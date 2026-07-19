F1 Belgian Grand Prix Results

Sunday
At Circuit de Spa-Francorchamps
Spa-Francorchamps, Belgium.
Lap length: 7.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 44 laps, 1:24:42.479, 25 points.
2. (4) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 44, +1.952 seconds, 18.
3. (2) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 44, +11.586, 15.
4. (5) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 44, +17.245, 12.
5. (6) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 44, +18.988, 10.
6. (21) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 44, +23.307, 8.
7. (13) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 44, +24.014, 6.
8. (8) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 44, +49.140, 4.
9. (7) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 44, +50.406, 2.
10. (11) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 44, +1:16.037, 1.
11. (10) Pierre Gasly, France, Alpine, 44, +1:16.991.
12. (9) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 44, +1:17.523.
13. (12) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 44, +1:18.348.
14. (14) Oliver Bearman, England, Haas, 44, +1:34.465.
15. (15) Alexander Albon, Thailand, Williams, 44, +1:44.684.
16. (19) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 44, +1:45.856.
17. (16) Esteban Ocon, France, Haas, 44, +1:50.925.
18. (17) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, 43, 1L.
19. (22) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 42, 2L.
20. (20) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 25.
21. (18) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, did not finish, 13.
22. (3) George Russell, Great Britain, Mercedes, did not finish, 0.
___
Driver Standings
1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 204 points.
2. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 159.
3. George Russell, Great Britain, Mercedes, 154.
4. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 126.
5. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 103.
6. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 92.
7. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 91.
8. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 60.
9. Pierre Gasly, France, Alpine, 42.
10. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 39.
11. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 22.
12. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 19.
13. Oliver Bearman, England, Haas, 18.
14. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 10.
15. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 6.
16. Alexander Albon, Thailand, Williams, 5.
17. Esteban Ocon, France, Haas, 3.
18. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 358.
2. Ferrari, 285.
3. McLaren, 195.
4. Red Bull Racing, 151.
5. Alpine, 61.
6. Racing Bulls, 61.
7. Haas, 21.
8. Williams, 11.
9. Audi F1 Team, 10.
10. Aston Martin, 1.
11. Cadillac, 0.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.