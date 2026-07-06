x-first half winner
All Times EDT
Sunday’s Games
Vancouver 5, Eugene 3
Spokane 9, Hillsboro 3
Everett 11, Tri-City 6
Tuesday’s Games
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
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