x-first half winner All Times EDT Sunday’s Games Everett 21, Spokane 3 Hillsboro 12, Eugene 2 Tri-City 2, Vancouver 1…

x-first half winner

All Times EDT

Sunday’s Games

Everett 21, Spokane 3

Hillsboro 12, Eugene 2

Tri-City 2, Vancouver 1

Tuesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Eugene at Everett, 3:05 p.m.

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

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