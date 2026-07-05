Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Monday, July 6

The Associated Press

July 5, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, July 6

CYCLING

6 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 3

6:30 a.m. (Tuesday)

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 4

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Houston at Washington (6:45 p.m.)

9:30 p.m.

FS1 — Arizona at San Diego (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPN — Salt Lake City Summer League: Atlanta vs. Oklahoma City, Salt Lake City

7:30 p.m.

ESPNU — California Classic Summer League: L.A. Lakers vs. San Antonio, San Francisco

8 p.m.

NBATV — California Classic Summer League: Warriors Blue vs. Brooklyn, Sacramento, Calif.

9 p.m.

ESPN — Salt Lake City Summer League: Memphis at Utah

10 p.m.

ESPNU — California Classic Summer League: Milwaukee at Sacramento

NBATV — California Classic Summer League: Miami at Warriors Gold

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Portugal vs. Spain, Round of 16, Arlington, Texas

8 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: U.S. vs. Belgium, Round of 16, Seattle

SOFTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Bandits

TENNIS

6 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Round of 16, London

8 a.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Round of 16, London

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Early Rounds

WNBA BASKETBALL

10 p.m.

USA — Seattle at Los Angeles

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up