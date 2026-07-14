Live Radio
Home » Sports » All-Star Game Results

All-Star Game Results

The Associated Press

July 14, 2026, 11:18 PM

2026 — American 4-0

2025 — Tied 6-6 after 9 innings, National wins in Home Run Swing-off 4-3

2024 — American, 5-3

2023 — National, 3-2

2022 — American, 3-2

2021 — American, 5-2

2019 — American, 4-3

2018 — American, 8-6, 10 innings

2017 — American, 2-1, 10 innings

2016 — American, 4-2

2015 — American, 6-3

2014 — American, 5-3

2013 — American, 3-0

2012 — National, 8-0

2011 — National, 5-1

2010 — National, 3-1

2009 — American, 4-3

2008 — American, 4-3, 15 innings

2007 — American, 5-4

2006 — American, 3-2

2005 — American, 7-5

2004 — American, 9-4

2003 — American, 7-6

2002 — Tied 7-7, 11 innings

2001 — American, 4-1

2000 — American, 6-3

1999 — American, 4-1

1998 — American, 13-8

1997 — American, 3-1

1996 — National, 6-0

1995 — National, 3-2

1994 — National, 8-7, 10 innings

1993 — American, 9-3

1992 — American, 13-6

1991 — American, 4-2

1990 — American, 2-0

1989 — American, 5-3

1988 — American, 2-1

1987 — National, 2-0, 13 innings

1986 — American, 3-2

1985 — National, 6-1

1984 — National, 3-1

1983 — American, 13-3

1982 — National, 4-1

1981 — National, 5-4

1980 — National, 4-2

1979 — National, 7-6

1978 — National, 7-3

1977 — National, 7-5

1976 — National, 7-1

1975 — National, 6-3

1974 — National, 7-2

1973 — National, 7-1

1972 — National, 4-3, 10 innings

1971 — American, 6-4

1970 — National, 5-4, 12 innings

1969 — National, 9-3

1968 — National, 1-0

1967 — National, 2-1, 15 innings

1966 — National, 2-1, 10 innings

1965 — National, 6-5

1964 — National, 7-4

1963 — National, 5-3

1962 — National, 3-1

1962 — American, 9-4

1961 — Tied 1-1, 9 innings, rain

1961 — National, 5-4, 10 innings

1960 — National, 5-3

1960 — National, 6-0

1959 — National, 5-4

1959 — American, 5-3

1958 — American, 4-3

1957 — American, 6-5

1956 — National, 7-3

1955 — National, 6-5, 12 innings

1954 — American, 11-9

1953 — National, 5-1

1952 — National, 3-2, 5 innings, rain

1951 — National, 8-3

1950 — National, 4-3, 14 innings

1949 — American, 11-7

1948 — American, 5-2

1947 — American, 2-1

1946 — American, 12-0

1945 — No Game

1944 — National, 7-1

1943 — American, 5-3

1942 — American, 3-1

1941 — American, 7-5

1940 — National, 4-0

1939 — American, 3-1

1938 — National, 4-1

1937 — American, 8-3

1936 — National, 4-3

1935 — American, 4-1

1934 — American, 9-7

1933 — American, 4-2

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up