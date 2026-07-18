Corales Puntacana Championship Scores

Saturday
At Corales Golf Club
Punta Cana, Dominican Republic
Purse: $4 million
Yardage: 7,670; Par: 72
Third Round
|Todd Clements, England
|65-66-67—198
|Benjamin James, United States
|67-66-67—200
|Stefano Mazzoli, Italy
|67-69-66—202
|Max McGreevy, United States
|71-66-65—202
|Gordon Sargent, United States
|66-67-69—202
|Blades Brown, United States
|67-69-67—203
|Joe Highsmith, United States
|68-67-68—203
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-69-67—203
|Marcel Schneider, Germany
|70-66-67—203
|Aaron Wise, United States
|71-66-66—203
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-66-66—204
|Will Gordon, United States
|69-70-65—204
|Thomas Rosenmueller, Germany
|70-66-68—204
|Jonathan Byrd, United States
|66-72-67—205
|Alejandro Del Rey, Spain
|66-68-71—205
|Zachary Bauchou, United States
|71-67-68—206
|Filippo Celli, Italy
|67-70-69—206
|Joel Dahmen, United States
|71-66-69—206
|Nick Dunlap, United States
|67-72-67—206
|A.J. Ewart, Canada
|69-69-68—206
|Marcus Helligkilde, Denmark
|69-68-69—206
|Paul Peterson, United States
|68-70-68—206
|Chez Reavie, United States
|71-69-66—206
|Hayden Springer, United States
|69-70-67—206
|John VanDerLaan, United States
|73-68-65—206
|Johannes Veerman, United States
|66-67-73—206
|Davis Bryant, United States
|71-68-68—207
|Mackenzie Hughes, Canada
|66-72-69—207
|Seamus Power, Ireland
|68-72-67—207
|David Skinns, England
|73-66-68—207
|Tom Vaillant, France
|70-68-69—207
|Kris Ventura, Norway
|72-67-68—207
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-70-66—207
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|68-71-68—207
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|69-69-70—208
|Jorge Campillo, Spain
|70-69-69—208
|Fabian Gomez, Argentina
|71-69-68—208
|Nick Hardy, United States
|71-67-70—208
|Jeong-Weon Ko, France
|70-70-68—208
|Freddy Schott, Germany
|70-69-69—208
|Brandt Snedeker, United States
|70-68-70—208
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|73-68-68—209
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|65-71-73—209
|Cameron Champ, United States
|69-71-69—209
|Austin Cook, United States
|67-73-69—209
|Trace Crowe, United States
|71-68-70—209
|Patrick Fishburn, United States
|67-70-72—209
|Romain Langasque, France
|68-70-71—209
|Peter Malnati, United States
|69-70-70—209
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-70-69—209
|Robert Streb, United States
|70-71-68—209
|Camilo Villegas, Colombia
|70-70-69—209
|Jens Dantorp, Sweden
|69-71-70—210
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-70-72—210
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-71-70—210
|Bill Haas, United States
|69-71-70—210
|Garrick Higgo, South Africa
|72-68-70—210
|Beau Hossler, United States
|68-70-72—210
|Jeffrey Kang, United States
|70-69-71—210
|Chan Kim, United States
|67-73-70—210
|Luke List, United States
|71-70-69—210
|Justin Lower, United States
|69-72-69—210
|Pontus Nyholm, Sweden
|70-71-69—210
|Chad Ramey, United States
|70-71-69—210
|Sebastian Soderberg, Sweden
|71-68-71—210
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-70-72—211
|Keenan Huskey, United States
|73-67-71—211
|Ben Martin, United States
|71-69-71—211
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-71-71—211
|Renato Paratore, Italy
|70-70-71—211
|Kevin Roy, United States
|70-71-70—211
|Alejandro Tosti, Argentina
|71-70-70—211
|Ugo Coussaud, France
|73-66-73—212
|Harry Higgs, United States
|72-68-72—212
|Hank Lebioda, United States
|73-68-71—212
|Davis Chatfield, United States
|69-72-72—213
|Rico Hoey, Philippines
|70-71-72—213
|Jeremy Paul, Germany
|72-69-72—213
|Davis Riley, United States
|72-69-72—213
|Carson Young, United States
|71-70-72—213
|William McGirt, United States
|72-69-74—215
|Seung-Yul Noh, South Korea
|68-73-74—215
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