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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

July 25, 2026, 12:41 AM

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Everett 10, Eugene 2

Hillsboro 8, Vancouver 5

Tri-City 7, Spokane 6

Friday’s Games

Hillsboro 8, Vancouver 4

Tri-City 9, Spokane 5

Eugene 5, Everett 3

Saturday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.

Eugene at Everett, 7:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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