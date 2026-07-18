NHRA Sonoma Nationals Qualifying

Friday
At Sonoma Raceway
Sonoma, Calif.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 3.714 seconds, 337.07 mph; 2. Shawn Langdon, 3.714, 336.49; 3. Tony Stewart, 3.736, 333.91; 4. Tony Schumacher, 3.744, 293.73; 5. Maddi Gordon, 3.751, 336.49; 6. Jasmine Salinas, 3.751, 331.77; 7. Josh Hart, 3.763, 336.82; 8. Leah Pruett, 3.772, 327.98; 9. Antron Brown, 3.784, 324.59; 10. Billy Torrence, 3.803, 328.06; 11. Shawn Reed, 3.850, 315.34; 12. Will Smith, 3.893, 275.73; 13. Justin Ashley, 4.122, 225.82; 14. Clay Millican, 4.203, 206.16.
Funny Car
1. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.849, 332.43; 2. Jack Beckman, Camaro, 3.873, 333.16; 3. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 3.899, 327.66; 4. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.900, 330.07; 5. Chad Green, Mustang, 3.903, 321.12; 6. Spencer Hyde, Mustang, 3.915, 325.92; 7. Alexis DeJoria, Camaro, 3.917, 329.26; 8. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.934, 321.81; 9. J.R. Todd, GR Supra, 3.939, 332.10; 10. Dave Richards, Mustang, 3.966, 329.50; 11. Hunter Green, Charger, 4.006, 320.97; 12. Jeff Arend, Charger, 4.019, 315.27; 13. Jason Rupert, Mustang, 4.048, 316.67; 14. Austin Prock, Mustang, 4.050, 316.52; 15. Tim Gibbons, Charger, 4.081, 297.55; 16. Paul Lee, Charger, 4.208, 219.79. Not Qualified: 17. Dylan Winefsky, 4.450, 196.93; 18. Cruz Pedregon, 4.452, 191.35.
Pro Stock
1. Chris Vang, Chevy Camaro, 6.498, 209.30; 2. Cody Anderson, Camaro, 6.499, 210.54; 3. Erica Enders, Camaro, 6.503, 211.33; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.511, 211.30; 5. Shane Tucker, Camaro, 6.516, 212.16; 6. Matt Latino, Camaro, 6.516, 210.18; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.517, 210.97; 8. Greg Stanfield, Camaro, 6.520, 211.00; 9. Aaron Stanfield, Camaro, 6.520, 210.21; 10. Eric Latino, Camaro, 6.520, 210.18; 11. Greg Anderson, Camaro, 6.522, 210.21; 12. Stephen Bell, Camaro, 6.530, 210.54; 13. Jeg Coughlin, Camaro, 6.533, 210.21; 14. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.549, 210.14; 15. Kenny Delco, Camaro, 6.570, 209.82; 16. Mason McGaha, Camaro, 6.583, 210.57. Not Qualified: 17. Joey Grose, 6.609, 208.62; 18. Alan Prusiensky, 6.749, 204.26.
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