Live Radio
Home » Sports » The Amundi Evian Championship Scores

The Amundi Evian Championship Scores

The Associated Press

July 11, 2026, 9:55 AM

Saturday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

Third Round

Hae-Ran Ryu 66-68-60—194
Aki Iwai 63-69-65—197
Brooke Henderson 67-70-64—201
Mao Saigo 66-68-67—201
Casandra Alexander 73-66-63—202
Jeeno Thitikul 72-64-67—203
Lottie Woad 67-64-72—203
Miyu Yamashita 70-66-67—203
Jin Hee Im 66-71-67—204
Cara Gainer 67-72-66—205
Auston Kim 70-67-68—205
Anna Nordqvist 69-68-68—205
Hinako Shibuno 69-68-68—205
Maja Stark 66-71-69—206
Amy Yang 70-68-68—206
Karis Davidson 70-71-66—207
Perrine Delacour 65-72-70—207
Erika Hara 67-70-70—207
Anna Huang 70-71-66—207
Charley Hull 66-70-71—207
Ariya Jutanugarn 70-68-69—207
MinJi Kang 67-74-66—207
Minami Katsu 70-68-69—207
Lydia Ko 69-69-69—207
Mary Liu 70-69-68—207
Pajaree Anannarukarn 73-67-68—208
Jodi Ewart Shadoff 69-70-69—208
Soo Bin Joo 72-67-69—208
Jennifer Kupcho 69-70-69—208
Shuri Sakuma 70-67-71—208
Shannon Tan 69-72-67—208
Arpichaya Yubol 70-72-66—208
Kajsa Arwefjall 69-70-70—209
Aditi Ashok 70-70-69—209
Ayaka Furue 68-73-68—209
Melanie Green 71-70-68—209
A Lim Kim 71-69-69—209
Somi Lee 68-70-71—209
Cassie Porter 69-72-68—209
Shiho Kuwaki 70-69-71—210
Andrea Lee 70-70-70—210
Nastasia Nadaud 68-68-74—210
Farah O’Keefe 68-74-68—210
Pauline Roussin-Bouchard 74-68-68—210
Patty Tavatanakit 70-69-71—210
Yunseo Yang 72-70-68—210
Jenny Bae 76-66-69—211
Chella Choi 68-72-71—211
Nataliya Guseva 70-69-72—211
Wei-Ling Hsu 69-72-70—211
Hyo Joo Kim 69-73-69—211
Sara Kouskova 72-67-72—211
Maria Marin 74-66-71—211
Ruoning Yin 67-73-71—211
Rose Zhang 70-72-69—211
Sei Young Kim 69-70-73—212
Nanna Koerstz Madsen 72-69-71—212
Ryann O’Toole 69-73-70—212
Ina Yoon 69-70-73—212
Alison Lee 69-71-73—213
Chiara Tamburlini 71-70-72—213
Jing Yan 67-72-75—214
Linn Grant 69-73-74—216
Yuka Saso 72-67-77—216
Lauren Kim 70-71-76—217
Brianna Do 72-70-78—220

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up