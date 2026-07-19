Spain 1, Argentina 0

|Argentina
|0
|0
|0
|—
|0
|Spain
|0
|0
|1
|—
|1
First Half_None.
Second Half_None.
First Overtime_None.
Second Overtime_1, Spain, Torres, (Williams), 106th minute.
Goalies_Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli; Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.
Yellow Cards_Martinez, Argentina, 41st; Paredes, Argentina, 52nd; Fernandez, Argentina, 82nd; Mac Allister, Argentina, 111th.
Referee_Slavko Vincic. Assistant Referees_Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, Bastian Dankert. 4th Official_Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.
A_80,663.
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