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Champions League third qualifying round draw list

The Associated Press

July 20, 2026, 6:53 AM

NYON, Switzerland (AP) — The draw made Monday for the Champions League third qualifying round:

League Path

First leg

Aug. 4-5

Olympiakos (Greece) vs. NEC Nijmegen (Netherlands)

Union Saint-Gilloise (Belgium) vs. Bodø/Glimt (Norway)

Fenerbahce (Turkey) or Gornik Zabrze (Poland) vs. Sturm Graz (Austria) or Heart of Midlothian (Scotland)

Sparta Prague (Czech Republic) vs. Lyon (France)

Second leg

Aug. 11

NEC Nijmegen (Netherlands) vs. Olympiakos (Greece)

Bodø/Glimt (Norway) vs. Union Saint-Gilloise (Belgium)

Sturm Graz (Austria) or Heart of Midlothian (Scotland) vs. Fenerbahce (Turkey) or Gornik Zabrze (Poland)

Lyon (France) vs. Sparta Prague (Czech Republic)

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Champions Path

First leg

Aug. 4-5

Thun (Switzerland) or Dinamo Zagreb (Croatia) vs. KÍ Klaksvík (Faroe Islands) or Kauno Zalgiris (Lithuania)

Levski Sofia (Bulgaria) or Universitatea Craiova (Romania) vs. Kairat Almaty (Kazakhstan) or Omonia (Cyprus)

Ararat-Armenia (Armenia) or Shamrock Rovers (Ireland) vs. Egnatia (Albania) or Celje (Slovenia)

Mjällby (Sweden) or Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs. Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) or Slovan Bratislava (Slovakia)

AGF Aarhus (Denmark) or Lech Poznan (Poland) vs. Sabah (Azerbaijan) or KuPS Kuopio (Finland)

Víkingur Reykjavík (Iceland) or Hapoel Beer-Sheva (Israel) vs. Larne (Northern Ireland) or Red Star Belgrade (Serbia)

Second leg

Aug. 11

KÍ Klaksvík (Faroe Islands) or Kauno Zalgiris (Lithuania) vs. Thun (Switzerland) or Dinamo Zagreb (Croatia)

Kairat Almaty (Kazakhstan) or Omonia (Cyprus) vs. Levski Sofia (Bulgaria) or Universitatea Craiova (Romania)

Egnatia (Albania) or Celje (Slovenia) vs. Ararat-Armenia (Armenia) or Shamrock Rovers (Ireland)

Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Mjällby (Sweden) or Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Sabah (Azerbaijan) or KuPS Kuopio (Finland) vs. AGF Aarhus (Denmark) or Lech Poznan (Poland)

Larne (Northern Ireland) or Red Star Belgrade (Serbia) vs. Víkingur Reykjavík (Iceland) or Hapoel Beer-Sheva (Israel)

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AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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