The Open Championship Par Scores

Saturday
At Royal Birkdale
Southport, United Kingdom
Purse: $17.8 million
Yardage: 7,223; Par: 70
Third Round
|Sam Burns, United States
|73-62-65—200
|-10
|Ryan Fox, New Zealand
|72-68-62—202
|-8
|Si Woo Kim, South Korea
|68-67-67—202
|-8
|Ryan Gerard, United States
|67-67-69—203
|-7
|Lucas Herbert, Australia
|70-62-71—203
|-7
|Ludvig Aberg, Sweden
|71-66-67—204
|-6
|Bryson DeChambeau, United States
|67-68-69—204
|-6
|Jackson Suber, United States
|65-69-70—204
|-6
|Tommy Fleetwood, England
|69-67-69—205
|-5
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|72-66-67—205
|-5
|Daniel Brown, England
|66-71-69—206
|-4
|Eric Cole, United States
|76-64-66—206
|-4
|Cameron John, Australia
|70-67-69—206
|-4
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-69-67—206
|-4
|Shane Lowry, Ireland
|69-68-69—206
|-4
|Hideki Matsuyama, Japan
|72-67-67—206
|-4
|Jon Rahm, Spain
|69-67-70—206
|-4
|Xander Schauffele, United States
|71-69-66—206
|-4
|Scottie Scheffler, United States
|68-68-70—206
|-4
|Josele Ballester, Spain
|71-70-66—207
|-3
|Jacob Bridgeman, United States
|70-69-68—207
|-3
|Nicolas Echavarria, Colombia
|71-67-69—207
|-3
|Max Homa, United States
|71-69-67—207
|-3
|Sungjae Im, South Korea
|66-72-69—207
|-3
|Robert MacIntyre, Scotland
|67-69-71—207
|-3
|Alex Smalley, United States
|67-73-67—207
|-3
|Justin Thomas, United States
|70-69-68—207
|-3
|Cameron Young, United States
|67-67-73—207
|-3
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-69-69—208
|-2
|Casey Jarvis, South Africa
|73-67-68—208
|-2
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|72-67-69—208
|-2
|Francesco Molinari, Italy
|67-69-72—208
|-2
|Collin Morikawa, United States
|68-70-70—208
|-2
|Kristoffer Reitan, Norway
|69-71-68—208
|-2
|Jordan L. Smith, England
|68-70-70—208
|-2
|Sahith Theegala, United States
|71-69-68—208
|-2
|Matt Wallace, England
|69-67-72—208
|-2
|Bud Cauley, United States
|68-68-73—209
|-1
|Corey Conners, Canada
|71-67-71—209
|-1
|Pierceson Coody, United States
|67-70-72—209
|-1
|Alex Fitzpatrick, England
|69-67-73—209
|-1
|Russell Henley, United States
|70-71-68—209
|-1
|John Keefer, United States
|70-68-71—209
|-1
|Alex Noren, Sweden
|71-69-69—209
|-1
|Shaun Norris, South Africa
|69-70-70—209
|-1
|Marco Penge, England
|72-68-69—209
|-1
|Patrick Reed, United States
|72-66-71—209
|-1
|Adam Scott, Australia
|72-66-71—209
|-1
|Michael Thorbjornsen, United States
|70-68-71—209
|-1
|Michael Brennan, United States
|72-68-70—210
|E
|Patrick Cantlay, United States
|71-68-71—210
|E
|Thomas Detry, Belgium
|67-69-74—210
|E
|Chris Gotterup, United States
|70-68-72—210
|E
|Kurt Kitayama, United States
|69-71-70—210
|E
|Brooks Koepka, United States
|70-71-69—210
|E
|Victor Perez, France
|68-69-73—210
|E
|J.J. Spaun, United States
|70-67-73—210
|E
|MJ Daffue, South Africa
|67-72-72—211
|+1
|Rickie Fowler, United States
|71-69-71—211
|+1
|Tyrrell Hatton, England
|69-68-74—211
|+1
|Naoyuki Kataoka, Japan
|73-68-70—211
|+1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70-70-71—211
|+1
|Nick Taylor, Canada
|68-71-72—211
|+1
|Ryo Hisatsune, Japan
|68-73-71—212
|+2
|Min Woo Lee, Australia
|70-71-71—212
|+2
|John Parry, England
|71-68-73—212
|+2
|Marcus Plunkett, United States
|70-71-71—212
|+2
|Aldrich Potgieter, South Africa
|69-72-71—212
|+2
|Sepp Straka, Austria
|68-70-74—212
|+2
|Andy Sullivan, England
|70-69-73—212
|+2
|Ben Griffin, United States
|69-70-74—213
|+3
|Kazuki Higa, Japan
|73-68-72—213
|+3
|Peter Uihlein, United States
|73-68-72—213
|+3
|Laurie Canter, England
|69-71-74—214
|+4
|Jack McDonald, Scotland
|70-71-73—214
|+4
|Matthew Southgate, England
|69-69-76—214
|+4
|Keegan Bradley, United States
|69-72-74—215
|+5
|Jesper Svensson, Sweden
|73-66-77—216
|+6
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.