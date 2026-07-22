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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

July 22, 2026, 1:27 AM

x-first half winner

All Times EDT

Sunday’s Games

Everett 21, Spokane 3

Hillsboro 12, Eugene 2

Tri-City 2, Vancouver 1

Tuesday’s Games

Vancouver 9, Hillsboro 8

Spokane 5, Tri-City 4

Eugene 13, Everett 8

Wednesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Eugene at Everett, 3:05 p.m.

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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