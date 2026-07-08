Sports on TV for Thursday, July 9

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, July 9
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:55 a.m.
FS2 — AFL: Sydney at Fremantle
5:25 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: North Melbourne at Collingwood
CYCLING
6 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 6
6:30 a.m. (Friday)
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 7
GOLF
6 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, First Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
11 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, First Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
2 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, First Round, Firestone CC, Akron, Ohio
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, First Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
6 a.m. (Friday)
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Second Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Tampa Bay (1:10 p.m.) OR Atlanta at Pittsburgh (joined in progress) (12:35 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Cincinnati (7:10 p.m.) OR Seattle at Miami (joined in progress) (6:40 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Arizona at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Minnesota vs. New Orleans, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPN2 — Summer League: San Antonio vs. Atlanta, Las Vegas
5:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Detroit vs. Philadelphia, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League: Golden State vs. Dallas, Las Vegas
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Charlotte vs. Orlando, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: Utah vs. Washington, Las Vegas
11 p.m.
ESPN — Summer League: Sacramento vs. L.A. Clippers, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: France vs. Morocco, Quarterfinal, Foxborough, Mass.
SOFTBALL
8 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Talons at Spark
TENNIS
8 a.m.
ESPN — WTA: Wimbledon, Semifinals, London
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Early Rounds
1 p.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Mixed Doubles Championship, London
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Seattle at Atlanta
10 p.m.
PRIME VIDEO — Indiana at Phoenix
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