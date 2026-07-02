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John Deere Classic Par Scores

The Associated Press

July 2, 2026, 8:37 PM

Thursday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,327; Par: 71

First Round

Zac Blair 30-33—63 -8
Lucas Glover 30-33—63 -8
Lee Hodges 33-31—64 -7
Stephan Jaeger 31-33—64 -7
Zach Johnson 33-31—64 -7
Patrick Fishburn 32-33—65 -6
Ben Kohles 33-32—65 -6
Davis Riley 35-30—65 -6
Michael Brennan 32-34—66 -5
Rafael Campos 34-32—66 -5
Joel Dahmen 32-34—66 -5
Tyler Duncan 32-34—66 -5
Chris Gotterup 32-34—66 -5
Troy Merritt 33-33—66 -5
William Mouw 35-31—66 -5
Austin Smotherman 32-34—66 -5
Hayden Springer 32-34—66 -5
Preston Stout 34-32—66 -5
Aaron Wise 35-31—66 -5
Kevin Yu 33-33—66 -5
Jacob Bridgeman 33-34—67 -4
Zecheng Dou 33-34—67 -4
Nick Dunlap 33-34—67 -4
A.J. Ewart 32-35—67 -4
Lanto Griffin 34-33—67 -4
Luke Gutschewski 31-36—67 -4
Harry Higgs 34-33—67 -4
Ryo Hisatsune 32-35—67 -4
Max Homa 32-35—67 -4
Tom Kim 33-34—67 -4
Hao-Tong Li 31-36—67 -4
David Lipsky 33-34—67 -4
Mac Meissner 35-32—67 -4
Andrew Putnam 33-34—67 -4
Gordon Sargent 33-34—67 -4
Matt Wallace 32-35—67 -4
Daniel Berger 34-34—68 -3
Christiaan Bezuidenhout 34-34—68 -3
Ryan Brehm 33-35—68 -3
Steven Fisk 33-35—68 -3
Noah Goodwin 32-36—68 -3
Kensei Hirata 33-35—68 -3
Rico Hoey 34-34—68 -3
Sungjae Im 34-34—68 -3
Chan Kim 33-35—68 -3
Pontus Nyholm 33-35—68 -3
Taylor Pendrith 33-35—68 -3
J.T. Poston 34-34—68 -3
Jackson Suber 33-35—68 -3
Michael Thorbjornsen 32-36—68 -3
Ryan Voois 34-34—68 -3
Zachary Bauchou 35-34—69 -2
Blades Brown 34-35—69 -2
Jonathan Byrd 34-35—69 -2
Davis Chatfield 36-33—69 -2
Luke Clanton 36-33—69 -2
Pierceson Coody 35-34—69 -2
Trace Crowe 32-37—69 -2
Michael Feagles 33-36—69 -2
Doug Ghim 34-35—69 -2
Ben Griffin 31-38—69 -2
Nicholas Lindheim 36-33—69 -2
Chandler Phillips 36-33—69 -2
Kevin Roy 37-32—69 -2
Davis Thompson 34-35—69 -2
Kris Ventura 34-35—69 -2
Patrick Adler 35-35—70 -1
Chandler Blanchet 34-36—70 -1
Keegan Bradley 32-38—70 -1
Brian Campbell 36-34—70 -1
Tony Finau 33-37—70 -1
Rickie Fowler 36-34—70 -1
Dylan Frittelli 36-34—70 -1
Will Gordon 38-32—70 -1
Emiliano Grillo 36-34—70 -1
Beau Hossler 34-36—70 -1
Takumi Kanaya 35-35—70 -1
Taylor Moore 35-35—70 -1
Keita Nakajima 33-37—70 -1
Webb Simpson 34-36—70 -1
Jordan Spieth 34-36—70 -1
Kevin Streelman 34-36—70 -1
Adam Svensson 37-33—70 -1
Brendon Todd 34-36—70 -1
Erik Van Rooyen 35-35—70 -1
Sudarshan Yellamaraju 36-34—70 -1
Austin Cook 35-36—71 E
Austin Eckroat 35-36—71 E
Max Greyserman 37-34—71 E
Garrick Higgo 37-34—71 E
Jeffrey Kang 34-37—71 E
John Keefer 36-35—71 E
Patton Kizzire 36-35—71 E
Hank Lebioda 36-35—71 E
Peter Malnati 34-37—71 E
Denny McCarthy 35-36—71 E
Max McGreevy 32-39—71 E
Adam Schenk 36-35—71 E
Robert Streb 34-37—71 E
Camilo Villegas 34-37—71 E
Cameron Champ 34-38—72 +1
Adrien Dumont De Chassart 34-38—72 +1
Brice Garnett 36-36—72 +1
Fabian Gomez 35-37—72 +1
Mason Howell 37-35—72 +1
Mark Hubbard 36-36—72 +1
Mackenzie Hughes 35-37—72 +1
Michael Kim 35-37—72 +1
Matt Kuchar 36-36—72 +1
Martin Laird 37-35—72 +1
Justin Lower 36-36—72 +1
Ben Martin 36-36—72 +1
Andrew Novak 37-35—72 +1
Jeremy Paul 35-37—72 +1
Matthieu Pavon 34-38—72 +1
Paul Peterson 34-38—72 +1
Marcelo Rozo 37-35—72 +1
Neal Shipley 35-37—72 +1
David Skinns 36-36—72 +1
Jimmy Stanger 38-34—72 +1
Karl Vilips 38-34—72 +1
Dylan Wu 36-36—72 +1
Adam Hadwin 38-35—73 +2
Tom Hoge 36-37—73 +2
Jackson Koivun 35-38—73 +2
Keith Mitchell 36-37—73 +2
Augusto Nunez 38-35—73 +2
Chad Ramey 40-33—73 +2
Ben Silverman 36-37—73 +2
Carson Young 36-37—73 +2
Nick Hardy 40-34—74 +3
Joe Highsmith 37-37—74 +3
Luke List 37-37—74 +3
Seung-Yul Noh 39-35—74 +3
Aldrich Potgieter 35-39—74 +3
Alejandro Tosti 38-36—74 +3
John VanDerLaan 37-37—74 +3
Thorbjorn Olesen 37-38—75 +4
Vince Whaley 38-37—75 +4
Eric Cole 41-35—76 +5
Christo Lamprecht 39-38—77 +6
Seamus Power 33-44—77 +6
Darin Fisher 39-39—78 +7
Danny Walker 43-38—81 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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