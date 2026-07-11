The Amundi Evian Championship Par Scores

Saturday
At Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
Purse: $9.1 million
Yardage: 6,479; Par: 71
Third Round
|Hae-Ran Ryu
|66-68-60—194
|-19
|Aki Iwai
|63-69-65—197
|-16
|Brooke Henderson
|67-70-64—201
|-12
|Mao Saigo
|66-68-67—201
|-12
|Casandra Alexander
|73-66-63—202
|-11
|Jeeno Thitikul
|72-64-67—203
|-10
|Lottie Woad
|67-64-72—203
|-10
|Miyu Yamashita
|70-66-67—203
|-10
|Jin Hee Im
|66-71-67—204
|-9
|Cara Gainer
|67-72-66—205
|-8
|Auston Kim
|70-67-68—205
|-8
|Anna Nordqvist
|69-68-68—205
|-8
|Hinako Shibuno
|69-68-68—205
|-8
|Maja Stark
|66-71-69—206
|-7
|Amy Yang
|70-68-68—206
|-7
|Karis Davidson
|70-71-66—207
|-6
|Perrine Delacour
|65-72-70—207
|-6
|Erika Hara
|67-70-70—207
|-6
|Anna Huang
|70-71-66—207
|-6
|Charley Hull
|66-70-71—207
|-6
|Ariya Jutanugarn
|70-68-69—207
|-6
|MinJi Kang
|67-74-66—207
|-6
|Minami Katsu
|70-68-69—207
|-6
|Lydia Ko
|69-69-69—207
|-6
|Mary Liu
|70-69-68—207
|-6
|Pajaree Anannarukarn
|73-67-68—208
|-5
|Jodi Ewart Shadoff
|69-70-69—208
|-5
|Soo Bin Joo
|72-67-69—208
|-5
|Jennifer Kupcho
|69-70-69—208
|-5
|Shuri Sakuma
|70-67-71—208
|-5
|Shannon Tan
|69-72-67—208
|-5
|Arpichaya Yubol
|70-72-66—208
|-5
|Kajsa Arwefjall
|69-70-70—209
|-4
|Aditi Ashok
|70-70-69—209
|-4
|Ayaka Furue
|68-73-68—209
|-4
|Melanie Green
|71-70-68—209
|-4
|A Lim Kim
|71-69-69—209
|-4
|Somi Lee
|68-70-71—209
|-4
|Cassie Porter
|69-72-68—209
|-4
|Shiho Kuwaki
|70-69-71—210
|-3
|Andrea Lee
|70-70-70—210
|-3
|Nastasia Nadaud
|68-68-74—210
|-3
|Farah O’Keefe
|68-74-68—210
|-3
|Pauline Roussin-Bouchard
|74-68-68—210
|-3
|Patty Tavatanakit
|70-69-71—210
|-3
|Yunseo Yang
|72-70-68—210
|-3
|Jenny Bae
|76-66-69—211
|-2
|Chella Choi
|68-72-71—211
|-2
|Nataliya Guseva
|70-69-72—211
|-2
|Wei-Ling Hsu
|69-72-70—211
|-2
|Hyo Joo Kim
|69-73-69—211
|-2
|Sara Kouskova
|72-67-72—211
|-2
|Maria Marin
|74-66-71—211
|-2
|Ruoning Yin
|67-73-71—211
|-2
|Rose Zhang
|70-72-69—211
|-2
|Sei Young Kim
|69-70-73—212
|-1
|Nanna Koerstz Madsen
|72-69-71—212
|-1
|Ryann O’Toole
|69-73-70—212
|-1
|Ina Yoon
|69-70-73—212
|-1
|Alison Lee
|69-71-73—213
|E
|Chiara Tamburlini
|71-70-72—213
|E
|Jing Yan
|67-72-75—214
|+1
|Linn Grant
|69-73-74—216
|+3
|Yuka Saso
|72-67-77—216
|+3
|Lauren Kim
|70-71-76—217
|+4
|Brianna Do
|72-70-78—220
|+7
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.