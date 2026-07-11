NASCAR Craftsman Truck Liuna 150 at Lime Rock Park Results

Saturday At Lime Rock Park Lakeville, Conn. Lap length: 1.53 miles (Start position in parentheses) 1. (12) Grant Enfinger, Chevrolet,…

Saturday

At Lime Rock Park

Lakeville, Conn.

Lap length: 1.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (12) Grant Enfinger, Chevrolet, 100 laps, 65 points.

2. (6) Landen Lewis, Chevrolet, 100, 43.

3. (3) Kaden Honeycutt, Toyota, 100, 53.

4. (16) Parker Kligerman, Chevrolet, 100, 37.

5. (13) Christian Eckes, Chevrolet, 100, 32.

6. (8) Daniel Hemric, Chevrolet, 100, 41.

7. (14) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 100, 37.

8. (20) Tanner Gray, Toyota, 100, 31.

9. (18) Stewart Friesen, Toyota, 100, 28.

10. (33) Colin Braun, RAM, 100, 27.

11. (22) Cole Butcher, Ford, 100, 27.

12. (29) Brenden Queen, RAM, 100, 25.

13. (30) Jackson Lee, Ford, 100, 24.

14. (23) Justin Haley, RAM, 100, 23.

15. (21) Dawson Sutton, Chevrolet, 100, 22.

16. (24) Wesley Slimp, Toyota, 100, 21.

17. (19) Kris Wright, Chevrolet, 100, 20.

18. (2) Connor Mosack, Chevrolet, 100, 26.

19. (27) Graham Doyle, Toyota, 100, 18.

20. (7) Giovanni Ruggiero, Toyota, 100, 21.

21. (26) Louis Foster, Chevrolet, 100, 16.

22. (10) Jake Garcia, Ford, 100, 18.

23. (1) Layne Riggs, Ford, 99, 33.

24. (28) Mini Tyrrell, RAM, 99, 13.

25. (11) Tyler Ankrum, Chevrolet, 98, 17.

26. (31) Frankie Muniz, Ford, 98, 11.

27. (32) Josh Reaume, Ford, 98, 10.

28. (25) Corey LaJoie, RAM, engine, 90, 9.

29. (4) Thomas Annunziata, Toyota, engine, 79, 14.

30. (9) Chandler Smith, Ford, garage, 56, 7.

31. (17) Ben Rhodes, Ford, accident, 50, 6.

32. (5) Ty Majeski, Ford, accident, 44, 10.

33. (15) Ben Maier, Chevrolet, electrical, 33, 4.

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Race Statistics were not immediately available.

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NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

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