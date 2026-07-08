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Sports on TV for Thursday, July 9

The Associated Press

July 8, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, July 9

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:55 a.m.

FS2 — AFL: Sydney at Fremantle

5:25 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: North Melbourne at Collingwood

CYCLING

6 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 6

6:30 a.m. (Friday)

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 7

GOLF

6 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, First Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

11 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, First Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

2 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, First Round, Firestone CC, Akron, Ohio

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, First Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

6 a.m. (Friday)

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Second Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Tampa Bay (1:10 p.m.) OR Atlanta at Pittsburgh (joined in progress) (12:35 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Cincinnati (7:10 p.m.) OR Seattle at Miami (joined in progress) (6:40 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Arizona at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Minnesota vs. New Orleans, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPN2 — Summer League: San Antonio vs. Atlanta, Las Vegas

5:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Detroit vs. Philadelphia, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League: Golden State vs. Dallas, Las Vegas

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Charlotte vs. Orlando, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: Utah vs. Washington, Las Vegas

11 p.m.

ESPN — Summer League: Sacramento vs. L.A. Clippers, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: France vs. Morocco, Quarterfinal, Foxborough, Mass.

SOFTBALL

8 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Talons at Spark

TENNIS

8 a.m.

ESPN — WTA: Wimbledon, Semifinals, London

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Early Rounds

1 p.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Mixed Doubles Championship, London

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

PRIME VIDEO — Seattle at Atlanta

10 p.m.

PRIME VIDEO — Indiana at Phoenix

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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