x-first half winner All Times EDT Saturday’s Games Eugene 3, Hillsboro 1 Spokane 6, Everett 5, 10 innings Vancouver 6…

x-first half winner

All Times EDT

Saturday’s Games

Eugene 3, Hillsboro 1

Spokane 6, Everett 5, 10 innings

Vancouver 6 Tri-City 2

Sunday’s Games

Everett 21, Spokane 3

Hillsboro 12, Eugene 2

Tri-City 2, Vancouver 1

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

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