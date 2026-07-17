Sports on TV for July 18 – 19

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, July 18
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
6 a.m.
FS2 — AFL: Brisbane at Gold Coast
11 p.m.
FS2 — AFL: Hawthorn at Richmond
2:30 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Greater Western Sydney at Essendon
AUTO RACING
6 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
10 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
11:30 a.m.
FS1 — INDY NXT Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
12:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Faith Fest 250, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
2 p.m.
NBCSN — Supermotocross World Championships: Round 23, Millville, Minn.
3 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
4:30 p.m.
FS2 — INDY NXT Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
5 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
6 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Final Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
6:10 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Qualifying, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
BEACH VOLLEYBALL
2 p.m.
CW — AVP: League Week 6, New York
CFL FOOTBALL
4 p.m.
CBSSN — Montreal at Calgary
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 14
3 p.m.
NBC — UCI: Tour de France, Stage 14 (taped)
GOLF
5 a.m.
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
7 a.m.
NBC — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
Noon
GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Third Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic
4 a.m. (Sunday)
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
GYMNASTICS
7 p.m.
NBCSN — USGA: U.S. Classic, Hartford, Conn.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
9 a.m.
NBATV — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.
1:30 p.m.
NBATV — 3SSB Palmetto Road Championships: TBD, Rock Hill, S.C.
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — Saratoga Live
2 p.m.
FOX — Dunkin’ Diana: From Saratoga Springs, N.Y.
3 p.m.
FS1 — Saratoga Live
5 p.m.
NBC — Breeders’ Cup Challenge Series: NYRA Bets Haskell Stakes, Oceanport, N.J.
6 p.m.
FS2 — Saratoga Live
LACROSSE (MEN’S)
2 p.m.
ABC — PLL: Carolina vs. Denver, Fairfield, Conn.
MILB BASEBALL
7:30 p.m.
MLBN — Double-A: Amarillo at Springfield
MIXED MARTIAL ARTS
8 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, Austin, Texas
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Minnesota at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Miami at Milwaukee (4:10 p.m.)
5:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Texas at Atlanta (joined in progress) (4:10 p.m.) OR Miami at Milwaukee (joined in progress) (4:10 p.m.)
8 p.m.
FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (8:08 p.m.) OR San Francisco at Seattle (8:08 p.m.)
NBA BASKETBALL
4:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Boston vs. Orlando, Consolation Game, Las Vegas
5 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: Philadelphia vs. Milwaukee, Consolation Game, Las Vegas
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Philadelphia vs. Milwaukee, Consolation Game, Las Vegas
6:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Houston vs. Memphis, Semifinal, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: Atlanta vs. Washington, Consolation Game, Las Vegas
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Atlanta vs. Washington, Consolation Game, Las Vegas
8:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Golden State vs. L.A. Lakers, Semifinal, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: Indiana vs. New Orleans, Consolation Game, Las Vegas
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Indiana vs. New Orleans, Consolation Game, Las Vegas
10:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: San Antonio vs. Phoenix, Consolation Game, Las Vegas
RUGBY (MEN’S)
9:55 a.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships: New Zealand vs. England, Third-Place Play-Off, Tbilisi, Georgia
12:25 p.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships: France vs. South Africa, Final, Tbilisi, Georgia
7:25 p.m.
CBSSN — 2026 World Rugby Nations Cup: U.S. vs. Spain, Third Round, Cary, N.C.
SOCCER (MEN’S)
Noon
CBS — USL Championship: Louisville at Pittsburgh
5 p.m.
FOX — FIFA World Cup: France vs. England, Third-Place Match, Miami Gardens, Fla.
SOCCER (WOMEN’S)
Noon
ABC — NWSL: Seattle at NJ/NY Gotham FC
2 p.m.
CBS — NWSL: Portland at Denver
4 p.m.
CBS — NWSL: North Carolina at Bay FC
6:30 p.m.
ION — NWSL: Angel City at Chicago
8:45 p.m.
ION — NWSL: Orlando at Utah
SOFTBALL
2 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Utah at Chicago
4 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Oklahoma City at Carolina
10 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Texas at Portland
TBT BASKETBALL
Noon
FOX — TBT: The Ville at La Familia, First Round – Game 1
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Singles Final; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Semifinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Singles Final; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Semifinals
5:30 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Singles Finals; Kitzbuhel-ATP Early Rounds
6 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Singles Finals; Kitzbuhel-ATP Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
CBS — New York at Indiana
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(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, July 19
AUTO RACING
9 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Moët & Chandon Belgian Grand Prix, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
10 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif. (taped)
Noon
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Foxhills, Great Britain
1 p.m.
FS1 — INDY NXT Series: Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
2 p.m.
FS2 — NHRA: Qualifying, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif. (taped)
5 p.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Foxhills, Great Britain (taped)
5:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
6 p.m.
CBSSN — FIM Women Motocross World Championship: MXGP, Foxhills, Great Britain (taped)
7 p.m.
TNT — NASCAR Cup Series: Window World 450, In-Season Challenge – Round 4, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Window World 450, In-Season Challenge – Round 4, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
10 p.m.
FS1 — NHRA: DENSO NHRA Sonoma Nationals presented by PowerEdge, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif. (taped)
BEACH VOLLEYBALL
1 p.m.
CBS — AVP: League Week 6, New York
2 p.m.
CBSSN — AVP: League Week 6, New York
BIG3 BASKETBALL
2 p.m.
CBS — Week 5: Detroit Amps vs. Houston Rig Hands, Chicago Triplets vs. LA Riot, DMV Trilogy vs. Boston Ball Hogs, Dallas Power vs. Miami 305, Chicago
CFL FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Winnipeg at Ottawa
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 15
2 p.m.
NBC — UCI: Tour de France, Stage 15 (taped)
GOLF
4 a.m.
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
7 a.m.
NBC — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Final Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic
GYMNASTICS
4 p.m.
NBC — USGA: U.S. Classic, Hartford, Conn.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
10:30 a.m.
NBATV — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.
Noon
NBATV — 3SSB Palmetto Road Championships: TBD, Rock Hill, S.C.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
2 p.m.
FS1 — Saratoga Live
4:30 p.m.
FS2 — Saratoga Live
LACROSSE (MEN’S)
3 p.m.
ABC — PLL: New York vs. Boston, Fairfield, Conn.
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Chicago White Sox at Toronto (12:15 p.m.)
PEACOCK — Chicago White Sox at Toronto (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Arizona (4:10 p.m.) OR Detroit at L.A. Angels (4:07 p.m.)
7 p.m.
NBC — L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:20 p.m.)
PEACOCK — L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
4:30 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: Brooklyn vs. Oklahoma City, Consolation Game, Las Vegas
6:30 p.m.
ESPN2 — Summer League Playoffs: Denver vs. Toronto, Consolation Game, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Championship, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup: Spain vs. Argentina, Final, East Rutherford, N.J.
SOFTBALL
Noon
ESPN2 — Athletes Unlimited: Oklahoma City at Carolina
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Utah at Chicago
TENNIS
5:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Singles Finals; Kitzbuhel-ATP Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Singles Finals; Kitzbuhel-ATP Early Rounds
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP, Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP, Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Los Angeles at Dallas
4 p.m.
CBS — Chicago at Atlanta
7 p.m.
ESPN — Connecticut at Phoenix
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