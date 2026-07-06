x-first half winner All Times EDT Sunday’s Games Vancouver 5, Eugene 3 Spokane 9, Hillsboro 3 Everett 11, Tri-City 6…

x-first half winner

All Times EDT

Sunday’s Games

Vancouver 5, Eugene 3

Spokane 9, Hillsboro 3

Everett 11, Tri-City 6

Tuesday’s Games

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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