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Sports on TV for Tuesday, July 7

The Associated Press

July 6, 2026, 3:20 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, July 7

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 4

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — N.Y. Yankees at Tampa Bay (6:40 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPNU — Salt Lake City Summer League: Atlanta vs. Memphis, Salt Lake City

NBATV — Salt Lake City Summer League: Atlanta vs. Memphis, Salt Lake City

9 p.m.

ESPNU — Salt Lake City Summer League: Oklahoma City at Utah

NBATV — Salt Lake City Summer League: Oklahoma City at Utah

RUGBY (MEN’S)

10 a.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: South Africa vs. Wales, Pool A, Tbilisi, Georgia

6 a.m. (Wednesday)

FS2 — State of Origin: Queensland vs. New South Wales, Final, Brisbane, Australia

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Argentina vs. Egypt, Round of 16, Atlanta

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Switzerland vs. Colombia, Round of 16, Vancouver, British Columbia

SOFTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Blaze at Cascade

TENNIS

8 a.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London

ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

ESPN — Dallas at New York

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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