; Paul Lee, Charger, 3.937, 327.66 def. Chad Green, Mustang, 3.981, 325.14; Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.891, 328.46 def. Jason Rupert, Mustang, 4.040, 322.50; Jack Beckman, Camaro, 3.928, 328.06 def. Jeff Arend, Charger, 4.064, 311.77; Austin Prock, Mustang, 4.101, 263.31 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 4.353, 208.26; Spencer Hyde, Mustang, 4.241, 222.11 def. Dave Richards, Mustang, Broke; Cruz Pedregon, Charger, 4.450, 197.97 def. Alexis DeJoria, Camaro, 4.732, 170.86; Matt Hagan, Charger, 3.944, 333.74 def. J.R. Todd, GR Supra, 3.933, 332.43;
QUARTERFINALS — Prock, 3.927, 327.35 def. Lee, 3.946, 328.62; Beckman, 3.894, 332.43 def. Pedregon, 4.009, 319.45; Vandergriff, 3.932, 330.72 def. Hagan, 3.956, 327.98; Wilkerson, 4.255, 217.88 def. Hyde, 4.327, 250.92;
SEMIFINALS — Vandergriff, 3.911, 329.91 def. Prock, 3.921, 329.67; Wilkerson, 5.159, 299.33 def. Beckman, 5.793, 205.19;
FINAL — Vandergriff, 3.900, 330.72 def. Wilkerson, 3.950, 301.33.
Pro Stock:
ROUND ONE — Greg Stanfield, Chevy Camaro, 6.534, 211.00 def. Aaron Stanfield, Camaro, 6.513, 210.37; Eric Latino, Camaro, 6.511, 209.01 def. Dallas Glenn, Camaro, 6.499, 210.47; Matt Latino, Camaro, 6.519, 210.21 def. Greg Anderson, Camaro, 6.527, 209.26; Jeg Coughlin, Camaro, 6.533, 210.44 def. Matt Hartford, Camaro, 6.512, 211.26; Mason McGaha, Camaro, 6.532, 211.20 def. Chris Vang, Camaro, 6.783, 166.21; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.525, 210.34 def. Cody Anderson, Camaro, 6.531, 210.08; Erica Enders, Camaro, 6.520, 211.00 def. Kenny Delco, Camaro, 6.576, 209.52; Stephen Bell, Camaro, 6.545, 209.98 def. Shane Tucker, Camaro, 7.103, 151.65;
QUARTERFINALS — Coughlin, 6.572, 210.18 def. Bell, 6.574, 209.49; G. Stanfield, 6.519, 211.43 def. McGaha, 6.967, 159.38; Enders, 6.535, 210.90 def. M. Latino, 6.533, 210.05; Coughlin Jr., 6.543, 210.70 def. E. Latino, 6.541, 210.70;
SEMIFINALS — Enders, 7.016, 209.07 def. Coughlin Jr., 11.712, 115.07; G. Stanfield, 6.544, 211.16 def. Coughlin, 9.865, 105.18;
FINAL — G. Stanfield, 6.551, 211.30 def. Enders, 6.550, 210.87.
Point standings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 1,069; 2. Doug Kalitta, 984; 3. Leah Pruett, 803; 4. Antron Brown, 680; 5. (tie) Maddi Gordon, 648; Tony Stewart, 648; 7. Josh Hart, 592; 8. Billy Torrence, 559; 9. Justin Ashley, 484; 10. Clay Millican, 455.
Funny Car
1. Ron Capps, 852; 2. Jordan Vandergriff, 778; 3. Jack Beckman, 764; 4. Matt Hagan, 744; 5. J.R. Todd, 721; 6. Chad Green, 667; 7. Alexis DeJoria, 644; 8. Austin Prock, 597; 9. Spencer Hyde, 544; 10. Daniel Wilkerson, 543.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 922; 2. Greg Anderson, 901; 3. (tie) Matt Hartford, 765; Greg Stanfield, 765; 5. Aaron Stanfield, 649; 6. Matt Latino, 627; 7. Erica Enders, 623; 8. Jeg Coughlin, 547; 9. Troy Coughlin Jr., 490; 10. Eric Latino, 464.
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