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Corales Puntacana Championship Scores

The Associated Press

July 18, 2026, 3:10 PM

Saturday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

Third Round

Todd Clements, England 65-66-67—198
Benjamin James, United States 67-66-67—200
Stefano Mazzoli, Italy 67-69-66—202
Max McGreevy, United States 71-66-65—202
Gordon Sargent, United States 66-67-69—202
Blades Brown, United States 67-69-67—203
Joe Highsmith, United States 68-67-68—203
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-69-67—203
Marcel Schneider, Germany 70-66-67—203
Aaron Wise, United States 71-66-66—203
Dylan Frittelli, South Africa 72-66-66—204
Will Gordon, United States 69-70-65—204
Thomas Rosenmueller, Germany 70-66-68—204
Jonathan Byrd, United States 66-72-67—205
Alejandro Del Rey, Spain 66-68-71—205
Zachary Bauchou, United States 71-67-68—206
Filippo Celli, Italy 67-70-69—206
Joel Dahmen, United States 71-66-69—206
Nick Dunlap, United States 67-72-67—206
A.J. Ewart, Canada 69-69-68—206
Marcus Helligkilde, Denmark 69-68-69—206
Paul Peterson, United States 68-70-68—206
Chez Reavie, United States 71-69-66—206
Hayden Springer, United States 69-70-67—206
John VanDerLaan, United States 73-68-65—206
Johannes Veerman, United States 66-67-73—206
Davis Bryant, United States 71-68-68—207
Mackenzie Hughes, Canada 66-72-69—207
Seamus Power, Ireland 68-72-67—207
David Skinns, England 73-66-68—207
Tom Vaillant, France 70-68-69—207
Kris Ventura, Norway 72-67-68—207
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-70-66—207
Kevin Yu, Chinese Taipei 68-71-68—207
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 69-69-70—208
Jorge Campillo, Spain 70-69-69—208
Fabian Gomez, Argentina 71-69-68—208
Nick Hardy, United States 71-67-70—208
Jeong-Weon Ko, France 70-70-68—208
Freddy Schott, Germany 70-69-69—208
Brandt Snedeker, United States 70-68-70—208
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-68-68—209
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 65-71-73—209
Cameron Champ, United States 69-71-69—209
Austin Cook, United States 67-73-69—209
Trace Crowe, United States 71-68-70—209
Patrick Fishburn, United States 67-70-72—209
Romain Langasque, France 68-70-71—209
Peter Malnati, United States 69-70-70—209
Brandon Robinson-Thompson, England 70-70-69—209
Robert Streb, United States 70-71-68—209
Camilo Villegas, Colombia 70-70-69—209
Jens Dantorp, Sweden 69-71-70—210
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-70-72—210
Joel Girrbach, Switzerland 69-71-70—210
Bill Haas, United States 69-71-70—210
Garrick Higgo, South Africa 72-68-70—210
Beau Hossler, United States 68-70-72—210
Jeffrey Kang, United States 70-69-71—210
Chan Kim, United States 67-73-70—210
Luke List, United States 71-70-69—210
Justin Lower, United States 69-72-69—210
Pontus Nyholm, Sweden 70-71-69—210
Chad Ramey, United States 70-71-69—210
Sebastian Soderberg, Sweden 71-68-71—210
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-70-72—211
Keenan Huskey, United States 73-67-71—211
Ben Martin, United States 71-69-71—211
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-71-71—211
Renato Paratore, Italy 70-70-71—211
Kevin Roy, United States 70-71-70—211
Alejandro Tosti, Argentina 71-70-70—211
Ugo Coussaud, France 73-66-73—212
Harry Higgs, United States 72-68-72—212
Hank Lebioda, United States 73-68-71—212
Davis Chatfield, United States 69-72-72—213
Rico Hoey, Philippines 70-71-72—213
Jeremy Paul, Germany 72-69-72—213
Davis Riley, United States 72-69-72—213
Carson Young, United States 71-70-72—213
William McGirt, United States 72-69-74—215
Seung-Yul Noh, South Korea 68-73-74—215

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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