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See how players qualified for the British Open at Royal Birkdale

The Associated Press

July 6, 2026, 2:18 PM

SOUTHPORT, England (AP) — Players who are exempt or have qualified for the 154th British Open at Royal Birkdale on July 16-19. Players listed only in the first category for which they are eligible (a-amateur):

British Open champions under 60 on July 20

Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Brian Harman, Cameron Smith, Collin Morikawa, Shane Lowry, Francesco Molinari, Jordan Spieth, Henrik Stenson, Rory McIlroy, Darren Clarke, Louis Oosthuizen, Stewart Cink, Padraig Harrington, David Duval.

Top 10 and ties from the 2025 British Open

Harris English, Chris Gotterup, Wyndham Clark, Matt Fitzpatrick, Haotong Li, Robert MacIntyre, Corey Conners, Russell Henley, Bryson DeChambeau.

Masters champion (5-year exemption)

Jon Rahm.

PGA champions (5-year exemption)

Aaron Rai, Brooks Koepka, Justin Thomas.

U.S. Open champion (5-year exemption)

J.J. Spaun.

The Players champions (3-year exemption)

Cameron Young.

BMW PGA champions (3-year exemption)

Alex Noren, Ryan Fox.

Top 25 in the 2025 Race to Dubai

Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Laurie Canter, Kristoffer Reitan, Adrien Saddier, John Parry, Aaron Rai, Keita Nakajima, Jordan Smith, Daniel Brown, Rasmus Neergaard-Petersen, Daniel Hiller, Martin Couvra, Angel Ayora, Nicolai Hojgaard, Justin Rose, Joakim Lagergren, Rasmus Hojgaard.

Top 30 from the 2025 FedEx Cup

Patrick Cantlay, Keegan Bradley, Sam Burns, Ben Griffin, Viktor Hovland, Akshay Bhatia, Harry Hall, Nick Taylor, Ludvig Aberg, Maverick McNealy, Andrew Novak, Jacob Bridgeman, Sungjae Im, Hideki Matsuyama, Sepp Straka.

Top 50 from the May 25 world ranking

Patrick Reed, Kurt Kitayama, Min Woo Lee, Ryan Gerard, Rickie Fowler, Jake Knapp, Jason Day, Alex Smalley, Gary Woodland, Michael Kim, Matt McCarty.

Top 5 from the leading 20 players in the FedEx Cup through the Travelers Championship

Alex Fitzpatrick.

Top 5 from the leading 20 players in the Race to Dubai through the BMW International Open

Hennie Du Plessis, Bernd Wiesberger, Jayden Schaper, Andy Sullivan, Dan Bradbury.

Leading player from LIV Golf through LIV Golf-Andalucia

Joaquin Niemann.

Top 5 players from the OWGR Federation ranking on May 23, 2026

Travis Smyth, Kazuki Higa, Kota Kaneko, Scott Vincent.

U.S. Amateur champion

a-Mason Howell.

Asia-Pacific Amateur champion

a-Fifa Laopakdee.

Latin America Amateur champion

a-Mateo Pulcini.

Africa Amateur champion

a-Jack Buchanan.

British Amateur champion

a-Stuart Gregan.

European Amateur champion

a-Tim Wiedemeyer.

Open Amateur Series winner

a-Lev Grinberg.

Open Qualifying Series-Spanish Open

Marco Penge.

Open Qualifying Series-Japan Open

Naoyuki Kataoka.

Open Qualifying Series-Hong Kong Open

Tom McKibbin.

Open Qualifying Series-Australian Open

Michael Hollick, Adam Scott, Si Woo Kim.

Open Qualifying Series-New Zealand Open

Lucas Herbert.

Open Qualifying Series-South African Open

Casey Jarvis, Francesco Laporta, Frederic Lacroix.

Open Qualifying Series-Argentina Open

Alistair Docherty.

Open Qualifying Series-Arnold Palmer Invitational

Daniel Berger.

Open Qualifying Series-Singapore Open

Jeongwoo Ham, Cameron John.

Open Qualifying Series-Korea Open

Jiho Yang.

Open Qualifying Series-Mizuno Open

Shaun Norris, Ryutaro Nagano, Ren Yonezawa.

Open Qualifying Series-Memorial

J.T. Poston.

Open Qualifying Series-Canadian Open

Bud Cauley, Jesper Svensson, Jackson Suber.

Open Qualifying Series-Italian Open

Eugenio Chacarra.

Open Qualifying Series-Scottish Open

To be determined July 12.

Final qualifying

James Nicholas, Caleb Surratt, Austen Truslow, Tom Sloman, a-Alejandro de Castro Piera, Jack McDonald, Matthew Baldwin, a-David Howard, Marcus Plunkett, a-Nevill Ruiter, Baard Skogen, M.J. Daffue, Matthew Southgate, Peter Uihlein, Antoine Rozner, Sam Bairstow, Kazuma Kobori, Tiger Christensen, Josele Ballester, Matthew Jordan.

Last chance qualifying

To be determined July 13.

To fill the field from the July 5, 2026 world ranking

Sam Stevens, Nico Echavarria, Pierceson Coody, Ryo Hisatsune, Michael Brennan, David Puig, Tom Kim, Eric Cole, Keith Mitchell, Matt Wallace, Sami Valimaki, Max Homa, Thomas Detry, Max Greyserman, Sahith Theegala.

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AP golf: https://apnews.com/hub/golf

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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