MLB Friday American League FAVORITE LINE UNDERDOG LINE at BALTIMORE -154 Kansas City +130 Seattle OFF at TAMPA BAY OFF…
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|-154
|Kansas City
|+130
|Seattle
|OFF
|at TAMPA BAY
|OFF
|at CHICAGO WHITE SOX
|OFF
|Athletics
|OFF
|at TEXAS
|OFF
|Houston
|OFF
|at MINNESOTA
|OFF
|LA Angels
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PITTSBURGH
|OFF
|Milwaukee
|OFF
|Chicago Cubs
|OFF
|at CINCINNATI
|OFF
|Atlanta
|-164
|at ST. LOUIS
|+138
|at LA DODGERS
|OFF
|Arizona
|OFF
|at SAN FRANCISCO
|OFF
|Colorado
|OFF
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Philadelphia
|-210
|at DETROIT
|+140
|N.Y Yankees
|-162
|at WASHINGTON
|+136
|at MIAMI
|OFF
|Cleveland
|OFF
|at N.Y METS
|-136
|Boston
|+116
|at SAN DIEGO
|OFF
|Toronto
|OFF
Consensus odds provided by Sportradar
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