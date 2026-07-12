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ISCO Championship Scores

The Associated Press

July 12, 2026, 7:04 PM

Sunday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Steven Fisk, United States 63-66-68-67—264
x-Taylor Pendrith, Canada 70-63-66-65—264
Ben Silverman, Canada 67-68-64-66—265
Aaron Wise, United States 65-65-66-69—265
Davis Chatfield, United States 68-64-68-66—266
Lucas Glover, United States 63-64-68-71—266
Kris Ventura, Norway 68-68-64-66—266
Zac Blair, United States 69-65-64-69—267
Manuel Elvira, Spain 68-65-67-67—267
Tom Hoge, United States 66-67-65-70—268
Mackenzie Hughes, Canada 66-68-66-68—268
Jackson Koivun, United States 67-68-66-67—268
William Mouw, United States 68-63-68-69—268
Thomas Rosenmueller, Germany 66-70-67-65—268
Rafael Campos, Puerto Rico 66-67-66-70—269
Stephan Jaeger, Germany 63-69-65-72—269
Benjamin James, United States 65-69-67-68—269
Takumi Kanaya, Japan 66-68-68-67—269
Ben Kohles, United States 71-66-66-66—269
Chandler Phillips, United States 67-66-67-69—269
Sam Bairstow, England 67-70-64-69—270
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-65-66-67—270
Ugo Coussaud, France 69-67-69-65—270
Wenyi Ding, China 67-69-67-67—270
Nick Hardy, United States 66-68-70-66—270
Beau Hossler, United States 69-68-68-65—270
Jeong-Weon Ko, France 65-65-71-69—270
Ben Martin, United States 67-69-66-68—270
Felix Mory, France 69-68-65-68—270
Joel Dahmen, United States 67-67-68-69—271
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-70-65-69—271
Chad Ramey, United States 67-67-68-69—271
Alejandro Tosti, Argentina 67-66-67-71—271
A.J. Ewart, Canada 66-67-72-67—272
Joel Girrbach, Switzerland 67-69-71-65—272
Chan Kim, United States 64-65-68-75—272
Euan Walker, Scotland 67-70-69-66—272
Dylan Wu, United States 68-68-67-69—272
Jonathan Byrd, United States 71-64-70-68—273
Cameron Champ, United States 66-70-71-66—273
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 69-66-67-71—273
Oihan Guillamoundeguy, France 67-69-72-65—273
Max Homa, United States 67-70-68-68—273
Patton Kizzire, United States 65-69-68-71—273
Niklas Lemke, Sweden 67-67-69-70—273
Denny McCarthy, United States 68-65-70-70—273
Kevin Streelman, United States 70-64-69-70—273
Danny Walker, United States 69-65-67-72—273
Rico Hoey, Philippines 71-66-68-69—274
Romain Langasque, France 66-67-70-71—274
David Lipsky, United States 71-66-65-72—274
Luke List, United States 69-68-67-70—274
Paul Peterson, United States 70-67-65-72—274
Preston Stout, United States 68-67-68-71—274
Davis Bryant, United States 69-68-66-73—276
Lanto Griffin, United States 70-67-70-69—276
Pontus Nyholm, Sweden 64-73-71-68—276
Hugo Townsend, Sweden 69-68-67-72—276
Nick Dunlap, United States 72-65-71-69—277
Fabian Gomez, Argentina 69-67-70-71—277
Marcus Kinhult, Sweden 67-70-71-69—277
Justin Lower, United States 68-65-74-70—277
Troy Merritt, United States 63-71-71-72—277
Christo Lamprecht, South Africa 68-69-64-77—278
Marcel Schneider, Germany 69-68-69-72—278
Adam Svensson, Canada 65-72-70-72—279
Camilo Villegas, Colombia 69-67-71-72—279

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