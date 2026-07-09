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Sports Betting Line

The Associated Press

July 9, 2026, 4:41 PM

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -154 Kansas City +130
Seattle OFF at TAMPA BAY OFF
at CHICAGO WHITE SOX OFF Athletics OFF
at TEXAS OFF Houston OFF
at MINNESOTA OFF LA Angels OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH OFF Milwaukee OFF
Chicago Cubs OFF at CINCINNATI OFF
Atlanta -164 at ST. LOUIS +138
at LA DODGERS OFF Arizona OFF
at SAN FRANCISCO OFF Colorado OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Philadelphia -210 at DETROIT +140
N.Y Yankees -162 at WASHINGTON +136
at MIAMI OFF Cleveland OFF
at N.Y METS -136 Boston +116
at SAN DIEGO OFF Toronto OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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