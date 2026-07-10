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The Amundi Evian Championship Par Scores

The Associated Press

July 10, 2026, 1:19 PM

Friday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

Second Round

Lottie Woad 67-64—131 -11
Aki Iwai 63-69—132 -10
Hae-Ran Ryu 66-68—134 -8
Mao Saigo 66-68—134 -8
Charley Hull 66-70—136 -6
Nastasia Nadaud 68-68—136 -6
Jeeno Thitikul 72-64—136 -6
Miyu Yamashita 70-66—136 -6
Perrine Delacour 65-72—137 -5
Erika Hara 67-70—137 -5
Brooke Henderson 67-70—137 -5
Jin Hee Im 66-71—137 -5
Auston Kim 70-67—137 -5
Anna Nordqvist 69-68—137 -5
Shuri Sakuma 70-67—137 -5
Hinako Shibuno 69-68—137 -5
Maja Stark 66-71—137 -5
Ariya Jutanugarn 70-68—138 -4
Minami Katsu 70-68—138 -4
Lydia Ko 69-69—138 -4
Somi Lee 68-70—138 -4
Amy Yang 70-68—138 -4
Casandra Alexander 73-66—139 -3
Kajsa Arwefjall 69-70—139 -3
Jodi Ewart Shadoff 69-70—139 -3
Cara Gainer 67-72—139 -3
Nataliya Guseva 70-69—139 -3
Soo Bin Joo 72-67—139 -3
Sei Young Kim 69-70—139 -3
Sara Kouskova 72-67—139 -3
Jennifer Kupcho 69-70—139 -3
Shiho Kuwaki 70-69—139 -3
Mary Liu 70-69—139 -3
Yuka Saso 72-67—139 -3
Patty Tavatanakit 70-69—139 -3
Jing Yan 67-72—139 -3
Ina Yoon 69-70—139 -3
Pajaree Anannarukarn 73-67—140 -2
Aditi Ashok 70-70—140 -2
Chella Choi 68-72—140 -2
A Lim Kim 71-69—140 -2
Alison Lee 69-71—140 -2
Andrea Lee 70-70—140 -2
Maria Marin 74-66—140 -2
Ruoning Yin 67-73—140 -2
Karis Davidson 70-71—141 -1
Ayaka Furue 68-73—141 -1
Melanie Green 71-70—141 -1
Wei-Ling Hsu 69-72—141 -1
Anna Huang 70-71—141 -1
MinJi Kang 67-74—141 -1
Lauren Kim 70-71—141 -1
Nanna Koerstz Madsen 72-69—141 -1
Cassie Porter 69-72—141 -1
Chiara Tamburlini 71-70—141 -1
Shannon Tan 69-72—141 -1
Jenny Bae 76-66—142 E
Brianna Do 72-70—142 E
Linn Grant 69-73—142 E
Hyo Joo Kim 69-73—142 E
Farah O’Keefe 68-74—142 E
Ryann O’Toole 69-73—142 E
Pauline Roussin-Bouchard 74-68—142 E
Yunseo Yang 72-70—142 E
Arpichaya Yubol 70-72—142 E
Rose Zhang 70-72—142 E
Hye Jin Choi 71-72—143 +1
Allisen Corpuz 72-71—143 +1
Lauren Coughlin 71-72—143 +1
Hannah Green 70-73—143 +1
Chizzy Iwai 70-73—143 +1
Nelly Korda 74-69—143 +1
Gaby Lopez 73-70—143 +1
Julia Lopez Ramirez 72-71—143 +1
Yealimi Noh 72-71—143 +1
Kyorim Seo 74-69—143 +1
Asterisk Talley 70-73—143 +1
Suvichaya Vinijchaitham 76-67—143 +1
Kelsey Bennett 74-70—144 +2
Robyn Choi 73-71—144 +2
Amanda Doherty 72-72—144 +2
Isi Gabsa 73-71—144 +2
Leonie Harm 73-71—144 +2
Esther Henseleit 72-72—144 +2
Agathe Laisne 73-71—144 +2
Yuna Nishimura 70-74—144 +2
Rio Takeda 72-72—144 +2
Dewi Weber 71-73—144 +2
Weiwei Zhang 70-74—144 +2
Celine Boutier 76-69—145 +3
Helen Briem 73-72—145 +3
You Min Hwang 72-73—145 +3
Jiwon Jeon 73-72—145 +3
Megan Khang 71-74—145 +3
Grace Kim 73-72—145 +3
Frida Kinhult 73-72—145 +3
Mi Hyang Lee 71-74—145 +3
Polly Mack 74-71—145 +3
Leona Maguire 71-74—145 +3
Sayaka Takahashi 71-74—145 +3
Carla Tejedo Mulet 73-72—145 +3
Lilia Vu 72-73—145 +3
Manon De Roey 74-72—146 +4
Aphrodite Deng 72-74—146 +4
Alexandra Forsterling 71-75—146 +4
Gina Kim 75-71—146 +4
Lucy Li 74-72—146 +4
Yu Liu 74-72—146 +4
Alexa Pano 70-76—146 +4
Lauren Walsh 73-73—146 +4
Hyunjo Yoo 74-72—146 +4
Yuri Yoshida 73-73—146 +4
Ashleigh Buhai 75-72—147 +5
Carlota Ciganda 72-75—147 +5
Yan Liu 77-70—147 +5
Brooke Matthews 72-75—147 +5
Kiara Romero 74-73—147 +5
Jenny Shin 75-72—147 +5
Jin Young Ko 74-74—148 +6
Mimi Rhodes 76-72—148 +6
Ana Belac 74-75—149 +7
Pornanong Phatlum 76-73—149 +7
Chanettee Wannasaen 78-71—149 +7
Lindy Duncan 73-77—150 +8
Na Rin An 77-74—151 +9
Esme Hamilton 80-71—151 +9
Alice Hewson 77-74—151 +9
Ingrid Lindblad 78-74—152 +10
Minjee Lee 77-77—154 +12
Miranda Wang 77-77—154 +12
Gabriela Ruffels 78-77—155 +13
Nasa Hataoka 80-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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