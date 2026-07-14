MLB All-Star Game MVPs

2026 — Cody Bellinger, New York, AL
2025 — Kyle Schwarber, Philadelphia, NL
2024 — Jarren Duran, Boston, AL
2023 — Elias Diaz, Colorado, NL
2022 — Giancarlo Stanton, New York, AL
2021 — Vladimir Guerrero, Jr., Toronto, AL
2019 — Shane Bieber, Cleveland, AL
2018 — Alex Bregman, Houston, AL
2017 — Robinson Cano, Seattle, AL
2016 — Eric Hosmer, Kansas City, AL
2015 — Mike Trout, Los Angeles, AL
2014 — Mike Trout, Los Angeles, AL
2013 — Mariano Rivera, New York, AL
2012 — Melky Cabrera, San Francisco, NL
2011 — Prince Fielder, Milwaukee, NL
2010 — Brian McCann, Atlanta, NL
2009 — Carl Crawford, Tampa Bay, AL
2008 — J.D. Drew, Boston, AL
2007 — Ichiro Suzuki, Seattle, AL
2006 — Michael Young, Texas, AL
2005 — Miguel Tejada, Baltimore, AL
2004 — Alfonso Soriano, Texas, AL
2003 — Garret Anderson, Anaheim, AL
2002 — None
2001 — Cal Ripken Jr., Baltimore, AL
2000 — Derek Jeter, New York, AL
1999 — Pedro Martinez, Boston, AL
1998 — Roberto Alomar, Baltimore, AL
1997 — Sandy Alomar Jr., Cleveland, AL
1996 — Mike Piazza, Los Angeles, NL
1995 — Jeff Conine, Florida, NL
1994 — Fred McGriff, Atlanta, NL
1993 — Kirby Puckett, Minnesota, AL
1992 — Ken Griffey Jr., Seattle, AL
1991 — Cal Ripken Jr., Baltimore, AL
1990 — Julio Franco, Texas, AL
1989 — Bo Jackson, Kansas City, AL
1988 — Terry Steinbach, Oakland, AL
1987 — Tim Raines, Montreal, NL
1986 — Roger Clemens, Boston, AL
1985 — LaMarr Hoyt, San Diego, NL
1984 — Gary Carter, Montreal, NL
1983 — Fred Lynn, California, AL
1982 — Dave Concepcion, Cincinnati, NL
1981 — Gary Carter, Montreal, NL
1980 — Ken Griffey Sr., Cincinnati, NL
1979 — Dave Parker, Pittsburgh, NL
1978 — Steve Garvey, Los Angeles, NL
1977 — Don Sutton, Los Angeles, NL
1976 — George Foster, Cincinnati, NL
1975 — Bill Madlock, Chicago, NL, and Jon Matlack, New York, NL
1974 — Steve Garvey, Los Angeles, NL
1973 — Bobby Bonds, San Francisco, NL
1972 — Joe Morgan, Cincinnati, NL
1971 — Frank Robinson, Baltimore, AL
1970 — Carl Yastrzemski, Boston, AL
1969 — Willie McCovey, San Francisco, NL
1968 — Willie Mays, San Francisco, NL
1967 — Tony Perez, Cincinnati, NL
1966 — Brooks Robinson, Baltimore, AL
1965 — Juan Marichal, San Francisco, NL
1964 — John Callison, Philadelphia, NL
1963 — Willie Mays, San Francisco, NL
1962 — x-Maury Wills, Los Angeles, NL
1962 — x-Leon Wagner, Los Angeles, AL
x-two games
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