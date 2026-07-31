All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|64
|44
|.593
|—
|New York
|62
|48
|.564
|3
|Boston
|57
|51
|.528
|7
|Baltimore
|53
|56
|.486
|11½
|Toronto
|50
|59
|.459
|14½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|57
|51
|.528
|—
|Cleveland
|56
|54
|.509
|2
|Minnesota
|55
|55
|.500
|3
|Detroit
|51
|58
|.468
|6½
|Kansas City
|46
|64
|.418
|12
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Texas
|55
|54
|.505
|—
|Houston
|55
|55
|.500
|½
|Seattle
|53
|57
|.482
|2½
|Athletics
|45
|64
|.413
|10
|Los Angeles
|42
|67
|.385
|13
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|64
|45
|.587
|—
|Philadelphia
|57
|52
|.523
|7
|Miami
|55
|55
|.500
|9½
|Washington
|55
|55
|.500
|9½
|New York
|47
|63
|.427
|17½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|67
|41
|.620
|—
|Chicago
|62
|48
|.564
|6
|Pittsburgh
|55
|55
|.500
|13
|St. Louis
|54
|55
|.495
|13½
|Cincinnati
|51
|57
|.472
|16
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|69
|40
|.633
|—
|Arizona
|57
|52
|.523
|12
|San Diego
|55
|54
|.505
|14
|San Francisco
|47
|62
|.431
|22
|Colorado
|42
|67
|.385
|27
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AMERICAN LEAGUE
Thursday’s Games
Tampa Bay 3, Texas 2
Minnesota 4, Kansas City 3
Chicago White Sox 2, N.Y. Yankees 1, 11 innings
Boston 5, Athletics 4
L.A. Dodgers 6, Seattle 2
Friday’s Games
N.Y. Yankees 2, Chicago Cubs 0
Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.
St. Louis at Toronto, 7:07 p.m.
Arizona at Cleveland, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Texas at Houston, 8:15 p.m.
Kansas City at Colorado, 8:40 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Detroit at Athletics, 9:40 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Minnesota at Seattle, 10:10 p.m.
Saturday’s Games
St. Louis (Mathews 0-0) at Toronto (Gausman 4-10), 3:07 p.m.
Chicago White Sox (Schultz 3-7) at Tampa Bay (Rasmussen 9-5), 4:10 p.m.
Minnesota (Prielipp 3-5) at Seattle (Gilbert 8-6), 4:10 p.m.
Philadelphia (Sánchez 13-4) at Baltimore (Baz 4-9), 7:05 p.m.
Texas (deGrom 7-6) at Houston (Blanco 0-1), 7:10 p.m.
Arizona (Drake 0-0) at Cleveland (Messick 8-6), 7:15 p.m.
N.Y. Yankees (Fried 4-3) at Chicago Cubs (Peterson 6-7), 7:15 p.m.
Kansas City (Avila 5-3) at Colorado (Feltner 3-5), 8:10 p.m.
Boston (Tolle 6-6) at L.A. Dodgers (Yamamoto 11-6), 9:10 p.m.
Milwaukee (Gasser 3-4) at L.A. Angels (Soriano 9-6), 9:38 p.m.
Detroit (Valdez 5-7) at Athletics (Perkins 2-6), 9:40 p.m.
Sunday’s Games
Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.
St. Louis at Toronto, 1:37 p.m.
Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.
Chicago White Sox at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Texas at Houston, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.
Detroit at Athletics, 4:05 p.m.
Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
Thursday’s Games
Chicago Cubs 4, St. Louis 2, 10 innings
Atlanta 5, Washington 4
N.Y. Mets 4, Miami 2
Cincinnati 3, Pittsburgh 2
San Francisco 4, San Diego 1
L.A. Dodgers 6, Seattle 2
Friday’s Games
N.Y. Yankees 2, Chicago Cubs 0
Pittsburgh at Cincinnati, 6:10 p.m.
Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.
St. Louis at Toronto, 7:07 p.m.
Arizona at Cleveland, 7:10 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
Kansas City at Colorado, 8:40 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.
San Francisco at San Diego, 9:45 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday’s Games
St. Louis (Mathews 0-0) at Toronto (Gausman 4-10), 3:07 p.m.
Miami (Phillips 2-5) at N.Y. Mets (Thornton 2-1), 4:10 p.m.
Pittsburgh (Ashcraft 10-4) at Cincinnati (Abbott 5-6), 6:40 p.m.
Philadelphia (Sánchez 13-4) at Baltimore (Baz 4-9), 7:05 p.m.
Arizona (Drake 0-0) at Cleveland (Messick 8-6), 7:15 p.m.
N.Y. Yankees (Fried 4-3) at Chicago Cubs (Peterson 6-7), 7:15 p.m.
Washington (Mikolas 3-7) at Atlanta (López 4-3), 7:15 p.m.
Kansas City (Avila 5-3) at Colorado (Feltner 3-5), 8:10 p.m.
San Francisco (Mahle 3-9) at San Diego (Buehler 6-5), 8:40 p.m.
Boston (Tolle 6-6) at L.A. Dodgers (Yamamoto 11-6), 9:10 p.m.
Milwaukee (Gasser 3-4) at L.A. Angels (Soriano 9-6), 9:38 p.m.
Sunday’s Games
Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.
Washington at Atlanta, 1:35 p.m.
St. Louis at Toronto, 1:37 p.m.
Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.
San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
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