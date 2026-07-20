x-first half winner
All Times EDT
Saturday’s Games
Eugene 3, Hillsboro 1
Spokane 6, Everett 5, 10 innings
Vancouver 6 Tri-City 2
Sunday’s Games
Everett 21, Spokane 3
Hillsboro 12, Eugene 2
Tri-City 2, Vancouver 1
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
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