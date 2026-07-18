NHRA Sonoma Nationals Parings

Saturday
At Sonoma Raceway
Sonoma, Calif.
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 3.714 seconds, 337.07 mph vs. 14. Clay Millican, 4.203, 206.16; 2. Shawn Langdon, 3.714, 336.49 vs. 13. Will Smith, 3.840, 326.32; 3. Billy Torrence, 3.726, 336.57 vs. 12. Shawn Reed, 3.806, 331.12; 4. Tony Stewart, 3.736, 333.91 vs. 11. Justin Ashley, 3.799, 334.32; 5. Tony Schumacher, 3.744, 323.19 vs. 10. Antron Brown, 3.784, 324.59; 6. Maddi Gordon, 3.751, 336.49 vs. 9. Leah Pruett, 3.772, 327.98; 7. Jasmine Salinas, 3.751, 331.77 vs. 8. Josh Hart, 3.763, 336.82.
Funny Car
1. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.849, 332.43 vs. 16. Jason Rupert, Ford Mustang, 4.048, 316.67; 2. Jack Beckman, Camaro, 3.873, 333.16 vs. 15. Jeff Arend, Dodge Charger, 4.019, 315.27; 3. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.899, 327.66 vs. 14. Hunter Green, Charger, 4.006, 320.97; 4. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.900, 330.07 vs. 13. Austin Prock, Mustang, 3.980, 322.19; 5. Chad Green, Mustang, 3.903, 325.69 vs. 12. Paul Lee, Charger, 3.975, 326.48; 6. Spencer Hyde, Mustang, 3.915, 325.92 vs. 11. Dave Richards, Mustang, 3.966, 329.50; 7. Alexis DeJoria, Camaro, 3.917, 330.80 vs. 10. Cruz Pedregon, Charger, 3.952, 327.82; 8. Matt Hagan, Charger, 3.934, 330.31 vs. 9. J.R. Todd, GR Supra, 3.939, 332.10.
Did Not Qualify: 17. Tim Gibbons, 4.081, 297.55; 18. Dylan Winefsky, 4.450, 196.93.
Pro Stock
1. Chris Vang, Chevy Camaro, 6.498, 209.88 vs. 16. Mason McGaha, Camaro, 6.564, 210.57; 2. Cody Anderson, Camaro, 6.499, 210.67 vs. 15. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.549, 211.36; 3. Erica Enders, Camaro, 6.503, 211.33 vs. 14. Kenny Delco, Camaro, 6.545, 210.21; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.511, 211.30 vs. 13. Jeg Coughlin, Camaro, 6.533, 210.73; 5. Shane Tucker, Camaro, 6.516, 212.96 vs. 12. Stephen Bell, Camaro, 6.530, 210.54; 6. Matt Latino, Camaro, 6.516, 211.26 vs. 11. Greg Anderson, Camaro, 6.522, 210.41; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.517, 211.16 vs. 10. Eric Latino, Camaro, 6.520, 210.97; 8. Greg Stanfield, Camaro, 6.520, 211.13 vs. 9. Aaron Stanfield, Camaro, 6.520, 210.80.
Did Not Qualify: 17. Joey Grose, 6.568, 208.62; 18. Alan Prusiensky, 6.626, 208.49.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.