All-Star Game Results

2026 — American 4-0
2025 — Tied 6-6 after 9 innings, National wins in Home Run Swing-off 4-3
2024 — American, 5-3
2023 — National, 3-2
2022 — American, 3-2
2021 — American, 5-2
2019 — American, 4-3
2018 — American, 8-6, 10 innings
2017 — American, 2-1, 10 innings
2016 — American, 4-2
2015 — American, 6-3
2014 — American, 5-3
2013 — American, 3-0
2012 — National, 8-0
2011 — National, 5-1
2010 — National, 3-1
2009 — American, 4-3
2008 — American, 4-3, 15 innings
2007 — American, 5-4
2006 — American, 3-2
2005 — American, 7-5
2004 — American, 9-4
2003 — American, 7-6
2002 — Tied 7-7, 11 innings
2001 — American, 4-1
2000 — American, 6-3
1999 — American, 4-1
1998 — American, 13-8
1997 — American, 3-1
1996 — National, 6-0
1995 — National, 3-2
1994 — National, 8-7, 10 innings
1993 — American, 9-3
1992 — American, 13-6
1991 — American, 4-2
1990 — American, 2-0
1989 — American, 5-3
1988 — American, 2-1
1987 — National, 2-0, 13 innings
1986 — American, 3-2
1985 — National, 6-1
1984 — National, 3-1
1983 — American, 13-3
1982 — National, 4-1
1981 — National, 5-4
1980 — National, 4-2
1979 — National, 7-6
1978 — National, 7-3
1977 — National, 7-5
1976 — National, 7-1
1975 — National, 6-3
1974 — National, 7-2
1973 — National, 7-1
1972 — National, 4-3, 10 innings
1971 — American, 6-4
1970 — National, 5-4, 12 innings
1969 — National, 9-3
1968 — National, 1-0
1967 — National, 2-1, 15 innings
1966 — National, 2-1, 10 innings
1965 — National, 6-5
1964 — National, 7-4
1963 — National, 5-3
1962 — National, 3-1
1962 — American, 9-4
1961 — Tied 1-1, 9 innings, rain
1961 — National, 5-4, 10 innings
1960 — National, 5-3
1960 — National, 6-0
1959 — National, 5-4
1959 — American, 5-3
1958 — American, 4-3
1957 — American, 6-5
1956 — National, 7-3
1955 — National, 6-5, 12 innings
1954 — American, 11-9
1953 — National, 5-1
1952 — National, 3-2, 5 innings, rain
1951 — National, 8-3
1950 — National, 4-3, 14 innings
1949 — American, 11-7
1948 — American, 5-2
1947 — American, 2-1
1946 — American, 12-0
1945 — No Game
1944 — National, 7-1
1943 — American, 5-3
1942 — American, 3-1
1941 — American, 7-5
1940 — National, 4-0
1939 — American, 3-1
1938 — National, 4-1
1937 — American, 8-3
1936 — National, 4-3
1935 — American, 4-1
1934 — American, 9-7
1933 — American, 4-2
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.