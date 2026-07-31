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Sports on TV for August 3 – 9

The Associated Press

July 31, 2026, 10:05 AM

ADV01-02

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, August 3

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 5, Greenville, N.C.

1 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 6, Greenville, N.C.

4 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 7, Greenville, N.C.

7 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 8, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

8 p.m.

ESPN — TBA

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — Las Vegas at Atlanta

PEACOCK — Las Vegas at Atlanta

9 p.m.

USA — Phoenix at Chicago

_____

Tuesday, August 4

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 9, Greenville, N.C.

1 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 10, Greenville, N.C.

4 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 11, Greenville, N.C.

7 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 12, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

8 p.m.

TBS — L.A. Dodgers at Chicago Cubs (8:05 p.m.)

TRUTV — L.A. Dodgers at Chicago Cubs (8:05 p.m.)

_____

Wednesday, August 5

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 13, Greenville, N.C.

1 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 14, Greenville, N.C.

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited Softball Little League Pro Game: Team Watley vs. Team Fernandez, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — St. Louis at N.Y. Yankees

7:30 p.m.

ESPN — TBA

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Seattle at New York

9 p.m.

CNBC — Los Angeles at Chicago

PEACOCK — Los Angeles at Chicago

_____

Thursday, August 6

GOLF

9 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF London Championship, First Round, Centurion Club, Saint Alban, England

11 a.m.

GOLF — 2026 U.S. Women’s Amateur: Round of 64, The Honors Course, Ooltewah, Tenn.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Wyndham Championship, First Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.

GYMNASTICS

10 p.m.

NBCSN — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

1 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 15, Greenville, N.C.

5 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 16, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

ESPN — TBA

NFL FOOTBALL

8 p.m.

NBC — Preseason: Carolina vs. Arizona, Hall of Fame Game, Canton, Ohio

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Las Vegas at Indiana

9 p.m.

PRIME VIDEO — Los Angeles at Minnesota

_____

Friday, August 7

AUTO RACING

4:30 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Portland International Raceway, Portland, Ore.

5:30 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Portland International Raceway, Portland, Ore.

GOLF

9 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF London Championship, Second Round, Centurion Club, Saint Alban, England

2 p.m.

FOX — LIV Golf League: Second Round, Trump National Golf & Country Club Bedminster, Bedminster, N.J.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Wyndham Championship, Second Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.

7 p.m.

GOLF — 2026 U.S. Women’s Amateur: Round of 32 and 16, The Honors Course, Ooltewah, Tenn. (taped)

GYMNASTICS

10 p.m.

NBCSN — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

3 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 17, Greenville, N.C.

6 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 18, Greenville, N.C.

MIXED MARTIAL ARTS

10 p.m.

ESPN — PFL: Main Card: Charlotte, N.C.

MLB BASEBALL

8:05 p.m.

APPLE TV — Baltimore at Texas

9:40 p.m.

APPLE TV — Tampa Bay at Seattle

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — TBA

9:30 p.m.

ION — Golden State at Dallas

_____

Saturday, August 8

AUTO RACING

Noon

FS1 — Indy NXT Series: Practice, Portland International Raceway, Portland, Ore.

1 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Portland International Raceway, Portland, Ore.

3 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Qualifying, Portland International Raceway, Portland, Ore.

5 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series Race at Iowa, Iowa Speedway, Newton, Iowa

7 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Portland International Raceway, Portland, Ore.

BOXING

10 p.m.

ESPN — MVPW-05: Main Card, Orlando, Fla.

GOLF

Noon

FOX — LIV Golf League: Third Round, Trump National Golf & Country Club Bedminster, Bedminster, N.J.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Wyndham Championship, Third Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Wyndham Championship, Third Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.

GOLF — 2026 U.S. Women’s Amateur: Quarterfinals and Semifinals, The Honors Course, Ooltewah, Tenn.

GYMNASTICS

2:30 p.m.

NBCSN — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix

4 p.m.

NBC — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix

HORSE RACING

5 p.m.

FOX — Whitney Stakes: From Saratoga Race Course, Saratoga Springs, N.Y.

LACROSSE (MEN’S)

1 p.m.

ABC — PLL: Denver vs. New York, Boston

LACROSSE (WOMEN’S)

5:30 p.m.

ESPN2 — WLL: California at Boston

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

3 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 19, Greenville, N.C.

6 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 20, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Athletics at Boston (4:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Baltimore at Texas (7:15 p.m.), Cleveland at Chicago White Sox (7:15 p.m.) OR Detroit at San Francisco (7:15 p.m.)

NFL FOOTBALL

Noon

ESPN — 2026 Pro Football Hall of Fame Enshrinement Ceremony: From Canton, Ohio

NFLN — 2026 Pro Football Hall of Fame Enshrinement Ceremony: From Canton, Ohio

SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

ION — NWSL: Utah at Denver

6:30 p.m.

ION — NWSL: North Carolina at Washington

8:45 p.m.

ION — NWSL: Kansas City at Houston

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

CBS — Las Vegas at Minnesota

3:30 p.m.

ABC — Indiana at Chicago

8:30 p.m.

NBATV — Seattle at Portland

_____

Sunday, August 9

AUTO RACING

1 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Portland International Raceway, Portland, Ore.

2 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Portland, Portland International Raceway, Portland, Ore.

3:30 p.m.

USA — NASCAR Cup Series: Iowa Corn 350 Powered by Ethanol, Iowa Speedway, Newton, Iowa

4 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: OnlyBulls Grand Prix of Portland, Portland International Raceway, Portland, Ore.

BIG3 BASKETBALL

1 p.m.

CBS — Week 8: Dallas Power vs. Chicago Triplets, Boston Ball Hogs vs. Detroit Amps, Boston

GOLF

9 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF London Championship, Final Round, Centurion Club, Saint Alban, England

11 a.m.

FOX — LIV Golf League: Final Round, Trump National Golf & Country Club Bedminster, Bedminster, N.J.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Wyndham Championship, Final Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Wyndham Championship, Final Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.

GOLF — 2026 U.S. Women’s Amateur: Championship Final Match, The Honors Course, Ooltewah, Tenn.

GYMNASTICS

1:30 p.m.

NBC — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix

4 p.m.

NBCSN — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix

6 p.m.

NBC — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix

LITTLE LEAGUE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

4 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

Noon

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 21, Greenville, N.C.

3 p.m.

ABC — Little League Softball World Series: TBD, Game 21, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Cincinnati at Washington (12:15 p.m.)

PEACOCK — Cincinnati at Washington (12:15 p.m.)

8 p.m.

NBC — Houston at San Diego (8:20 p.m.)

PEACOCK — Houston at San Diego (8:20 p.m.)

SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

CBSSN — NWSL: Portland at Boston

9 p.m.

ESPN — NWSL: Angel City at Seattle

WNBA BASKETBALL

12:30 p.m.

ABC — Las Vegas at New York

3:30 p.m.

NBC — Dallas at Minnesota

PEACOCK — Dallas at Minnesota

7 p.m.

ESPN — Golden State at Los Angeles

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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