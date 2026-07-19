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Spain 1, Argentina 0

The Associated Press

July 19, 2026, 6:12 PM

Argentina 0 0 0 0
Spain 0 0 1 1

First Half_None.

Second Half_None.

First Overtime_None.

Second Overtime_1, Spain, Torres, (Williams), 106th minute.

Goalies_Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli; Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.

Yellow Cards_Martinez, Argentina, 41st; Paredes, Argentina, 52nd; Fernandez, Argentina, 82nd; Mac Allister, Argentina, 111th.

Referee_Slavko Vincic. Assistant Referees_Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, Bastian Dankert. 4th Official_Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.

A_80,663.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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