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Corales Puntacana Championship Scores

The Associated Press

July 16, 2026, 6:58 PM

Thursday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

First Round

Ivan Cantero Gutierrez, Spain 32-33—65
Todd Clements, England 32-33—65
Jonathan Byrd, United States 33-33—66
Alejandro Del Rey, Spain 32-34—66
Austin Eckroat, United States 33-33—66
Mackenzie Hughes, Canada 31-35—66
Gordon Sargent, United States 33-33—66
Johannes Veerman, United States 31-35—66
Blades Brown, United States 32-35—67
Filippo Celli, Italy 32-35—67
Austin Cook, United States 32-35—67
Nick Dunlap, United States 33-34—67
Patrick Fishburn, United States 33-34—67
Benjamin James, United States 32-35—67
Chan Kim, United States 30-37—67
Stefano Mazzoli, Italy 32-35—67
Jacob Skov Olesen, Denmark 32-35—67
David Ravetto, France 33-34—67
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 32-36—68
Joe Highsmith, United States 33-35—68
Beau Hossler, United States 32-36—68
Stephan Jaeger, Germany 35-33—68
Romain Langasque, France 33-35—68
Seung-Yul Noh, South Korea 34-34—68
Paul Peterson, United States 34-34—68
Seamus Power, Ireland 33-35—68
Kevin Yu, Chinese Taipei 34-34—68
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 32-37—69
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-34—69
Cameron Champ, United States 33-36—69
Davis Chatfield, United States 32-37—69
Jens Dantorp, Sweden 33-36—69
A.J. Ewart, Canada 34-35—69
Joel Girrbach, Switzerland 32-37—69
Will Gordon, United States 33-36—69
Juan Jose Guerra, Dominican Republic 33-36—69
Bill Haas, United States 34-35—69
Marcus Helligkilde, Denmark 34-35—69
Marcus Kinhult, Sweden 35-34—69
Thriston Lawrence, South Africa 33-36—69
Justin Lower, United States 35-34—69
Peter Malnati, United States 33-36—69
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69
Marcelo Rozo, Colombia 34-35—69
Jack Senior, England 34-35—69
Hayden Springer, United States 35-34—69
Chandler Blanchet, United States 36-34—70
Jorge Campillo, Spain 34-36—70
Mickey DeMorat, United States 34-36—70
Jason Dufner, United States 34-36—70
Rico Hoey, Philippines 35-35—70
Jeffrey Kang, United States 32-38—70
Jeong-Weon Ko, France 34-36—70
Pontus Nyholm, Sweden 34-36—70
Renato Paratore, Italy 31-39—70
Chad Ramey, United States 34-36—70
Brandon Robinson-Thompson, England 33-37—70
Thomas Rosenmueller, Germany 37-33—70
Kevin Roy, United States 35-35—70
Marcel Schneider, Germany 35-35—70
Freddy Schott, Germany 34-36—70
Ben Silverman, Canada 34-36—70
Brandt Snedeker, United States 34-36—70
Brandon Stone, South Africa 35-35—70
Robert Streb, United States 34-36—70
Tom Vaillant, France 35-35—70
Camilo Villegas, Colombia 35-35—70
Danny Willett, England 34-36—70
Zachary Bauchou, United States 33-38—71
Davis Bryant, United States 34-37—71
Trace Crowe, United States 35-36—71
Joel Dahmen, United States 36-35—71
Zecheng Dou, China 34-37—71
Nacho Elvira, Spain 35-36—71
Domenico Geminiani, Italy 32-39—71
Fabian Gomez, Argentina 34-37—71
Lanto Griffin, United States 34-37—71
Jordan Gumberg, United States 36-35—71
Nick Hardy, United States 34-37—71
Ryggs Johnston, United States 35-36—71
Luke List, United States 35-36—71
Ben Martin, United States 34-37—71
Max McGreevy, United States 35-36—71
Chez Reavie, United States 36-35—71
Sebastian Soderberg, Sweden 35-36—71
Kyle Stanley, United States 34-37—71
Alejandro Tosti, Argentina 37-34—71
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 35-36—71
Paul Waring, England 36-35—71
Aaron Wise, United States 34-37—71
Carson Young, United States 36-35—71
Dylan Frittelli, South Africa 32-40—72
Daniel Gavins, England 36-36—72
Garrick Higgo, South Africa 37-35—72
Harry Higgs, United States 34-38—72
Kensei Hirata, Japan 35-37—72
Scott Jamieson, Scotland 35-37—72
Christo Lamprecht, South Africa 34-38—72
William McGirt, United States 33-39—72
Jeremy Paul, Germany 36-36—72
Willy Pumarol, Dominican Republic 37-35—72
Davis Riley, United States 37-35—72
Julio Santos, Dominican Republic 33-39—72
Kris Ventura, Norway 35-37—72
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 34-39—73
Rafael Campos, Puerto Rico 36-37—73
Luke Clanton, United States 35-38—73
Ugo Coussaud, France 34-39—73
Tyler Duncan, United States 36-37—73
Anthony Garcia, United States 34-39—73
Brice Garnett, United States 32-41—73
Adam Hadwin, Canada 37-36—73
Charley Hoffman, United States 34-39—73
Rikuya Hoshino, Japan 36-37—73
Keenan Huskey, United States 37-36—73
Takumi Kanaya, Japan 35-38—73
Hank Lebioda, United States 37-36—73
Taylor Pendrith, Canada 36-37—73
Richie Ramsay, Scotland 34-39—73
David Skinns, England 35-38—73
Jimmy Stanger, United States 30-43—73
John VanDerLaan, United States 35-38—73
Vince Whaley, United States 37-36—73
Dylan Wu, United States 37-36—73
Ryan Brehm, United States 35-39—74
Tyler Collet, United States 36-38—74
Sean Crocker, United States 38-36—74
Yuto Katsuragawa, Japan 35-39—74
Maximilian Steinlechner, Austria 38-37—75
Adam Svensson, Canada 34-41—75
Manuel Elvira, Spain 39-37—76
Niklas Lemke, Sweden 36-40—76
David Liu, China 36-40—76
Sean O’Hair, United States 37-39—76
Ryan Palmer, United States 38-38—76
Nicholas Thompson, United States 37-39—76
Danny Walker, United States 38-38—76
Sang-Moon Bae, South Korea 36-41—77
Ricardo Gouveia, Portugal 36-41—77
Avinash Iyer, United States 37-40—77
Adam Long, United States 38-39—77
Evan Bowser, United States 37-42—79
Jeff Overton, United States 37-42—79
Hiram Silfa, Dominican Republic 37-42—79

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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