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Sports on TV for Friday, July 17

The Associated Press

July 16, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, July 17

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m.

FS2 — AFL: Adelaide at Sydney

11 p.m.

FS2 — AFL: Fremantle at Port Adelaide

2 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Melbourne at North Melbourne

6 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Brisbane at Gold Coast

AUTO RACING

7:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

11 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

2 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

3:05 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

6:30 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 13

GOLF

4 a.m.

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Second Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

Noon

GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Second Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic

5 a.m. (Saturday)

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

9 a.m.

NBATV — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.

1:30 p.m.

NBATV — 3SSB Palmetto Road Championships: TBD, Rock Hill, S.C.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

4 p.m.

FS2 — Saratoga Live

6:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

8 p.m.

FS1 — Del Mar Opening Day: From San Diego

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Tampa Bay at Boston (1:35 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Pittsburgh at Cleveland (7:10 p.m.)

7:15 p.m.

APPLE TV — Chicago White Sox at Toronto

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Washington at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

6:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Sacramento vs. Charlotte, Round Robin, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: Chicago vs. Cleveland, Round Robin, Las Vegas

8:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Dallas vs. New York, Round Robin, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: Detroit vs. Miami, Round Robin, Las Vegas

10:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: Portland vs. Utah, Round Robin, Las Vegas

11 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: Minnesota vs. L.A. Clippers, Round Robin, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

8 p.m.

FOX — MLS: Atlanta at Nashville

9:30 p.m.

CBSSN — USL League One: Portland at Boise

10:30 p.m.

FOX — MLS: LAFC at L.A. Galaxy

SOFTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Texas at Portland

TENNIS

3:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Semifinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Quarterfinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Semifinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Quarterfinals

5 a.m. (Saturday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Singles Final; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Semifinals

6 a.m. (Saturday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Singles Final; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Semifinals

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Seattle at Indiana

10 p.m.

ION — Connecticut at Phoenix

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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