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Corales Puntacana Championship Scores

The Associated Press

July 17, 2026, 7:14 PM

Friday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

Second Round

Todd Clements, England 65-66—131
Benjamin James, United States 67-66—133
Gordon Sargent, United States 66-67—133
Johannes Veerman, United States 66-67—133
Alejandro Del Rey, Spain 66-68—134
Joe Highsmith, United States 68-67—135
Blades Brown, United States 67-69—136
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 65-71—136
Stefano Mazzoli, Italy 67-69—136
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-69—136
Thomas Rosenmueller, Germany 70-66—136
Marcel Schneider, Germany 70-66—136
Filippo Celli, Italy 67-70—137
Joel Dahmen, United States 71-66—137
Patrick Fishburn, United States 67-70—137
Marcus Helligkilde, Denmark 69-68—137
Max McGreevy, United States 71-66—137
Aaron Wise, United States 71-66—137
Zachary Bauchou, United States 71-67—138
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 69-69—138
Jonathan Byrd, United States 66-72—138
A.J. Ewart, Canada 69-69—138
Dylan Frittelli, South Africa 72-66—138
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-70—138
Nick Hardy, United States 71-67—138
Beau Hossler, United States 68-70—138
Mackenzie Hughes, Canada 66-72—138
Romain Langasque, France 68-70—138
Paul Peterson, United States 68-70—138
Brandt Snedeker, United States 70-68—138
Tom Vaillant, France 70-68—138
Davis Bryant, United States 71-68—139
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-70—139
Jorge Campillo, Spain 70-69—139
Ugo Coussaud, France 73-66—139
Trace Crowe, United States 71-68—139
Nick Dunlap, United States 67-72—139
Will Gordon, United States 69-70—139
Jeffrey Kang, United States 70-69—139
Peter Malnati, United States 69-70—139
Freddy Schott, Germany 70-69—139
David Skinns, England 73-66—139
Sebastian Soderberg, Sweden 71-68—139
Hayden Springer, United States 69-70—139
Kris Ventura, Norway 72-67—139
Kevin Yu, Chinese Taipei 68-71—139
Cameron Champ, United States 69-71—140
Austin Cook, United States 67-73—140
Jens Dantorp, Sweden 69-71—140
Joel Girrbach, Switzerland 69-71—140
Fabian Gomez, Argentina 71-69—140
Bill Haas, United States 69-71—140
Garrick Higgo, South Africa 72-68—140
Harry Higgs, United States 72-68—140
Keenan Huskey, United States 73-67—140
Chan Kim, United States 67-73—140
Jeong-Weon Ko, France 70-70—140
Ben Martin, United States 71-69—140
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-71—140
Renato Paratore, Italy 70-70—140
Seamus Power, Ireland 68-72—140
Chez Reavie, United States 71-69—140
Brandon Robinson-Thompson, England 70-70—140
Camilo Villegas, Colombia 70-70—140
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-68—141
Davis Chatfield, United States 69-72—141
Rico Hoey, Philippines 70-71—141
Hank Lebioda, United States 73-68—141
Luke List, United States 71-70—141
Justin Lower, United States 69-72—141
William McGirt, United States 72-69—141
Seung-Yul Noh, South Korea 68-73—141
Pontus Nyholm, Sweden 70-71—141
Jeremy Paul, Germany 72-69—141
Chad Ramey, United States 70-71—141
Davis Riley, United States 72-69—141
Kevin Roy, United States 70-71—141
Robert Streb, United States 70-71—141
Alejandro Tosti, Argentina 71-70—141
John VanDerLaan, United States 73-68—141
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-70—141
Carson Young, United States 71-70—141
Rikuya Hoshino, Japan 73-WD

Missed Cut

Rafael Campos, Puerto Rico 73-69—142
Luke Clanton, United States 73-69—142
Zecheng Dou, China 71-71—142
Austin Eckroat, United States 66-76—142
Manuel Elvira, Spain 76-66—142
Nacho Elvira, Spain 71-71—142
Domenico Geminiani, Italy 71-71—142
Adam Hadwin, Canada 73-69—142
Stephan Jaeger, Germany 68-74—142
Takumi Kanaya, Japan 73-69—142
David Ravetto, France 67-75—142
Ben Silverman, Canada 70-72—142
Paul Waring, England 71-71—142
Dylan Wu, United States 73-69—142
Chandler Blanchet, United States 70-73—143
Jason Dufner, United States 70-73—143
Yuto Katsuragawa, Japan 74-69—143
Marcus Kinhult, Sweden 69-74—143
Thriston Lawrence, South Africa 69-74—143
Willy Pumarol, Dominican Republic 72-71—143
Marcelo Rozo, Colombia 69-74—143
Mickey DeMorat, United States 70-74—144
Jordan Gumberg, United States 71-73—144
Scott Jamieson, Scotland 72-72—144
Ryggs Johnston, United States 71-73—144
Anthony Garcia, United States 73-72—145
Lanto Griffin, United States 71-74—145
Juan Jose Guerra, Dominican Republic 69-76—145
Niklas Lemke, Sweden 76-69—145
Sean O’Hair, United States 76-69—145
Taylor Pendrith, Canada 73-72—145
Richie Ramsay, Scotland 73-72—145
Julio Santos, Dominican Republic 72-73—145
Brandon Stone, South Africa 70-75—145
Vince Whaley, United States 73-72—145
Brice Garnett, United States 73-73—146
Ricardo Gouveia, Portugal 77-69—146
Kensei Hirata, Japan 72-74—146
Charley Hoffman, United States 73-73—146
Kyle Stanley, United States 71-75—146
Maximilian Steinlechner, Austria 75-71—146
Danny Willett, England 70-76—146
Tyler Collet, United States 74-73—147
Sean Crocker, United States 74-73—147
Avinash Iyer, United States 77-70—147
David Liu, China 76-71—147
Tyler Duncan, United States 73-75—148
Daniel Gavins, England 72-76—148
Jimmy Stanger, United States 73-75—148
Danny Walker, United States 76-72—148
Ryan Brehm, United States 74-75—149
Jack Senior, England 69-80—149
Adam Svensson, Canada 75-74—149
Jeff Overton, United States 79-71—150
Ryan Palmer, United States 76-74—150
Adam Long, United States 77-74—151
Nicholas Thompson, United States 76-75—151
Sang-Moon Bae, South Korea 77-75—152
Hiram Silfa, Dominican Republic 79-73—152
Christo Lamprecht, South Africa 72-81—153
Evan Bowser, United States 79-78—157

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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