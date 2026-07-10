The Amundi Evian Championship Par Scores

Friday
At Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
Purse: $9.1 million
Yardage: 6,479; Par: 71
Second Round
|Lottie Woad
|67-64—131
|-11
|Aki Iwai
|63-69—132
|-10
|Hae-Ran Ryu
|66-68—134
|-8
|Mao Saigo
|66-68—134
|-8
|Charley Hull
|66-70—136
|-6
|Nastasia Nadaud
|68-68—136
|-6
|Jeeno Thitikul
|72-64—136
|-6
|Miyu Yamashita
|70-66—136
|-6
|Perrine Delacour
|65-72—137
|-5
|Erika Hara
|67-70—137
|-5
|Brooke Henderson
|67-70—137
|-5
|Jin Hee Im
|66-71—137
|-5
|Auston Kim
|70-67—137
|-5
|Anna Nordqvist
|69-68—137
|-5
|Shuri Sakuma
|70-67—137
|-5
|Hinako Shibuno
|69-68—137
|-5
|Maja Stark
|66-71—137
|-5
|Ariya Jutanugarn
|70-68—138
|-4
|Minami Katsu
|70-68—138
|-4
|Lydia Ko
|69-69—138
|-4
|Somi Lee
|68-70—138
|-4
|Amy Yang
|70-68—138
|-4
|Casandra Alexander
|73-66—139
|-3
|Kajsa Arwefjall
|69-70—139
|-3
|Jodi Ewart Shadoff
|69-70—139
|-3
|Cara Gainer
|67-72—139
|-3
|Nataliya Guseva
|70-69—139
|-3
|Soo Bin Joo
|72-67—139
|-3
|Sei Young Kim
|69-70—139
|-3
|Sara Kouskova
|72-67—139
|-3
|Jennifer Kupcho
|69-70—139
|-3
|Shiho Kuwaki
|70-69—139
|-3
|Mary Liu
|70-69—139
|-3
|Yuka Saso
|72-67—139
|-3
|Patty Tavatanakit
|70-69—139
|-3
|Jing Yan
|67-72—139
|-3
|Ina Yoon
|69-70—139
|-3
|Pajaree Anannarukarn
|73-67—140
|-2
|Aditi Ashok
|70-70—140
|-2
|Chella Choi
|68-72—140
|-2
|A Lim Kim
|71-69—140
|-2
|Alison Lee
|69-71—140
|-2
|Andrea Lee
|70-70—140
|-2
|Maria Marin
|74-66—140
|-2
|Ruoning Yin
|67-73—140
|-2
|Karis Davidson
|70-71—141
|-1
|Ayaka Furue
|68-73—141
|-1
|Melanie Green
|71-70—141
|-1
|Wei-Ling Hsu
|69-72—141
|-1
|Anna Huang
|70-71—141
|-1
|MinJi Kang
|67-74—141
|-1
|Lauren Kim
|70-71—141
|-1
|Nanna Koerstz Madsen
|72-69—141
|-1
|Cassie Porter
|69-72—141
|-1
|Chiara Tamburlini
|71-70—141
|-1
|Shannon Tan
|69-72—141
|-1
|Jenny Bae
|76-66—142
|E
|Brianna Do
|72-70—142
|E
|Linn Grant
|69-73—142
|E
|Hyo Joo Kim
|69-73—142
|E
|Farah O’Keefe
|68-74—142
|E
|Ryann O’Toole
|69-73—142
|E
|Pauline Roussin-Bouchard
|74-68—142
|E
|Yunseo Yang
|72-70—142
|E
|Arpichaya Yubol
|70-72—142
|E
|Rose Zhang
|70-72—142
|E
|Hye Jin Choi
|71-72—143
|+1
|Allisen Corpuz
|72-71—143
|+1
|Lauren Coughlin
|71-72—143
|+1
|Hannah Green
|70-73—143
|+1
|Chizzy Iwai
|70-73—143
|+1
|Nelly Korda
|74-69—143
|+1
|Gaby Lopez
|73-70—143
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|72-71—143
|+1
|Yealimi Noh
|72-71—143
|+1
|Kyorim Seo
|74-69—143
|+1
|Asterisk Talley
|70-73—143
|+1
|Suvichaya Vinijchaitham
|76-67—143
|+1
|Kelsey Bennett
|74-70—144
|+2
|Robyn Choi
|73-71—144
|+2
|Amanda Doherty
|72-72—144
|+2
|Isi Gabsa
|73-71—144
|+2
|Leonie Harm
|73-71—144
|+2
|Esther Henseleit
|72-72—144
|+2
|Agathe Laisne
|73-71—144
|+2
|Yuna Nishimura
|70-74—144
|+2
|Rio Takeda
|72-72—144
|+2
|Dewi Weber
|71-73—144
|+2
|Weiwei Zhang
|70-74—144
|+2
|Celine Boutier
|76-69—145
|+3
|Helen Briem
|73-72—145
|+3
|You Min Hwang
|72-73—145
|+3
|Jiwon Jeon
|73-72—145
|+3
|Megan Khang
|71-74—145
|+3
|Grace Kim
|73-72—145
|+3
|Frida Kinhult
|73-72—145
|+3
|Mi Hyang Lee
|71-74—145
|+3
|Polly Mack
|74-71—145
|+3
|Leona Maguire
|71-74—145
|+3
|Sayaka Takahashi
|71-74—145
|+3
|Carla Tejedo Mulet
|73-72—145
|+3
|Lilia Vu
|72-73—145
|+3
|Manon De Roey
|74-72—146
|+4
|Aphrodite Deng
|72-74—146
|+4
|Alexandra Forsterling
|71-75—146
|+4
|Gina Kim
|75-71—146
|+4
|Lucy Li
|74-72—146
|+4
|Yu Liu
|74-72—146
|+4
|Alexa Pano
|70-76—146
|+4
|Lauren Walsh
|73-73—146
|+4
|Hyunjo Yoo
|74-72—146
|+4
|Yuri Yoshida
|73-73—146
|+4
|Ashleigh Buhai
|75-72—147
|+5
|Carlota Ciganda
|72-75—147
|+5
|Yan Liu
|77-70—147
|+5
|Brooke Matthews
|72-75—147
|+5
|Kiara Romero
|74-73—147
|+5
|Jenny Shin
|75-72—147
|+5
|Jin Young Ko
|74-74—148
|+6
|Mimi Rhodes
|76-72—148
|+6
|Ana Belac
|74-75—149
|+7
|Pornanong Phatlum
|76-73—149
|+7
|Chanettee Wannasaen
|78-71—149
|+7
|Lindy Duncan
|73-77—150
|+8
|Na Rin An
|77-74—151
|+9
|Esme Hamilton
|80-71—151
|+9
|Alice Hewson
|77-74—151
|+9
|Ingrid Lindblad
|78-74—152
|+10
|Minjee Lee
|77-77—154
|+12
|Miranda Wang
|77-77—154
|+12
|Gabriela Ruffels
|78-77—155
|+13
|Nasa Hataoka
|80-WD
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