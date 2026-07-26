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Sports on TV for Monday, July 27

The Associated Press

July 26, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, July 27

MLB BASEBALL

7 p.m.

ESPN — Cleveland at Cincinnati

9:30 p.m.

MLBN — Boston at Athletics (9:40 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

6:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: Antigua & Barbuda vs. Guatemala, Group B, Puebla, Mexico

9:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: Costa Rica vs. Mexico, Group B, Puebla, Mexico

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited Postseason: Chicago vs. Utah, Championship – Game 3, College Station, Texas (if necessary)

TBT BASKETBALL

7 p.m.

FS1 — TBT: Gotham City Bockers vs. Red Rose War Ready, Vegas Knockout Round, Las Vegas

9 p.m.

FS1 — TBT: JHX Hoops at Aftershocks, Alumni Semifinal

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Washington D.C. – ATP/WTA Early Rounds

10 p.m.

TENNIS CHANNEL — Los Cabos-ATP Early Rounds

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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