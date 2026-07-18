Live Radio
Home » Sports » The Open Championship Par Scores

The Open Championship Par Scores

The Associated Press

July 18, 2026, 3:35 PM

Saturday

At Royal Birkdale

Southport, United Kingdom

Purse: $17.8 million

Yardage: 7,223; Par: 70

Third Round

Sam Burns, United States 73-62-65—200 -10
Ryan Fox, New Zealand 72-68-62—202 -8
Si Woo Kim, South Korea 68-67-67—202 -8
Ryan Gerard, United States 67-67-69—203 -7
Lucas Herbert, Australia 70-62-71—203 -7
Ludvig Aberg, Sweden 71-66-67—204 -6
Bryson DeChambeau, United States 67-68-69—204 -6
Jackson Suber, United States 65-69-70—204 -6
Tommy Fleetwood, England 69-67-69—205 -5
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72-66-67—205 -5
Daniel Brown, England 66-71-69—206 -4
Eric Cole, United States 76-64-66—206 -4
Cameron John, Australia 70-67-69—206 -4
Kazuma Kobori, New Zealand 70-69-67—206 -4
Shane Lowry, Ireland 69-68-69—206 -4
Hideki Matsuyama, Japan 72-67-67—206 -4
Jon Rahm, Spain 69-67-70—206 -4
Xander Schauffele, United States 71-69-66—206 -4
Scottie Scheffler, United States 68-68-70—206 -4
Josele Ballester, Spain 71-70-66—207 -3
Jacob Bridgeman, United States 70-69-68—207 -3
Nicolas Echavarria, Colombia 71-67-69—207 -3
Max Homa, United States 71-69-67—207 -3
Sungjae Im, South Korea 66-72-69—207 -3
Robert MacIntyre, Scotland 67-69-71—207 -3
Alex Smalley, United States 67-73-67—207 -3
Justin Thomas, United States 70-69-68—207 -3
Cameron Young, United States 67-67-73—207 -3
Hennie Du Plessis, South Africa 70-69-69—208 -2
Casey Jarvis, South Africa 73-67-68—208 -2
Rory McIlroy, Northern Ireland 72-67-69—208 -2
Francesco Molinari, Italy 67-69-72—208 -2
Collin Morikawa, United States 68-70-70—208 -2
Kristoffer Reitan, Norway 69-71-68—208 -2
Jordan L. Smith, England 68-70-70—208 -2
Sahith Theegala, United States 71-69-68—208 -2
Matt Wallace, England 69-67-72—208 -2
Bud Cauley, United States 68-68-73—209 -1
Corey Conners, Canada 71-67-71—209 -1
Pierceson Coody, United States 67-70-72—209 -1
Alex Fitzpatrick, England 69-67-73—209 -1
Russell Henley, United States 70-71-68—209 -1
John Keefer, United States 70-68-71—209 -1
Alex Noren, Sweden 71-69-69—209 -1
Shaun Norris, South Africa 69-70-70—209 -1
Marco Penge, England 72-68-69—209 -1
Patrick Reed, United States 72-66-71—209 -1
Adam Scott, Australia 72-66-71—209 -1
Michael Thorbjornsen, United States 70-68-71—209 -1
Michael Brennan, United States 72-68-70—210 E
Patrick Cantlay, United States 71-68-71—210 E
Thomas Detry, Belgium 67-69-74—210 E
Chris Gotterup, United States 70-68-72—210 E
Kurt Kitayama, United States 69-71-70—210 E
Brooks Koepka, United States 70-71-69—210 E
Victor Perez, France 68-69-73—210 E
J.J. Spaun, United States 70-67-73—210 E
MJ Daffue, South Africa 67-72-72—211 +1
Rickie Fowler, United States 71-69-71—211 +1
Tyrrell Hatton, England 69-68-74—211 +1
Naoyuki Kataoka, Japan 73-68-70—211 +1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-70-71—211 +1
Nick Taylor, Canada 68-71-72—211 +1
Ryo Hisatsune, Japan 68-73-71—212 +2
Min Woo Lee, Australia 70-71-71—212 +2
John Parry, England 71-68-73—212 +2
Marcus Plunkett, United States 70-71-71—212 +2
Aldrich Potgieter, South Africa 69-72-71—212 +2
Sepp Straka, Austria 68-70-74—212 +2
Andy Sullivan, England 70-69-73—212 +2
Ben Griffin, United States 69-70-74—213 +3
Kazuki Higa, Japan 73-68-72—213 +3
Peter Uihlein, United States 73-68-72—213 +3
Laurie Canter, England 69-71-74—214 +4
Jack McDonald, Scotland 70-71-73—214 +4
Matthew Southgate, England 69-69-76—214 +4
Keegan Bradley, United States 69-72-74—215 +5
Jesper Svensson, Sweden 73-66-77—216 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up