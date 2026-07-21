Sports on TV for Wednesday, July 22

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, July 22
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 17
GOLF
4:30 a.m. (Thursday)
GOLF — LPGA Tour: ISPS HANDA Women’s Scottish Open, First Round, Dundonald Links, Gailes, North Ayrshire, Scotland
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN — Little League Softball World Series: TBD, Southeast Regional – Final, Warner Robins, Ga.
Noon
ESPN — Little League Softball World Series: TBD, Central Regional – Final, Whitestown, Ind.
1:45 p.m.
ESPN — Little League Softball World Series: TBD, Southwest Regional – Final, Waco, Texas
3:30 p.m.
ESPN — Little League Softball World Series: TBD, New England Regional – Semifinal, Bristol, Conn.
5:15 p.m.
ESPN — Little League Softball World Series: TBD, Northwest Regional – Semifinal, San Bernardino, Calif.
7 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Mid-Atlantic Regional – Semifinal, Bristol, Conn.
8:45 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, West Regional – Semifinal, San Bernardino, Calif.
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at N.Y. Yankees (1:35 p.m.) OR San Francisco at Kansas City (2:10 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: St. Louis at L.A. Angels (joined in progress) (4:07 p.m.) OR San Francisco at Kansas City (joined in progress) (2:10 p.m.)
8 p.m.
ESPN — Detroit at Chicago Cubs
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: Penrith at Parramatta
SOCCER (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — USL Championship: Oakland at Lexington
8 p.m.
FS1 — MLS: Atlanta at Charlotte
10:30 p.m.
FS1 — MLS: Real Salt Lake at LAFC
TBT BASKETBALL
6 p.m.
FS1 — TBT: The Ville at La Familia, First Round – Game 3 (if necessary)
8 p.m.
FS2 — TBT: Purple Reign at JHX Hoops, First Round – Game 2
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP, Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP, Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds
5 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP Quarterfinals; Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP Quarterfinals; Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Connecticut at Indiana
10 p.m.
CNBC — Dallas at Portland
USA — Dallas at Portland
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.