Sports on TV for Tuesday, July 7

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, July 7
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 4
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — N.Y. Yankees at Tampa Bay (6:40 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPNU — Salt Lake City Summer League: Atlanta vs. Memphis, Salt Lake City
NBATV — Salt Lake City Summer League: Atlanta vs. Memphis, Salt Lake City
9 p.m.
ESPNU — Salt Lake City Summer League: Oklahoma City at Utah
NBATV — Salt Lake City Summer League: Oklahoma City at Utah
RUGBY (MEN’S)
10 a.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: South Africa vs. Wales, Pool A, Tbilisi, Georgia
6 a.m. (Wednesday)
FS2 — State of Origin: Queensland vs. New South Wales, Final, Brisbane, Australia
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Argentina vs. Egypt, Round of 16, Atlanta
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Switzerland vs. Colombia, Round of 16, Vancouver, British Columbia
SOFTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Blaze at Cascade
TENNIS
8 a.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London
ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
ESPN — Dallas at New York
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