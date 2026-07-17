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Sports on TV for July 18 – 19

The Associated Press

July 17, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, July 18

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

6 a.m.

FS2 — AFL: Brisbane at Gold Coast

11 p.m.

FS2 — AFL: Hawthorn at Richmond

2:30 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Greater Western Sydney at Essendon

AUTO RACING

6 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

10 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

11:30 a.m.

FS1 — INDY NXT Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

12:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Faith Fest 250, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

2 p.m.

NBCSN — Supermotocross World Championships: Round 23, Millville, Minn.

3 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

4:30 p.m.

FS2 — INDY NXT Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

5 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

6 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Final Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

6:10 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Qualifying, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

BEACH VOLLEYBALL

2 p.m.

CW — AVP: League Week 6, New York

CFL FOOTBALL

4 p.m.

CBSSN — Montreal at Calgary

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 14

3 p.m.

NBC — UCI: Tour de France, Stage 14 (taped)

GOLF

5 a.m.

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

7 a.m.

NBC — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

Noon

GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Third Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic

4 a.m. (Sunday)

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

GYMNASTICS

7 p.m.

NBCSN — USGA: U.S. Classic, Hartford, Conn.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

9 a.m.

NBATV — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.

1:30 p.m.

NBATV — 3SSB Palmetto Road Championships: TBD, Rock Hill, S.C.

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — Saratoga Live

2 p.m.

FOX — Dunkin’ Diana: From Saratoga Springs, N.Y.

3 p.m.

FS1 — Saratoga Live

5 p.m.

NBC — Breeders’ Cup Challenge Series: NYRA Bets Haskell Stakes, Oceanport, N.J.

6 p.m.

FS2 — Saratoga Live

LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ABC — PLL: Carolina vs. Denver, Fairfield, Conn.

MILB BASEBALL

7:30 p.m.

MLBN — Double-A: Amarillo at Springfield

MIXED MARTIAL ARTS

8 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, Austin, Texas

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Minnesota at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Miami at Milwaukee (4:10 p.m.)

5:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Texas at Atlanta (joined in progress) (4:10 p.m.) OR Miami at Milwaukee (joined in progress) (4:10 p.m.)

8 p.m.

FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (8:08 p.m.) OR San Francisco at Seattle (8:08 p.m.)

NBA BASKETBALL

4:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Boston vs. Orlando, Consolation Game, Las Vegas

5 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: Philadelphia vs. Milwaukee, Consolation Game, Las Vegas

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Philadelphia vs. Milwaukee, Consolation Game, Las Vegas

6:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Houston vs. Memphis, Semifinal, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: Atlanta vs. Washington, Consolation Game, Las Vegas

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Atlanta vs. Washington, Consolation Game, Las Vegas

8:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Golden State vs. L.A. Lakers, Semifinal, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: Indiana vs. New Orleans, Consolation Game, Las Vegas

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Indiana vs. New Orleans, Consolation Game, Las Vegas

10:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: San Antonio vs. Phoenix, Consolation Game, Las Vegas

RUGBY (MEN’S)

9:55 a.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships: New Zealand vs. England, Third-Place Play-Off, Tbilisi, Georgia

12:25 p.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships: France vs. South Africa, Final, Tbilisi, Georgia

7:25 p.m.

CBSSN — 2026 World Rugby Nations Cup: U.S. vs. Spain, Third Round, Cary, N.C.

SOCCER (MEN’S)

Noon

CBS — USL Championship: Louisville at Pittsburgh

5 p.m.

FOX — FIFA World Cup: France vs. England, Third-Place Match, Miami Gardens, Fla.

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

ABC — NWSL: Seattle at NJ/NY Gotham FC

2 p.m.

CBS — NWSL: Portland at Denver

4 p.m.

CBS — NWSL: North Carolina at Bay FC

6:30 p.m.

ION — NWSL: Angel City at Chicago

8:45 p.m.

ION — NWSL: Orlando at Utah

SOFTBALL

2 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Utah at Chicago

4 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Oklahoma City at Carolina

10 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Texas at Portland

TBT BASKETBALL

Noon

FOX — TBT: The Ville at La Familia, First Round – Game 1

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Singles Final; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Semifinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Singles Final; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Semifinals

5:30 a.m. (Sunday)

TENNIS CHANNEL — Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Singles Finals; Kitzbuhel-ATP Early Rounds

6 a.m. (Sunday)

TENNIS CHANNEL — Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Singles Finals; Kitzbuhel-ATP Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

CBS — New York at Indiana

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(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, July 19

AUTO RACING

9 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Moët & Chandon Belgian Grand Prix, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

10 a.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif. (taped)

Noon

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Foxhills, Great Britain

1 p.m.

FS1 — INDY NXT Series: Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

2 p.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif. (taped)

5 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Foxhills, Great Britain (taped)

5:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

6 p.m.

CBSSN — FIM Women Motocross World Championship: MXGP, Foxhills, Great Britain (taped)

7 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Window World 450, In-Season Challenge – Round 4, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Window World 450, In-Season Challenge – Round 4, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

10 p.m.

FS1 — NHRA: DENSO NHRA Sonoma Nationals presented by PowerEdge, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif. (taped)

BEACH VOLLEYBALL

1 p.m.

CBS — AVP: League Week 6, New York

2 p.m.

CBSSN — AVP: League Week 6, New York

BIG3 BASKETBALL

2 p.m.

CBS — Week 5: Detroit Amps vs. Houston Rig Hands, Chicago Triplets vs. LA Riot, DMV Trilogy vs. Boston Ball Hogs, Dallas Power vs. Miami 305, Chicago

CFL FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Winnipeg at Ottawa

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 15

2 p.m.

NBC — UCI: Tour de France, Stage 15 (taped)

GOLF

4 a.m.

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

7 a.m.

NBC — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Final Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic

GYMNASTICS

4 p.m.

NBC — USGA: U.S. Classic, Hartford, Conn.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

10:30 a.m.

NBATV — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.

Noon

NBATV — 3SSB Palmetto Road Championships: TBD, Rock Hill, S.C.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

2 p.m.

FS1 — Saratoga Live

4:30 p.m.

FS2 — Saratoga Live

LACROSSE (MEN’S)

3 p.m.

ABC — PLL: New York vs. Boston, Fairfield, Conn.

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Chicago White Sox at Toronto (12:15 p.m.)

PEACOCK — Chicago White Sox at Toronto (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Arizona (4:10 p.m.) OR Detroit at L.A. Angels (4:07 p.m.)

7 p.m.

NBC — L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:20 p.m.)

PEACOCK — L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

4:30 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: Brooklyn vs. Oklahoma City, Consolation Game, Las Vegas

6:30 p.m.

ESPN2 — Summer League Playoffs: Denver vs. Toronto, Consolation Game, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Championship, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup: Spain vs. Argentina, Final, East Rutherford, N.J.

SOFTBALL

Noon

ESPN2 — Athletes Unlimited: Oklahoma City at Carolina

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Utah at Chicago

TENNIS

5:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Singles Finals; Kitzbuhel-ATP Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Singles Finals; Kitzbuhel-ATP Early Rounds

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP, Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP, Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Los Angeles at Dallas

4 p.m.

CBS — Chicago at Atlanta

7 p.m.

ESPN — Connecticut at Phoenix

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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