Corales Puntacana Championship Par Scores

Thursday
At Corales Golf Club
Punta Cana, Dominican Republic
Purse: $4 million
Yardage: 7,670; Par: 72
First Round
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|32-33—65
|-7
|Todd Clements, England
|32-33—65
|-7
|Jonathan Byrd, United States
|33-33—66
|-6
|Alejandro Del Rey, Spain
|32-34—66
|-6
|Austin Eckroat, United States
|33-33—66
|-6
|Mackenzie Hughes, Canada
|31-35—66
|-6
|Gordon Sargent, United States
|33-33—66
|-6
|Johannes Veerman, United States
|31-35—66
|-6
|Blades Brown, United States
|32-35—67
|-5
|Filippo Celli, Italy
|32-35—67
|-5
|Austin Cook, United States
|32-35—67
|-5
|Nick Dunlap, United States
|33-34—67
|-5
|Patrick Fishburn, United States
|33-34—67
|-5
|Benjamin James, United States
|32-35—67
|-5
|Chan Kim, United States
|30-37—67
|-5
|Stefano Mazzoli, Italy
|32-35—67
|-5
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|32-35—67
|-5
|David Ravetto, France
|33-34—67
|-5
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|32-36—68
|-4
|Joe Highsmith, United States
|33-35—68
|-4
|Beau Hossler, United States
|32-36—68
|-4
|Stephan Jaeger, Germany
|35-33—68
|-4
|Romain Langasque, France
|33-35—68
|-4
|Seung-Yul Noh, South Korea
|34-34—68
|-4
|Paul Peterson, United States
|34-34—68
|-4
|Seamus Power, Ireland
|33-35—68
|-4
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|34-34—68
|-4
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|32-37—69
|-3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-34—69
|-3
|Cameron Champ, United States
|33-36—69
|-3
|Davis Chatfield, United States
|32-37—69
|-3
|Jens Dantorp, Sweden
|33-36—69
|-3
|A.J. Ewart, Canada
|34-35—69
|-3
|Joel Girrbach, Switzerland
|32-37—69
|-3
|Will Gordon, United States
|33-36—69
|-3
|Juan Jose Guerra, Dominican Republic
|33-36—69
|-3
|Bill Haas, United States
|34-35—69
|-3
|Marcus Helligkilde, Denmark
|34-35—69
|-3
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-34—69
|-3
|Thriston Lawrence, South Africa
|33-36—69
|-3
|Justin Lower, United States
|35-34—69
|-3
|Peter Malnati, United States
|33-36—69
|-3
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-34—69
|-3
|Marcelo Rozo, Colombia
|34-35—69
|-3
|Jack Senior, England
|34-35—69
|-3
|Hayden Springer, United States
|35-34—69
|-3
|Chandler Blanchet, United States
|36-34—70
|-2
|Jorge Campillo, Spain
|34-36—70
|-2
|Mickey DeMorat, United States
|34-36—70
|-2
|Jason Dufner, United States
|34-36—70
|-2
|Rico Hoey, Philippines
|35-35—70
|-2
|Jeffrey Kang, United States
|32-38—70
|-2
|Jeong-Weon Ko, France
|34-36—70
|-2
|Pontus Nyholm, Sweden
|34-36—70
|-2
|Renato Paratore, Italy
|31-39—70
|-2
|Chad Ramey, United States
|34-36—70
|-2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-37—70
|-2
|Thomas Rosenmueller, Germany
|37-33—70
|-2
|Kevin Roy, United States
|35-35—70
|-2
|Marcel Schneider, Germany
|35-35—70
|-2
|Freddy Schott, Germany
|34-36—70
|-2
|Ben Silverman, Canada
|34-36—70
|-2
|Brandt Snedeker, United States
|34-36—70
|-2
|Brandon Stone, South Africa
|35-35—70
|-2
|Robert Streb, United States
|34-36—70
|-2
|Tom Vaillant, France
|35-35—70
|-2
|Camilo Villegas, Colombia
|35-35—70
|-2
|Danny Willett, England
|34-36—70
|-2
|Zachary Bauchou, United States
|33-38—71
|-1
