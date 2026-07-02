John Deere Classic Par Scores

Thursday
At TPC Deere Run
Silvis, Ill.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,327; Par: 71
First Round
|Zac Blair
|30-33—63
|-8
|Lucas Glover
|30-33—63
|-8
|Lee Hodges
|33-31—64
|-7
|Stephan Jaeger
|31-33—64
|-7
|Zach Johnson
|33-31—64
|-7
|Patrick Fishburn
|32-33—65
|-6
|Ben Kohles
|33-32—65
|-6
|Davis Riley
|35-30—65
|-6
|Michael Brennan
|32-34—66
|-5
|Rafael Campos
|34-32—66
|-5
|Joel Dahmen
|32-34—66
|-5
|Tyler Duncan
|32-34—66
|-5
|Chris Gotterup
|32-34—66
|-5
|Troy Merritt
|33-33—66
|-5
|William Mouw
|35-31—66
|-5
|Austin Smotherman
|32-34—66
|-5
|Hayden Springer
|32-34—66
|-5
|Preston Stout
|34-32—66
|-5
|Aaron Wise
|35-31—66
|-5
|Kevin Yu
|33-33—66
|-5
|Jacob Bridgeman
|33-34—67
|-4
|Zecheng Dou
|33-34—67
|-4
|Nick Dunlap
|33-34—67
|-4
|A.J. Ewart
|32-35—67
|-4
|Lanto Griffin
|34-33—67
|-4
|Luke Gutschewski
|31-36—67
|-4
|Harry Higgs
|34-33—67
|-4
|Ryo Hisatsune
|32-35—67
|-4
|Max Homa
|32-35—67
|-4
|Tom Kim
|33-34—67
|-4
|Hao-Tong Li
|31-36—67
|-4
|David Lipsky
|33-34—67
|-4
|Mac Meissner
|35-32—67
|-4
|Andrew Putnam
|33-34—67
|-4
|Gordon Sargent
|33-34—67
|-4
|Matt Wallace
|32-35—67
|-4
|Daniel Berger
|34-34—68
|-3
|Christiaan Bezuidenhout
|34-34—68
|-3
|Ryan Brehm
|33-35—68
|-3
|Steven Fisk
|33-35—68
|-3
|Noah Goodwin
|32-36—68
|-3
|Kensei Hirata
|33-35—68
|-3
|Rico Hoey
|34-34—68
|-3
|Sungjae Im
|34-34—68
|-3
|Chan Kim
|33-35—68
|-3
|Pontus Nyholm
|33-35—68
|-3
|Taylor Pendrith
|33-35—68
|-3
|J.T. Poston
|34-34—68
|-3
|Jackson Suber
|33-35—68
|-3
|Michael Thorbjornsen
|32-36—68
|-3
|Ryan Voois
|34-34—68
|-3
|Zachary Bauchou
|35-34—69
|-2
|Blades Brown
|34-35—69
|-2
|Jonathan Byrd
|34-35—69
|-2
|Davis Chatfield
|36-33—69
|-2
|Luke Clanton
|36-33—69
|-2
|Pierceson Coody
|35-34—69
|-2
|Trace Crowe
|32-37—69
|-2
|Michael Feagles
|33-36—69
|-2
|Doug Ghim
|34-35—69
|-2
|Ben Griffin
|31-38—69
|-2
|Nicholas Lindheim
|36-33—69
|-2
|Chandler Phillips
|36-33—69
|-2
|Kevin Roy
|37-32—69
|-2
|Davis Thompson
|34-35—69
|-2
|Kris Ventura
|34-35—69
|-2
|Patrick Adler
|35-35—70
|-1
|Chandler Blanchet
|34-36—70
|-1
|Keegan Bradley
|32-38—70
|-1
|Brian Campbell
|36-34—70
|-1
|Tony Finau
|33-37—70
|-1
|Rickie Fowler
|36-34—70
|-1
|Dylan Frittelli
|36-34—70
|-1
|Will Gordon
|38-32—70
|-1
|Emiliano Grillo
|36-34—70
|-1
|Beau Hossler
|34-36—70
|-1
|Takumi Kanaya
|35-35—70
|-1
|Taylor Moore
|35-35—70
|-1
|Keita Nakajima
|33-37—70
|-1
|Webb Simpson
|34-36—70
|-1
|Jordan Spieth
|34-36—70
|-1
|Kevin Streelman
|34-36—70
|-1
|Adam Svensson
|37-33—70
|-1
|Brendon Todd
|34-36—70
|-1
|Erik Van Rooyen
|35-35—70
|-1
|Sudarshan Yellamaraju
|36-34—70
|-1
|Austin Cook
|35-36—71
|E
|Austin Eckroat
|35-36—71
|E
|Max Greyserman
|37-34—71
|E
|Garrick Higgo
|37-34—71
|E
|Jeffrey Kang
|34-37—71
|E
|John Keefer
|36-35—71
|E
|Patton Kizzire
|36-35—71
|E
|Hank Lebioda
|36-35—71
|E
|Peter Malnati
|34-37—71
|E
|Denny McCarthy
|35-36—71
|E
|Max McGreevy
|32-39—71
|E
|Adam Schenk
|36-35—71
|E
|Robert Streb
|34-37—71
|E
|Camilo Villegas
|34-37—71
|E
|Cameron Champ
|34-38—72
|+1
|Adrien Dumont De Chassart
|34-38—72
|+1
|Brice Garnett
|36-36—72
|+1
|Fabian Gomez
|35-37—72
|+1
|Mason Howell
|37-35—72
|+1
|Mark Hubbard
|36-36—72
|+1
|Mackenzie Hughes
|35-37—72
|+1
|Michael Kim
|35-37—72
|+1
|Matt Kuchar
|36-36—72
|+1
|Martin Laird
|37-35—72
|+1
|Justin Lower
|36-36—72
|+1
|Ben Martin
|36-36—72
|+1
|Andrew Novak
|37-35—72
|+1
|Jeremy Paul
|35-37—72
|+1
|Matthieu Pavon
|34-38—72
|+1
|Paul Peterson
|34-38—72
|+1
|Marcelo Rozo
|37-35—72
|+1
|Neal Shipley
|35-37—72
|+1
|David Skinns
|36-36—72
|+1
|Jimmy Stanger
|38-34—72
|+1
|Karl Vilips
|38-34—72
|+1
|Dylan Wu
|36-36—72
|+1
|Adam Hadwin
|38-35—73
|+2
|Tom Hoge
|36-37—73
|+2
|Jackson Koivun
|35-38—73
|+2
|Keith Mitchell
|36-37—73
|+2
|Augusto Nunez
|38-35—73
|+2
|Chad Ramey
|40-33—73
|+2
|Ben Silverman
|36-37—73
|+2
|Carson Young
|36-37—73
|+2
|Nick Hardy
|40-34—74
|+3
|Joe Highsmith
|37-37—74
|+3
|Luke List
|37-37—74
|+3
|Seung-Yul Noh
|39-35—74
|+3
|Aldrich Potgieter
|35-39—74
|+3
|Alejandro Tosti
|38-36—74
|+3
|John VanDerLaan
|37-37—74
|+3
|Thorbjorn Olesen
|37-38—75
|+4
|Vince Whaley
|38-37—75
|+4
|Eric Cole
|41-35—76
|+5
|Christo Lamprecht
|39-38—77
|+6
|Seamus Power
|33-44—77
|+6
|Darin Fisher
|39-39—78
|+7
|Danny Walker
|43-38—81
|+10
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