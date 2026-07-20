Champions League third qualifying round draw list

NYON, Switzerland (AP) — The draw made Monday for the Champions League third qualifying round:
League Path
First leg
Aug. 4-5
Olympiakos (Greece) vs. NEC Nijmegen (Netherlands)
Union Saint-Gilloise (Belgium) vs. Bodø/Glimt (Norway)
Fenerbahce (Turkey) or Gornik Zabrze (Poland) vs. Sturm Graz (Austria) or Heart of Midlothian (Scotland)
Sparta Prague (Czech Republic) vs. Lyon (France)
Second leg
Aug. 11
NEC Nijmegen (Netherlands) vs. Olympiakos (Greece)
Bodø/Glimt (Norway) vs. Union Saint-Gilloise (Belgium)
Sturm Graz (Austria) or Heart of Midlothian (Scotland) vs. Fenerbahce (Turkey) or Gornik Zabrze (Poland)
Lyon (France) vs. Sparta Prague (Czech Republic)
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Champions Path
First leg
Aug. 4-5
Thun (Switzerland) or Dinamo Zagreb (Croatia) vs. KÍ Klaksvík (Faroe Islands) or Kauno Zalgiris (Lithuania)
Levski Sofia (Bulgaria) or Universitatea Craiova (Romania) vs. Kairat Almaty (Kazakhstan) or Omonia (Cyprus)
Ararat-Armenia (Armenia) or Shamrock Rovers (Ireland) vs. Egnatia (Albania) or Celje (Slovenia)
Mjällby (Sweden) or Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs. Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) or Slovan Bratislava (Slovakia)
AGF Aarhus (Denmark) or Lech Poznan (Poland) vs. Sabah (Azerbaijan) or KuPS Kuopio (Finland)
Víkingur Reykjavík (Iceland) or Hapoel Beer-Sheva (Israel) vs. Larne (Northern Ireland) or Red Star Belgrade (Serbia)
Second leg
Aug. 11
KÍ Klaksvík (Faroe Islands) or Kauno Zalgiris (Lithuania) vs. Thun (Switzerland) or Dinamo Zagreb (Croatia)
Kairat Almaty (Kazakhstan) or Omonia (Cyprus) vs. Levski Sofia (Bulgaria) or Universitatea Craiova (Romania)
Egnatia (Albania) or Celje (Slovenia) vs. Ararat-Armenia (Armenia) or Shamrock Rovers (Ireland)
Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Mjällby (Sweden) or Lincoln Red Imps (Gibraltar)
Sabah (Azerbaijan) or KuPS Kuopio (Finland) vs. AGF Aarhus (Denmark) or Lech Poznan (Poland)
Larne (Northern Ireland) or Red Star Belgrade (Serbia) vs. Víkingur Reykjavík (Iceland) or Hapoel Beer-Sheva (Israel)
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AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer
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