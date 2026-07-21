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Sports on TV for Wednesday, July 22

The Associated Press

July 21, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, July 22

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 17

GOLF

4:30 a.m. (Thursday)

GOLF — LPGA Tour: ISPS HANDA Women’s Scottish Open, First Round, Dundonald Links, Gailes, North Ayrshire, Scotland

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN — Little League Softball World Series: TBD, Southeast Regional – Final, Warner Robins, Ga.

Noon

ESPN — Little League Softball World Series: TBD, Central Regional – Final, Whitestown, Ind.

1:45 p.m.

ESPN — Little League Softball World Series: TBD, Southwest Regional – Final, Waco, Texas

3:30 p.m.

ESPN — Little League Softball World Series: TBD, New England Regional – Semifinal, Bristol, Conn.

5:15 p.m.

ESPN — Little League Softball World Series: TBD, Northwest Regional – Semifinal, San Bernardino, Calif.

7 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Mid-Atlantic Regional – Semifinal, Bristol, Conn.

8:45 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, West Regional – Semifinal, San Bernardino, Calif.

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at N.Y. Yankees (1:35 p.m.) OR San Francisco at Kansas City (2:10 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: St. Louis at L.A. Angels (joined in progress) (4:07 p.m.) OR San Francisco at Kansas City (joined in progress) (2:10 p.m.)

8 p.m.

ESPN — Detroit at Chicago Cubs

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: Penrith at Parramatta

SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — USL Championship: Oakland at Lexington

8 p.m.

FS1 — MLS: Atlanta at Charlotte

10:30 p.m.

FS1 — MLS: Real Salt Lake at LAFC

TBT BASKETBALL

6 p.m.

FS1 — TBT: The Ville at La Familia, First Round – Game 3 (if necessary)

8 p.m.

FS2 — TBT: Purple Reign at JHX Hoops, First Round – Game 2

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP, Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP, Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds

5 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP Quarterfinals; Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP Quarterfinals; Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Connecticut at Indiana

10 p.m.

CNBC — Dallas at Portland

USA — Dallas at Portland

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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