|Davis Bryant, United States
|34-37—71
|-1
|Trace Crowe, United States
|35-36—71
|-1
|Joel Dahmen, United States
|36-35—71
|-1
|Zecheng Dou, China
|34-37—71
|-1
|Nacho Elvira, Spain
|35-36—71
|-1
|Domenico Geminiani, Italy
|32-39—71
|-1
|Fabian Gomez, Argentina
|34-37—71
|-1
|Lanto Griffin, United States
|34-37—71
|-1
|Jordan Gumberg, United States
|36-35—71
|-1
|Nick Hardy, United States
|34-37—71
|-1
|Ryggs Johnston, United States
|35-36—71
|-1
|Luke List, United States
|35-36—71
|-1
|Ben Martin, United States
|34-37—71
|-1
|Max McGreevy, United States
|35-36—71
|-1
|Chez Reavie, United States
|36-35—71
|-1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-36—71
|-1
|Kyle Stanley, United States
|34-37—71
|-1
|Alejandro Tosti, Argentina
|37-34—71
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|35-36—71
|-1
|Paul Waring, England
|36-35—71
|-1
|Aaron Wise, United States
|34-37—71
|-1
|Carson Young, United States
|36-35—71
|-1
|Dylan Frittelli, South Africa
|32-40—72
|E
|Daniel Gavins, England
|36-36—72
|E
|Garrick Higgo, South Africa
|37-35—72
|E
|Harry Higgs, United States
|34-38—72
|E
|Kensei Hirata, Japan
|35-37—72
|E
|Scott Jamieson, Scotland
|35-37—72
|E
|Christo Lamprecht, South Africa
|34-38—72
|E
|William McGirt, United States
|33-39—72
|E
|Jeremy Paul, Germany
|36-36—72
|E
|Willy Pumarol, Dominican Republic
|37-35—72
|E
|Davis Riley, United States
|37-35—72
|E
|Julio Santos, Dominican Republic
|33-39—72
|E
|Kris Ventura, Norway
|35-37—72
|E
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|34-39—73
|+1
|Rafael Campos, Puerto Rico
|36-37—73
|+1
|Luke Clanton, United States
|35-38—73
|+1
|Ugo Coussaud, France
|34-39—73
|+1
|Tyler Duncan, United States
|36-37—73
|+1
|Anthony Garcia, United States
|34-39—73
|+1
|Brice Garnett, United States
|32-41—73
|+1
|Adam Hadwin, Canada
|37-36—73
|+1
|Charley Hoffman, United States
|34-39—73
|+1
|Rikuya Hoshino, Japan
|36-37—73
|+1
|Keenan Huskey, United States
|37-36—73
|+1
|Takumi Kanaya, Japan
|35-38—73
|+1
|Hank Lebioda, United States
|37-36—73
|+1
|Taylor Pendrith, Canada
|36-37—73
|+1
|Richie Ramsay, Scotland
|34-39—73
|+1
|David Skinns, England
|35-38—73
|+1
|Jimmy Stanger, United States
|30-43—73
|+1
|John VanDerLaan, United States
|35-38—73
|+1
|Vince Whaley, United States
|37-36—73
|+1
|Dylan Wu, United States
|37-36—73
|+1
|Ryan Brehm, United States
|35-39—74
|+2
|Tyler Collet, United States
|36-38—74
|+2
|Sean Crocker, United States
|38-36—74
|+2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|35-39—74
|+2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|38-37—75
|+3
|Adam Svensson, Canada
|34-41—75
|+3
|Manuel Elvira, Spain
|39-37—76
|+4
|Niklas Lemke, Sweden
|36-40—76
|+4
|David Liu, China
|36-40—76
|+4
|Sean O’Hair, United States
|37-39—76
|+4
|Ryan Palmer, United States
|38-38—76
|+4
|Nicholas Thompson, United States
|37-39—76
|+4
|Danny Walker, United States
|38-38—76
|+4
|Sang-Moon Bae, South Korea
|36-41—77
|+5
|Ricardo Gouveia, Portugal
|36-41—77
|+5
|Avinash Iyer, United States
|37-40—77
|+5
|Adam Long, United States
|38-39—77
|+5
|Evan Bowser, United States
|37-42—79
|+7
|Jeff Overton, United States
|37-42—79
|+7
|Hiram Silfa, Dominican Republic
|37-42—79
|+7
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