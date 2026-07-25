x-first half winner All Times EDT Thursday’s Games Everett 10, Eugene 2 Hillsboro 8, Vancouver 5 Tri-City 7, Spokane 6…

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Everett 10, Eugene 2

Hillsboro 8, Vancouver 5

Tri-City 7, Spokane 6

Friday’s Games

Hillsboro 8, Vancouver 4

Tri-City 9, Spokane 5

Eugene 5, Everett 3

Saturday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.

Eugene at Everett, 7:05 p.m.

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