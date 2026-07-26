Sports on TV for Monday, July 27

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, July 27
MLB BASEBALL
7 p.m.
ESPN — Cleveland at Cincinnati
9:30 p.m.
MLBN — Boston at Athletics (9:40 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
6:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: Antigua & Barbuda vs. Guatemala, Group B, Puebla, Mexico
9:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: Costa Rica vs. Mexico, Group B, Puebla, Mexico
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited Postseason: Chicago vs. Utah, Championship – Game 3, College Station, Texas (if necessary)
TBT BASKETBALL
7 p.m.
FS1 — TBT: Gotham City Bockers vs. Red Rose War Ready, Vegas Knockout Round, Las Vegas
9 p.m.
FS1 — TBT: JHX Hoops at Aftershocks, Alumni Semifinal
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Washington D.C. – ATP/WTA Early Rounds
10 p.m.
TENNIS CHANNEL — Los Cabos-ATP Early Rounds
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