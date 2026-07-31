Sports on TV for August 3 – 9

ADV01-02
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, August 3
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 5, Greenville, N.C.
1 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 6, Greenville, N.C.
4 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 7, Greenville, N.C.
7 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 8, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
8 p.m.
ESPN — TBA
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — Las Vegas at Atlanta
PEACOCK — Las Vegas at Atlanta
9 p.m.
USA — Phoenix at Chicago
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Tuesday, August 4
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 9, Greenville, N.C.
1 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 10, Greenville, N.C.
4 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 11, Greenville, N.C.
7 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 12, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
8 p.m.
TBS — L.A. Dodgers at Chicago Cubs (8:05 p.m.)
TRUTV — L.A. Dodgers at Chicago Cubs (8:05 p.m.)
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Wednesday, August 5
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 13, Greenville, N.C.
1 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 14, Greenville, N.C.
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited Softball Little League Pro Game: Team Watley vs. Team Fernandez, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — St. Louis at N.Y. Yankees
7:30 p.m.
ESPN — TBA
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Seattle at New York
9 p.m.
CNBC — Los Angeles at Chicago
PEACOCK — Los Angeles at Chicago
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Thursday, August 6
GOLF
9 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF London Championship, First Round, Centurion Club, Saint Alban, England
11 a.m.
GOLF — 2026 U.S. Women’s Amateur: Round of 64, The Honors Course, Ooltewah, Tenn.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Wyndham Championship, First Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.
GYMNASTICS
10 p.m.
NBCSN — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
1 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 15, Greenville, N.C.
5 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 16, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
ESPN — TBA
NFL FOOTBALL
8 p.m.
NBC — Preseason: Carolina vs. Arizona, Hall of Fame Game, Canton, Ohio
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Las Vegas at Indiana
9 p.m.
PRIME VIDEO — Los Angeles at Minnesota
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Friday, August 7
AUTO RACING
4:30 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Portland International Raceway, Portland, Ore.
5:30 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Portland International Raceway, Portland, Ore.
GOLF
9 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF London Championship, Second Round, Centurion Club, Saint Alban, England
2 p.m.
FOX — LIV Golf League: Second Round, Trump National Golf & Country Club Bedminster, Bedminster, N.J.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Wyndham Championship, Second Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.
7 p.m.
GOLF — 2026 U.S. Women’s Amateur: Round of 32 and 16, The Honors Course, Ooltewah, Tenn. (taped)
GYMNASTICS
10 p.m.
NBCSN — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
3 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 17, Greenville, N.C.
6 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 18, Greenville, N.C.
MIXED MARTIAL ARTS
10 p.m.
ESPN — PFL: Main Card: Charlotte, N.C.
MLB BASEBALL
8:05 p.m.
APPLE TV — Baltimore at Texas
9:40 p.m.
APPLE TV — Tampa Bay at Seattle
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — TBA
9:30 p.m.
ION — Golden State at Dallas
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Saturday, August 8
AUTO RACING
Noon
FS1 — Indy NXT Series: Practice, Portland International Raceway, Portland, Ore.
1 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Portland International Raceway, Portland, Ore.
3 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Qualifying, Portland International Raceway, Portland, Ore.
5 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series Race at Iowa, Iowa Speedway, Newton, Iowa
7 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Portland International Raceway, Portland, Ore.
BOXING
10 p.m.
ESPN — MVPW-05: Main Card, Orlando, Fla.
GOLF
Noon
FOX — LIV Golf League: Third Round, Trump National Golf & Country Club Bedminster, Bedminster, N.J.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Wyndham Championship, Third Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Wyndham Championship, Third Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.
GOLF — 2026 U.S. Women’s Amateur: Quarterfinals and Semifinals, The Honors Course, Ooltewah, Tenn.
GYMNASTICS
2:30 p.m.
NBCSN — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix
4 p.m.
NBC — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix
HORSE RACING
5 p.m.
FOX — Whitney Stakes: From Saratoga Race Course, Saratoga Springs, N.Y.
LACROSSE (MEN’S)
1 p.m.
ABC — PLL: Denver vs. New York, Boston
LACROSSE (WOMEN’S)
5:30 p.m.
ESPN2 — WLL: California at Boston
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
3 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 19, Greenville, N.C.
6 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 20, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Athletics at Boston (4:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Baltimore at Texas (7:15 p.m.), Cleveland at Chicago White Sox (7:15 p.m.) OR Detroit at San Francisco (7:15 p.m.)
NFL FOOTBALL
Noon
ESPN — 2026 Pro Football Hall of Fame Enshrinement Ceremony: From Canton, Ohio
NFLN — 2026 Pro Football Hall of Fame Enshrinement Ceremony: From Canton, Ohio
SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
ION — NWSL: Utah at Denver
6:30 p.m.
ION — NWSL: North Carolina at Washington
8:45 p.m.
ION — NWSL: Kansas City at Houston
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
CBS — Las Vegas at Minnesota
3:30 p.m.
ABC — Indiana at Chicago
8:30 p.m.
NBATV — Seattle at Portland
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Sunday, August 9
AUTO RACING
1 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Portland International Raceway, Portland, Ore.
2 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Portland, Portland International Raceway, Portland, Ore.
3:30 p.m.
USA — NASCAR Cup Series: Iowa Corn 350 Powered by Ethanol, Iowa Speedway, Newton, Iowa
4 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: OnlyBulls Grand Prix of Portland, Portland International Raceway, Portland, Ore.
BIG3 BASKETBALL
1 p.m.
CBS — Week 8: Dallas Power vs. Chicago Triplets, Boston Ball Hogs vs. Detroit Amps, Boston
GOLF
9 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF London Championship, Final Round, Centurion Club, Saint Alban, England
11 a.m.
FOX — LIV Golf League: Final Round, Trump National Golf & Country Club Bedminster, Bedminster, N.J.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Wyndham Championship, Final Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Wyndham Championship, Final Round, Sedgefield Country Club, Greensboro, N.C.
GOLF — 2026 U.S. Women’s Amateur: Championship Final Match, The Honors Course, Ooltewah, Tenn.
GYMNASTICS
1:30 p.m.
NBC — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix
4 p.m.
NBCSN — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix
6 p.m.
NBC — USGA: 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, Phoenix
LITTLE LEAGUE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
4 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
Noon
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 21, Greenville, N.C.
3 p.m.
ABC — Little League Softball World Series: TBD, Game 21, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Cincinnati at Washington (12:15 p.m.)
PEACOCK — Cincinnati at Washington (12:15 p.m.)
8 p.m.
NBC — Houston at San Diego (8:20 p.m.)
PEACOCK — Houston at San Diego (8:20 p.m.)
SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
CBSSN — NWSL: Portland at Boston
9 p.m.
ESPN — NWSL: Angel City at Seattle
WNBA BASKETBALL
12:30 p.m.
ABC — Las Vegas at New York
3:30 p.m.
NBC — Dallas at Minnesota
PEACOCK — Dallas at Minnesota
7 p.m.
ESPN — Golden State at Los Angeles
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