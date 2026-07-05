Sports on TV for Monday, July 6

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, July 6
CYCLING
6 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 3
6:30 a.m. (Tuesday)
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 4
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Houston at Washington (6:45 p.m.)
9:30 p.m.
FS1 — Arizona at San Diego (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPN — Salt Lake City Summer League: Atlanta vs. Oklahoma City, Salt Lake City
7:30 p.m.
ESPNU — California Classic Summer League: L.A. Lakers vs. San Antonio, San Francisco
8 p.m.
NBATV — California Classic Summer League: Warriors Blue vs. Brooklyn, Sacramento, Calif.
9 p.m.
ESPN — Salt Lake City Summer League: Memphis at Utah
10 p.m.
ESPNU — California Classic Summer League: Milwaukee at Sacramento
NBATV — California Classic Summer League: Miami at Warriors Gold
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Portugal vs. Spain, Round of 16, Arlington, Texas
8 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: U.S. vs. Belgium, Round of 16, Seattle
SOFTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Bandits
TENNIS
6 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Round of 16, London
8 a.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Round of 16, London
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Early Rounds
WNBA BASKETBALL
10 p.m.
USA — Seattle at Los Angeles
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