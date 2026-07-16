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Corales Puntacana Championship Par Scores

The Associated Press

July 16, 2026, 7:00 PM

Thursday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

First Round

Ivan Cantero Gutierrez, Spain 32-33—65 -7
Todd Clements, England 32-33—65 -7
Jonathan Byrd, United States 33-33—66 -6
Alejandro Del Rey, Spain 32-34—66 -6
Austin Eckroat, United States 33-33—66 -6
Mackenzie Hughes, Canada 31-35—66 -6
Gordon Sargent, United States 33-33—66 -6
Johannes Veerman, United States 31-35—66 -6
Blades Brown, United States 32-35—67 -5
Filippo Celli, Italy 32-35—67 -5
Austin Cook, United States 32-35—67 -5
Nick Dunlap, United States 33-34—67 -5
Patrick Fishburn, United States 33-34—67 -5
Benjamin James, United States 32-35—67 -5
Chan Kim, United States 30-37—67 -5
Stefano Mazzoli, Italy 32-35—67 -5
Jacob Skov Olesen, Denmark 32-35—67 -5
David Ravetto, France 33-34—67 -5
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 32-36—68 -4
Joe Highsmith, United States 33-35—68 -4
Beau Hossler, United States 32-36—68 -4
Stephan Jaeger, Germany 35-33—68 -4
Romain Langasque, France 33-35—68 -4
Seung-Yul Noh, South Korea 34-34—68 -4
Paul Peterson, United States 34-34—68 -4
Seamus Power, Ireland 33-35—68 -4
Kevin Yu, Chinese Taipei 34-34—68 -4
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 32-37—69 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-34—69 -3
Cameron Champ, United States 33-36—69 -3
Davis Chatfield, United States 32-37—69 -3
Jens Dantorp, Sweden 33-36—69 -3
A.J. Ewart, Canada 34-35—69 -3
Joel Girrbach, Switzerland 32-37—69 -3
Will Gordon, United States 33-36—69 -3
Juan Jose Guerra, Dominican Republic 33-36—69 -3
Bill Haas, United States 34-35—69 -3
Marcus Helligkilde, Denmark 34-35—69 -3
Marcus Kinhult, Sweden 35-34—69 -3
Thriston Lawrence, South Africa 33-36—69 -3
Justin Lower, United States 35-34—69 -3
Peter Malnati, United States 33-36—69 -3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69 -3
Marcelo Rozo, Colombia 34-35—69 -3
Jack Senior, England 34-35—69 -3
Hayden Springer, United States 35-34—69 -3
Chandler Blanchet, United States 36-34—70 -2
Jorge Campillo, Spain 34-36—70 -2
Mickey DeMorat, United States 34-36—70 -2
Jason Dufner, United States 34-36—70 -2
Rico Hoey, Philippines 35-35—70 -2
Jeffrey Kang, United States 32-38—70 -2
Jeong-Weon Ko, France 34-36—70 -2
Pontus Nyholm, Sweden 34-36—70 -2
Renato Paratore, Italy 31-39—70 -2
Chad Ramey, United States 34-36—70 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 33-37—70 -2
Thomas Rosenmueller, Germany 37-33—70 -2
Kevin Roy, United States 35-35—70 -2
Marcel Schneider, Germany 35-35—70 -2
Freddy Schott, Germany 34-36—70 -2
Ben Silverman, Canada 34-36—70 -2
Brandt Snedeker, United States 34-36—70 -2
Brandon Stone, South Africa 35-35—70 -2
Robert Streb, United States 34-36—70 -2
Tom Vaillant, France 35-35—70 -2
Camilo Villegas, Colombia 35-35—70 -2
Danny Willett, England 34-36—70 -2
Zachary Bauchou, United States 33-38—71 -1
Davis Bryant, United States 34-37—71 -1
Trace Crowe, United States 35-36—71 -1
Joel Dahmen, United States 36-35—71 -1
Zecheng Dou, China 34-37—71 -1
Nacho Elvira, Spain 35-36—71 -1
Domenico Geminiani, Italy 32-39—71 -1
Fabian Gomez, Argentina 34-37—71 -1
Lanto Griffin, United States 34-37—71 -1
Jordan Gumberg, United States 36-35—71 -1
Nick Hardy, United States 34-37—71 -1
Ryggs Johnston, United States 35-36—71 -1
Luke List, United States 35-36—71 -1
Ben Martin, United States 34-37—71 -1
Max McGreevy, United States 35-36—71 -1
Chez Reavie, United States 36-35—71 -1
Sebastian Soderberg, Sweden 35-36—71 -1
Kyle Stanley, United States 34-37—71 -1
Alejandro Tosti, Argentina 37-34—71 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 35-36—71 -1
Paul Waring, England 36-35—71 -1
Aaron Wise, United States 34-37—71 -1
Carson Young, United States 36-35—71 -1
Dylan Frittelli, South Africa 32-40—72 E
Daniel Gavins, England 36-36—72 E
Garrick Higgo, South Africa 37-35—72 E
Harry Higgs, United States 34-38—72 E
Kensei Hirata, Japan 35-37—72 E
Scott Jamieson, Scotland 35-37—72 E
Christo Lamprecht, South Africa 34-38—72 E
William McGirt, United States 33-39—72 E
Jeremy Paul, Germany 36-36—72 E
Willy Pumarol, Dominican Republic 37-35—72 E
Davis Riley, United States 37-35—72 E
Julio Santos, Dominican Republic 33-39—72 E
Kris Ventura, Norway 35-37—72 E
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 34-39—73 +1
Rafael Campos, Puerto Rico 36-37—73 +1
Luke Clanton, United States 35-38—73 +1
Ugo Coussaud, France 34-39—73 +1
Tyler Duncan, United States 36-37—73 +1
Anthony Garcia, United States 34-39—73 +1
Brice Garnett, United States 32-41—73 +1
Adam Hadwin, Canada 37-36—73 +1
Charley Hoffman, United States 34-39—73 +1
Rikuya Hoshino, Japan 36-37—73 +1
Keenan Huskey, United States 37-36—73 +1
Takumi Kanaya, Japan 35-38—73 +1
Hank Lebioda, United States 37-36—73 +1
Taylor Pendrith, Canada 36-37—73 +1
Richie Ramsay, Scotland 34-39—73 +1
David Skinns, England 35-38—73 +1
Jimmy Stanger, United States 30-43—73 +1
John VanDerLaan, United States 35-38—73 +1
Vince Whaley, United States 37-36—73 +1
Dylan Wu, United States 37-36—73 +1
Ryan Brehm, United States 35-39—74 +2
Tyler Collet, United States 36-38—74 +2
Sean Crocker, United States 38-36—74 +2
Yuto Katsuragawa, Japan 35-39—74 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 38-37—75 +3
Adam Svensson, Canada 34-41—75 +3
Manuel Elvira, Spain 39-37—76 +4
Niklas Lemke, Sweden 36-40—76 +4
David Liu, China 36-40—76 +4
Sean O’Hair, United States 37-39—76 +4
Ryan Palmer, United States 38-38—76 +4
Nicholas Thompson, United States 37-39—76 +4
Danny Walker, United States 38-38—76 +4
Sang-Moon Bae, South Korea 36-41—77 +5
Ricardo Gouveia, Portugal 36-41—77 +5
Avinash Iyer, United States 37-40—77 +5
Adam Long, United States 38-39—77 +5
Evan Bowser, United States 37-42—79 +7
Jeff Overton, United States 37-42—79 +7
Hiram Silfa, Dominican Republic 37-42—79 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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