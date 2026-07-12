ISCO Championship Par Scores

Sunday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Steven Fisk, United States
|63-66-68-67—264
|-16
|x-Taylor Pendrith, Canada
|70-63-66-65—264
|-16
|Ben Silverman, Canada
|67-68-64-66—265
|-15
|Aaron Wise, United States
|65-65-66-69—265
|-15
|Davis Chatfield, United States
|68-64-68-66—266
|-14
|Lucas Glover, United States
|63-64-68-71—266
|-14
|Kris Ventura, Norway
|68-68-64-66—266
|-14
|Zac Blair, United States
|69-65-64-69—267
|-13
|Manuel Elvira, Spain
|68-65-67-67—267
|-13
|Tom Hoge, United States
|66-67-65-70—268
|-12
|Mackenzie Hughes, Canada
|66-68-66-68—268
|-12
|Jackson Koivun, United States
|67-68-66-67—268
|-12
|William Mouw, United States
|68-63-68-69—268
|-12
|Thomas Rosenmueller, Germany
|66-70-67-65—268
|-12
|Rafael Campos, Puerto Rico
|66-67-66-70—269
|-11
|Stephan Jaeger, Germany
|63-69-65-72—269
|-11
|Benjamin James, United States
|65-69-67-68—269
|-11
|Takumi Kanaya, Japan
|66-68-68-67—269
|-11
|Ben Kohles, United States
|71-66-66-66—269
|-11
|Chandler Phillips, United States
|67-66-67-69—269
|-11
|Sam Bairstow, England
|67-70-64-69—270
|-10
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|72-65-66-67—270
|-10
|Ugo Coussaud, France
|69-67-69-65—270
|-10
|Wenyi Ding, China
|67-69-67-67—270
|-10
|Nick Hardy, United States
|66-68-70-66—270
|-10
|Beau Hossler, United States
|69-68-68-65—270
|-10
|Jeong-Weon Ko, France
|65-65-71-69—270
|-10
|Ben Martin, United States
|67-69-66-68—270
|-10
|Felix Mory, France
|69-68-65-68—270
|-10
|Joel Dahmen, United States
|67-67-68-69—271
|-9
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-70-65-69—271
|-9
|Chad Ramey, United States
|67-67-68-69—271
|-9
|Alejandro Tosti, Argentina
|67-66-67-71—271
|-9
|A.J. Ewart, Canada
|66-67-72-67—272
|-8
|Joel Girrbach, Switzerland
|67-69-71-65—272
|-8
|Chan Kim, United States
|64-65-68-75—272
|-8
|Euan Walker, Scotland
|67-70-69-66—272
|-8
|Dylan Wu, United States
|68-68-67-69—272
|-8
|Jonathan Byrd, United States
|71-64-70-68—273
|-7
|Cameron Champ, United States
|66-70-71-66—273
|-7
|Adrien Dumont De Chassart, Belgium
|69-66-67-71—273
|-7
|Oihan Guillamoundeguy, France
|67-69-72-65—273
|-7
|Max Homa, United States
|67-70-68-68—273
|-7
|Patton Kizzire, United States
|65-69-68-71—273
|-7
|Niklas Lemke, Sweden
|67-67-69-70—273
|-7
|Denny McCarthy, United States
|68-65-70-70—273
|-7
|Kevin Streelman, United States
|70-64-69-70—273
|-7
|Danny Walker, United States
|69-65-67-72—273
|-7
|Rico Hoey, Philippines
|71-66-68-69—274
|-6
|Romain Langasque, France
|66-67-70-71—274
|-6
|David Lipsky, United States
|71-66-65-72—274
|-6
|Luke List, United States
|69-68-67-70—274
|-6
|Paul Peterson, United States
|70-67-65-72—274
|-6
|Preston Stout, United States
|68-67-68-71—274
|-6
|Davis Bryant, United States
|69-68-66-73—276
|-4
|Lanto Griffin, United States
|70-67-70-69—276
|-4
|Pontus Nyholm, Sweden
|64-73-71-68—276
|-4
|Hugo Townsend, Sweden
|69-68-67-72—276
|-4
|Nick Dunlap, United States
|72-65-71-69—277
|-3
|Fabian Gomez, Argentina
|69-67-70-71—277
|-3
|Marcus Kinhult, Sweden
|67-70-71-69—277
|-3
|Justin Lower, United States
|68-65-74-70—277
|-3
|Troy Merritt, United States
|63-71-71-72—277
|-3
|Christo Lamprecht, South Africa
|68-69-64-77—278
|-2
|Marcel Schneider, Germany
|69-68-69-72—278
|-2
|Adam Svensson, Canada
|65-72-70-72—279
|-1
|Camilo Villegas, Colombia
|69-67-71-72—279
|-1
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