Sports on TV for Friday, July 17

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, July 17
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m.
FS2 — AFL: Adelaide at Sydney
11 p.m.
FS2 — AFL: Fremantle at Port Adelaide
2 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Melbourne at North Melbourne
6 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Brisbane at Gold Coast
AUTO RACING
7:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
11 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
2 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
3:05 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
6:30 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 13
GOLF
4 a.m.
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Second Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
Noon
GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Second Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic
5 a.m. (Saturday)
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
9 a.m.
NBATV — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.
1:30 p.m.
NBATV — 3SSB Palmetto Road Championships: TBD, Rock Hill, S.C.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
4 p.m.
FS2 — Saratoga Live
6:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
8 p.m.
FS1 — Del Mar Opening Day: From San Diego
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Tampa Bay at Boston (1:35 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Pittsburgh at Cleveland (7:10 p.m.)
7:15 p.m.
APPLE TV — Chicago White Sox at Toronto
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Washington at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
6:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Sacramento vs. Charlotte, Round Robin, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: Chicago vs. Cleveland, Round Robin, Las Vegas
8:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Dallas vs. New York, Round Robin, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: Detroit vs. Miami, Round Robin, Las Vegas
10:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Portland vs. Utah, Round Robin, Las Vegas
11 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: Minnesota vs. L.A. Clippers, Round Robin, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
8 p.m.
FOX — MLS: Atlanta at Nashville
9:30 p.m.
CBSSN — USL League One: Portland at Boise
10:30 p.m.
FOX — MLS: LAFC at L.A. Galaxy
SOFTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Texas at Portland
TENNIS
3:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Semifinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Quarterfinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Semifinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Quarterfinals
5 a.m. (Saturday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Singles Final; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Semifinals
6 a.m. (Saturday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Singles Final; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Semifinals
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Seattle at Indiana
10 p.m.
ION — Connecticut at Phoenix
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