Live Radio
Home » Sports » The Amundi Evian Championship…

The Amundi Evian Championship Par Scores

The Associated Press

July 11, 2026, 9:55 AM

Saturday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

Third Round

Hae-Ran Ryu 66-68-60—194 -19
Aki Iwai 63-69-65—197 -16
Brooke Henderson 67-70-64—201 -12
Mao Saigo 66-68-67—201 -12
Casandra Alexander 73-66-63—202 -11
Jeeno Thitikul 72-64-67—203 -10
Lottie Woad 67-64-72—203 -10
Miyu Yamashita 70-66-67—203 -10
Jin Hee Im 66-71-67—204 -9
Cara Gainer 67-72-66—205 -8
Auston Kim 70-67-68—205 -8
Anna Nordqvist 69-68-68—205 -8
Hinako Shibuno 69-68-68—205 -8
Maja Stark 66-71-69—206 -7
Amy Yang 70-68-68—206 -7
Karis Davidson 70-71-66—207 -6
Perrine Delacour 65-72-70—207 -6
Erika Hara 67-70-70—207 -6
Anna Huang 70-71-66—207 -6
Charley Hull 66-70-71—207 -6
Ariya Jutanugarn 70-68-69—207 -6
MinJi Kang 67-74-66—207 -6
Minami Katsu 70-68-69—207 -6
Lydia Ko 69-69-69—207 -6
Mary Liu 70-69-68—207 -6
Pajaree Anannarukarn 73-67-68—208 -5
Jodi Ewart Shadoff 69-70-69—208 -5
Soo Bin Joo 72-67-69—208 -5
Jennifer Kupcho 69-70-69—208 -5
Shuri Sakuma 70-67-71—208 -5
Shannon Tan 69-72-67—208 -5
Arpichaya Yubol 70-72-66—208 -5
Kajsa Arwefjall 69-70-70—209 -4
Aditi Ashok 70-70-69—209 -4
Ayaka Furue 68-73-68—209 -4
Melanie Green 71-70-68—209 -4
A Lim Kim 71-69-69—209 -4
Somi Lee 68-70-71—209 -4
Cassie Porter 69-72-68—209 -4
Shiho Kuwaki 70-69-71—210 -3
Andrea Lee 70-70-70—210 -3
Nastasia Nadaud 68-68-74—210 -3
Farah O’Keefe 68-74-68—210 -3
Pauline Roussin-Bouchard 74-68-68—210 -3
Patty Tavatanakit 70-69-71—210 -3
Yunseo Yang 72-70-68—210 -3
Jenny Bae 76-66-69—211 -2
Chella Choi 68-72-71—211 -2
Nataliya Guseva 70-69-72—211 -2
Wei-Ling Hsu 69-72-70—211 -2
Hyo Joo Kim 69-73-69—211 -2
Sara Kouskova 72-67-72—211 -2
Maria Marin 74-66-71—211 -2
Ruoning Yin 67-73-71—211 -2
Rose Zhang 70-72-69—211 -2
Sei Young Kim 69-70-73—212 -1
Nanna Koerstz Madsen 72-69-71—212 -1
Ryann O’Toole 69-73-70—212 -1
Ina Yoon 69-70-73—212 -1
Alison Lee 69-71-73—213 E
Chiara Tamburlini 71-70-72—213 E
Jing Yan 67-72-75—214 +1
Linn Grant 69-73-74—216 +3
Yuka Saso 72-67-77—216 +3
Lauren Kim 70-71-76—217 +4
Brianna Do 72-70-78—220 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up