x-first half winner
All Times EDT
Thursday’s Games
Everett 10, Eugene 2
Hillsboro 8, Vancouver 5
Tri-City 7, Spokane 6
Friday’s Games
Hillsboro 8, Vancouver 4
Tri-City 9, Spokane 5
Eugene 5, Everett 3
Saturday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.
Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.
Eugene at Everett, 7:05 p.m.
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