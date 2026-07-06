See how players qualified for the British Open at Royal Birkdale

SOUTHPORT, England (AP) — Players who are exempt or have qualified for the 154th British Open at Royal Birkdale on July 16-19. Players listed only in the first category for which they are eligible (a-amateur):
British Open champions under 60 on July 20
Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Brian Harman, Cameron Smith, Collin Morikawa, Shane Lowry, Francesco Molinari, Jordan Spieth, Henrik Stenson, Rory McIlroy, Darren Clarke, Louis Oosthuizen, Stewart Cink, Padraig Harrington, David Duval.
Top 10 and ties from the 2025 British Open
Harris English, Chris Gotterup, Wyndham Clark, Matt Fitzpatrick, Haotong Li, Robert MacIntyre, Corey Conners, Russell Henley, Bryson DeChambeau.
Masters champion (5-year exemption)
Jon Rahm.
PGA champions (5-year exemption)
Aaron Rai, Brooks Koepka, Justin Thomas.
U.S. Open champion (5-year exemption)
J.J. Spaun.
The Players champions (3-year exemption)
Cameron Young.
BMW PGA champions (3-year exemption)
Alex Noren, Ryan Fox.
Top 25 in the 2025 Race to Dubai
Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Laurie Canter, Kristoffer Reitan, Adrien Saddier, John Parry, Aaron Rai, Keita Nakajima, Jordan Smith, Daniel Brown, Rasmus Neergaard-Petersen, Daniel Hiller, Martin Couvra, Angel Ayora, Nicolai Hojgaard, Justin Rose, Joakim Lagergren, Rasmus Hojgaard.
Top 30 from the 2025 FedEx Cup
Patrick Cantlay, Keegan Bradley, Sam Burns, Ben Griffin, Viktor Hovland, Akshay Bhatia, Harry Hall, Nick Taylor, Ludvig Aberg, Maverick McNealy, Andrew Novak, Jacob Bridgeman, Sungjae Im, Hideki Matsuyama, Sepp Straka.
Top 50 from the May 25 world ranking
Patrick Reed, Kurt Kitayama, Min Woo Lee, Ryan Gerard, Rickie Fowler, Jake Knapp, Jason Day, Alex Smalley, Gary Woodland, Michael Kim, Matt McCarty.
Top 5 from the leading 20 players in the FedEx Cup through the Travelers Championship
Alex Fitzpatrick.
Top 5 from the leading 20 players in the Race to Dubai through the BMW International Open
Hennie Du Plessis, Bernd Wiesberger, Jayden Schaper, Andy Sullivan, Dan Bradbury.
Leading player from LIV Golf through LIV Golf-Andalucia
Joaquin Niemann.
Top 5 players from the OWGR Federation ranking on May 23, 2026
Travis Smyth, Kazuki Higa, Kota Kaneko, Scott Vincent.
U.S. Amateur champion
a-Mason Howell.
Asia-Pacific Amateur champion
a-Fifa Laopakdee.
Latin America Amateur champion
a-Mateo Pulcini.
Africa Amateur champion
a-Jack Buchanan.
British Amateur champion
a-Stuart Gregan.
European Amateur champion
a-Tim Wiedemeyer.
Open Amateur Series winner
a-Lev Grinberg.
Open Qualifying Series-Spanish Open
Marco Penge.
Open Qualifying Series-Japan Open
Naoyuki Kataoka.
Open Qualifying Series-Hong Kong Open
Tom McKibbin.
Open Qualifying Series-Australian Open
Michael Hollick, Adam Scott, Si Woo Kim.
Open Qualifying Series-New Zealand Open
Lucas Herbert.
Open Qualifying Series-South African Open
Casey Jarvis, Francesco Laporta, Frederic Lacroix.
Open Qualifying Series-Argentina Open
Alistair Docherty.
Open Qualifying Series-Arnold Palmer Invitational
Daniel Berger.
Open Qualifying Series-Singapore Open
Jeongwoo Ham, Cameron John.
Open Qualifying Series-Korea Open
Jiho Yang.
Open Qualifying Series-Mizuno Open
Shaun Norris, Ryutaro Nagano, Ren Yonezawa.
Open Qualifying Series-Memorial
J.T. Poston.
Open Qualifying Series-Canadian Open
Bud Cauley, Jesper Svensson, Jackson Suber.
Open Qualifying Series-Italian Open
Eugenio Chacarra.
Open Qualifying Series-Scottish Open
To be determined July 12.
Final qualifying
James Nicholas, Caleb Surratt, Austen Truslow, Tom Sloman, a-Alejandro de Castro Piera, Jack McDonald, Matthew Baldwin, a-David Howard, Marcus Plunkett, a-Nevill Ruiter, Baard Skogen, M.J. Daffue, Matthew Southgate, Peter Uihlein, Antoine Rozner, Sam Bairstow, Kazuma Kobori, Tiger Christensen, Josele Ballester, Matthew Jordan.
Last chance qualifying
To be determined July 13.
To fill the field from the July 5, 2026 world ranking
Sam Stevens, Nico Echavarria, Pierceson Coody, Ryo Hisatsune, Michael Brennan, David Puig, Tom Kim, Eric Cole, Keith Mitchell, Matt Wallace, Sami Valimaki, Max Homa, Thomas Detry, Max Greyserman, Sahith Theegala.
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