Corales Puntacana Championship Scores

Thursday
At Corales Golf Club
Punta Cana, Dominican Republic
Purse: $4 million
Yardage: 7,670; Par: 72
First Round
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|32-33—65
|Todd Clements, England
|32-33—65
|Jonathan Byrd, United States
|33-33—66
|Alejandro Del Rey, Spain
|32-34—66
|Austin Eckroat, United States
|33-33—66
|Mackenzie Hughes, Canada
|31-35—66
|Gordon Sargent, United States
|33-33—66
|Johannes Veerman, United States
|31-35—66
|Blades Brown, United States
|32-35—67
|Filippo Celli, Italy
|32-35—67
|Austin Cook, United States
|32-35—67
|Nick Dunlap, United States
|33-34—67
|Patrick Fishburn, United States
|33-34—67
|Benjamin James, United States
|32-35—67
|Chan Kim, United States
|30-37—67
|Stefano Mazzoli, Italy
|32-35—67
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|32-35—67
|David Ravetto, France
|33-34—67
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|32-36—68
|Joe Highsmith, United States
|33-35—68
|Beau Hossler, United States
|32-36—68
|Stephan Jaeger, Germany
|35-33—68
|Romain Langasque, France
|33-35—68
|Seung-Yul Noh, South Korea
|34-34—68
|Paul Peterson, United States
|34-34—68
|Seamus Power, Ireland
|33-35—68
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|34-34—68
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|32-37—69
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-34—69
|Cameron Champ, United States
|33-36—69
|Davis Chatfield, United States
|32-37—69
|Jens Dantorp, Sweden
|33-36—69
|A.J. Ewart, Canada
|34-35—69
|Joel Girrbach, Switzerland
|32-37—69
|Will Gordon, United States
|33-36—69
|Juan Jose Guerra, Dominican Republic
|33-36—69
|Bill Haas, United States
|34-35—69
|Marcus Helligkilde, Denmark
|34-35—69
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-34—69
|Thriston Lawrence, South Africa
|33-36—69
|Justin Lower, United States
|35-34—69
|Peter Malnati, United States
|33-36—69
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-34—69
|Marcelo Rozo, Colombia
|34-35—69
|Jack Senior, England
|34-35—69
|Hayden Springer, United States
|35-34—69
|Chandler Blanchet, United States
|36-34—70
|Jorge Campillo, Spain
|34-36—70
|Mickey DeMorat, United States
|34-36—70
|Jason Dufner, United States
|34-36—70
|Rico Hoey, Philippines
|35-35—70
|Jeffrey Kang, United States
|32-38—70
|Jeong-Weon Ko, France
|34-36—70
|Pontus Nyholm, Sweden
|34-36—70
|Renato Paratore, Italy
|31-39—70
|Chad Ramey, United States
|34-36—70
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-37—70
|Thomas Rosenmueller, Germany
|37-33—70
|Kevin Roy, United States
|35-35—70
|Marcel Schneider, Germany
|35-35—70
|Freddy Schott, Germany
|34-36—70
|Ben Silverman, Canada
|34-36—70
|Brandt Snedeker, United States
|34-36—70
|Brandon Stone, South Africa
|35-35—70
|Robert Streb, United States
|34-36—70
|Tom Vaillant, France
|35-35—70
|Camilo Villegas, Colombia
|35-35—70
|Danny Willett, England
|34-36—70
|Zachary Bauchou, United States
|33-38—71
|Davis Bryant, United States
|34-37—71
|Trace Crowe, United States
|35-36—71
|Joel Dahmen, United States
|36-35—71
|Zecheng Dou, China
|34-37—71
|Nacho Elvira, Spain
|35-36—71
|Domenico Geminiani, Italy
|32-39—71
|Fabian Gomez, Argentina
|34-37—71
|Lanto Griffin, United States
|34-37—71
|Jordan Gumberg, United States
|36-35—71
|Nick Hardy, United States
|34-37—71
|Ryggs Johnston, United States
|35-36—71
|Luke List, United States
|35-36—71
|Ben Martin, United States
|34-37—71
|Max McGreevy, United States
|35-36—71
|Chez Reavie, United States
|36-35—71
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-36—71
|Kyle Stanley, United States
|34-37—71
|Alejandro Tosti, Argentina
|37-34—71
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|35-36—71
|Paul Waring, England
|36-35—71
|Aaron Wise, United States
|34-37—71
|Carson Young, United States
|36-35—71
|Dylan Frittelli, South Africa
|32-40—72
|Daniel Gavins, England
|36-36—72
|Garrick Higgo, South Africa
|37-35—72
|Harry Higgs, United States
|34-38—72
|Kensei Hirata, Japan
|35-37—72
|Scott Jamieson, Scotland
|35-37—72
|Christo Lamprecht, South Africa
|34-38—72
|William McGirt, United States
|33-39—72
|Jeremy Paul, Germany
|36-36—72
|Willy Pumarol, Dominican Republic
|37-35—72
|Davis Riley, United States
|37-35—72
|Julio Santos, Dominican Republic
|33-39—72
|Kris Ventura, Norway
|35-37—72
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|34-39—73
|Rafael Campos, Puerto Rico
|36-37—73
|Luke Clanton, United States
|35-38—73
|Ugo Coussaud, France
|34-39—73
|Tyler Duncan, United States
|36-37—73
|Anthony Garcia, United States
|34-39—73
|Brice Garnett, United States
|32-41—73
|Adam Hadwin, Canada
|37-36—73
|Charley Hoffman, United States
|34-39—73
|Rikuya Hoshino, Japan
|36-37—73
|Keenan Huskey, United States
|37-36—73
|Takumi Kanaya, Japan
|35-38—73
|Hank Lebioda, United States
|37-36—73
|Taylor Pendrith, Canada
|36-37—73
|Richie Ramsay, Scotland
|34-39—73
|David Skinns, England
|35-38—73
|Jimmy Stanger, United States
|30-43—73
|John VanDerLaan, United States
|35-38—73
|Vince Whaley, United States
|37-36—73
|Dylan Wu, United States
|37-36—73
|Ryan Brehm, United States
|35-39—74
|Tyler Collet, United States
|36-38—74
|Sean Crocker, United States
|38-36—74
|Yuto Katsuragawa, Japan
|35-39—74
|Maximilian Steinlechner, Austria
|38-37—75
|Adam Svensson, Canada
|34-41—75
|Manuel Elvira, Spain
|39-37—76
|Niklas Lemke, Sweden
|36-40—76
|David Liu, China
|36-40—76
|Sean O’Hair, United States
|37-39—76
|Ryan Palmer, United States
|38-38—76
|Nicholas Thompson, United States
|37-39—76
|Danny Walker, United States
|38-38—76
|Sang-Moon Bae, South Korea
|36-41—77
|Ricardo Gouveia, Portugal
|36-41—77
|Avinash Iyer, United States
|37-40—77
|Adam Long, United States
|38-39—77
|Evan Bowser, United States
|37-42—79
|Jeff Overton, United States
|37-42—79
|Hiram Silfa, Dominican Republic
|37-42—79
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