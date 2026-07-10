MLB All-Star Roster List

Tuesday, July 14
At Citizens Bank Park in Philadelphia
American League
Starters
Catcher: Shea Langeliers, Athletics
First base: i-Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays
Second base: Ernie Clement, Blue Jays
Third base: Junior Caminero, Rays
Shortstop: Bobby Witt Jr., Royals
Outfield: Mike Trout, Angels, i-Byron Buxton, Twins, i-Aaron Judge, Yankees
Designated hitter: Yordan Alvarez, Astros
Pitchers — Cam Schlittler, Yankees, Dylan Cease, Blue Jays, Drew Rasmussen, Rays, Parker Messick, Guardians, Joe Ryan, Twins, Louis Varland, Blue Jays, Cade Smith, Guardians, Aroldis Chapman, Red Sox, Bryan Baker, Rays, Jacob Latz, Rangers, i-Ranger Suarez, Red Sox, Michael Wacha, Royals, r-Nick Martinez, Rays
Reserves — C Dillon Dingler, Tigers, C Adley Rutschman, Orioles, 1B Nick Kurtz, Athletics, 1B Ben Rice, Yankees, 2B Travis Bazzana, Guardians, 3B Miguel Vargas, White Sox, SS Kevin McGonigle, Tigers, OF Randy Arozarena, Mariners, OF Cody Bellinger, Yankees, OF Riley Greene, Tigers, DH Yandy Díaz, Rays, r-1B Munetaka Murakami, White Sox, r-OF Ceddanne Rafaela, Red Sox, r-1B Willson Contreras, Red Sox
National League
Starters
Catcher: Drake Baldwin, Braves
First base: Freddie Freeman, Dodgers
Second base: Ozzie Albies, Braves
Third base: Max Muncy, Dodgers
Shortstop: CJ Abrams, Nationals
Outfield: Juan Soto, Mets, Andy Pages, Dodgers, Brandon Marsh, Phillies
Designated hitter: i-Shohei Otani, Dodgers
Pitchers: i-Jacob Misiorowski, Brewers, Cristopher Sánchez, Chris Sale, Braves, Chase Burns, Reds, i-Paul Skenes, Pirates, Mason Miller, Padres, Jhoan Duran, Phillies, Raisel Iglesias, Braves, i-Max Meyer, Marlins, Eduardo Rodriguez, Diamondbacks, Logan Webb, Giants, Yoshinobu Yamamoto, Dodgers, r-Riley O’Brien, Cardinals, r-Jesús Luzardo, Phillies, r-Braxton Ashcraft, Pirates
Reserves — C William Contreras, Brewers, C Hunter Goodman, Rockies, 1B Bryce Harper, Phillies, 1B Matt Olson, Braves, 2B Luis Arraez, Giants, 3B Sal Stewart, Reds, SS Otto Lopez, Marlins, OF Corbin Carroll, Diamondbacks, OF Pete Crow-Armstrong, Cubs, OF Jordan Walker, Cardinals, OF James Wood, Nationals, DH Kyle Schwarber, Phillies, r-DH Iván Herrera, Cardinals
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r-named as replacement
i-not active for All-Star game
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