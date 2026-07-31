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Baseball Glance

The Associated Press

July 31, 2026, 5:09 PM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 64 44 .593
New York 62 48 .564 3
Boston 57 51 .528 7
Baltimore 53 56 .486 11½
Toronto 50 59 .459 14½

Central Division

W L Pct GB
Chicago 57 51 .528
Cleveland 56 54 .509 2
Minnesota 55 55 .500 3
Detroit 51 58 .468
Kansas City 46 64 .418 12

West Division

W L Pct GB
Texas 55 54 .505
Houston 55 55 .500 ½
Seattle 53 57 .482
Athletics 45 64 .413 10
Los Angeles 42 67 .385 13

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 64 45 .587
Philadelphia 57 52 .523 7
Miami 55 55 .500
Washington 55 55 .500
New York 47 63 .427 17½

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 67 41 .620
Chicago 62 48 .564 6
Pittsburgh 55 55 .500 13
St. Louis 54 55 .495 13½
Cincinnati 51 57 .472 16

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 69 40 .633
Arizona 57 52 .523 12
San Diego 55 54 .505 14
San Francisco 47 62 .431 22
Colorado 42 67 .385 27

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AMERICAN LEAGUE

Thursday’s Games

Tampa Bay 3, Texas 2

Minnesota 4, Kansas City 3

Chicago White Sox 2, N.Y. Yankees 1, 11 innings

Boston 5, Athletics 4

L.A. Dodgers 6, Seattle 2

Friday’s Games

N.Y. Yankees 2, Chicago Cubs 0

Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.

St. Louis at Toronto, 7:07 p.m.

Arizona at Cleveland, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Texas at Houston, 8:15 p.m.

Kansas City at Colorado, 8:40 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Detroit at Athletics, 9:40 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Minnesota at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

St. Louis (Mathews 0-0) at Toronto (Gausman 4-10), 3:07 p.m.

Chicago White Sox (Schultz 3-7) at Tampa Bay (Rasmussen 9-5), 4:10 p.m.

Minnesota (Prielipp 3-5) at Seattle (Gilbert 8-6), 4:10 p.m.

Philadelphia (Sánchez 13-4) at Baltimore (Baz 4-9), 7:05 p.m.

Texas (deGrom 7-6) at Houston (Blanco 0-1), 7:10 p.m.

Arizona (Drake 0-0) at Cleveland (Messick 8-6), 7:15 p.m.

N.Y. Yankees (Fried 4-3) at Chicago Cubs (Peterson 6-7), 7:15 p.m.

Kansas City (Avila 5-3) at Colorado (Feltner 3-5), 8:10 p.m.

Boston (Tolle 6-6) at L.A. Dodgers (Yamamoto 11-6), 9:10 p.m.

Milwaukee (Gasser 3-4) at L.A. Angels (Soriano 9-6), 9:38 p.m.

Detroit (Valdez 5-7) at Athletics (Perkins 2-6), 9:40 p.m.

Sunday’s Games

Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.

St. Louis at Toronto, 1:37 p.m.

Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Texas at Houston, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.

Detroit at Athletics, 4:05 p.m.

Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

Thursday’s Games

Chicago Cubs 4, St. Louis 2, 10 innings

Atlanta 5, Washington 4

N.Y. Mets 4, Miami 2

Cincinnati 3, Pittsburgh 2

San Francisco 4, San Diego 1

L.A. Dodgers 6, Seattle 2

Friday’s Games

N.Y. Yankees 2, Chicago Cubs 0

Pittsburgh at Cincinnati, 6:10 p.m.

Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.

St. Louis at Toronto, 7:07 p.m.

Arizona at Cleveland, 7:10 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

Kansas City at Colorado, 8:40 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.

San Francisco at San Diego, 9:45 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

St. Louis (Mathews 0-0) at Toronto (Gausman 4-10), 3:07 p.m.

Miami (Phillips 2-5) at N.Y. Mets (Thornton 2-1), 4:10 p.m.

Pittsburgh (Ashcraft 10-4) at Cincinnati (Abbott 5-6), 6:40 p.m.

Philadelphia (Sánchez 13-4) at Baltimore (Baz 4-9), 7:05 p.m.

Arizona (Drake 0-0) at Cleveland (Messick 8-6), 7:15 p.m.

N.Y. Yankees (Fried 4-3) at Chicago Cubs (Peterson 6-7), 7:15 p.m.

Washington (Mikolas 3-7) at Atlanta (López 4-3), 7:15 p.m.

Kansas City (Avila 5-3) at Colorado (Feltner 3-5), 8:10 p.m.

San Francisco (Mahle 3-9) at San Diego (Buehler 6-5), 8:40 p.m.

Boston (Tolle 6-6) at L.A. Dodgers (Yamamoto 11-6), 9:10 p.m.

Milwaukee (Gasser 3-4) at L.A. Angels (Soriano 9-6), 9:38 p.m.

Sunday’s Games

Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.

Washington at Atlanta, 1:35 p.m.

St. Louis at Toronto, 1:37 p.m.

Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.

San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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