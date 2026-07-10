Live Radio
Home » Sports » The Amundi Evian Championship Scores

The Amundi Evian Championship Scores

The Associated Press

July 10, 2026, 1:19 PM

Friday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

Second Round

Lottie Woad 67-64—131
Aki Iwai 63-69—132
Hae-Ran Ryu 66-68—134
Mao Saigo 66-68—134
Charley Hull 66-70—136
Nastasia Nadaud 68-68—136
Jeeno Thitikul 72-64—136
Miyu Yamashita 70-66—136
Perrine Delacour 65-72—137
Erika Hara 67-70—137
Brooke Henderson 67-70—137
Jin Hee Im 66-71—137
Auston Kim 70-67—137
Anna Nordqvist 69-68—137
Shuri Sakuma 70-67—137
Hinako Shibuno 69-68—137
Maja Stark 66-71—137
Ariya Jutanugarn 70-68—138
Minami Katsu 70-68—138
Lydia Ko 69-69—138
Somi Lee 68-70—138
Amy Yang 70-68—138
Casandra Alexander 73-66—139
Kajsa Arwefjall 69-70—139
Jodi Ewart Shadoff 69-70—139
Cara Gainer 67-72—139
Nataliya Guseva 70-69—139
Soo Bin Joo 72-67—139
Sei Young Kim 69-70—139
Sara Kouskova 72-67—139
Jennifer Kupcho 69-70—139
Shiho Kuwaki 70-69—139
Mary Liu 70-69—139
Yuka Saso 72-67—139
Patty Tavatanakit 70-69—139
Jing Yan 67-72—139
Ina Yoon 69-70—139
Pajaree Anannarukarn 73-67—140
Aditi Ashok 70-70—140
Chella Choi 68-72—140
A Lim Kim 71-69—140
Alison Lee 69-71—140
Andrea Lee 70-70—140
Maria Marin 74-66—140
Ruoning Yin 67-73—140
Karis Davidson 70-71—141
Ayaka Furue 68-73—141
Melanie Green 71-70—141
Wei-Ling Hsu 69-72—141
Anna Huang 70-71—141
MinJi Kang 67-74—141
Lauren Kim 70-71—141
Nanna Koerstz Madsen 72-69—141
Cassie Porter 69-72—141
Chiara Tamburlini 71-70—141
Shannon Tan 69-72—141
Jenny Bae 76-66—142
Brianna Do 72-70—142
Linn Grant 69-73—142
Hyo Joo Kim 69-73—142
Farah O’Keefe 68-74—142
Ryann O’Toole 69-73—142
Pauline Roussin-Bouchard 74-68—142
Yunseo Yang 72-70—142
Arpichaya Yubol 70-72—142
Rose Zhang 70-72—142
Hye Jin Choi 71-72—143
Allisen Corpuz 72-71—143
Lauren Coughlin 71-72—143
Hannah Green 70-73—143
Chizzy Iwai 70-73—143
Nelly Korda 74-69—143
Gaby Lopez 73-70—143
Julia Lopez Ramirez 72-71—143
Yealimi Noh 72-71—143
Kyorim Seo 74-69—143
Asterisk Talley 70-73—143
Suvichaya Vinijchaitham 76-67—143
Kelsey Bennett 74-70—144
Robyn Choi 73-71—144
Amanda Doherty 72-72—144
Isi Gabsa 73-71—144
Leonie Harm 73-71—144
Esther Henseleit 72-72—144
Agathe Laisne 73-71—144
Yuna Nishimura 70-74—144
Rio Takeda 72-72—144
Dewi Weber 71-73—144
Weiwei Zhang 70-74—144
Celine Boutier 76-69—145
Helen Briem 73-72—145
You Min Hwang 72-73—145
Jiwon Jeon 73-72—145
Megan Khang 71-74—145
Grace Kim 73-72—145
Frida Kinhult 73-72—145
Mi Hyang Lee 71-74—145
Polly Mack 74-71—145
Leona Maguire 71-74—145
Sayaka Takahashi 71-74—145
Carla Tejedo Mulet 73-72—145
Lilia Vu 72-73—145
Manon De Roey 74-72—146
Aphrodite Deng 72-74—146
Alexandra Forsterling 71-75—146
Gina Kim 75-71—146
Lucy Li 74-72—146
Yu Liu 74-72—146
Alexa Pano 70-76—146
Lauren Walsh 73-73—146
Hyunjo Yoo 74-72—146
Yuri Yoshida 73-73—146
Ashleigh Buhai 75-72—147
Carlota Ciganda 72-75—147
Yan Liu 77-70—147
Brooke Matthews 72-75—147
Kiara Romero 74-73—147
Jenny Shin 75-72—147
Jin Young Ko 74-74—148
Mimi Rhodes 76-72—148
Ana Belac 74-75—149
Pornanong Phatlum 76-73—149
Chanettee Wannasaen 78-71—149
Lindy Duncan 73-77—150
Na Rin An 77-74—151
Esme Hamilton 80-71—151
Alice Hewson 77-74—151
Ingrid Lindblad 78-74—152
Minjee Lee 77-77—154
Miranda Wang 77-77—154
Gabriela Ruffels 78-77—155
Nasa Hataoka 80-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up