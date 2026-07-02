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BMW International Open Scores

The Associated Press

July 2, 2026, 2:02 PM

Thursday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $3 million

Yardage: 7,354; Par: 72

First Round

Hennie Du Plessis, South Africa 31-33—64
Jayden Trey Schaper, South Africa 33-31—64
Anthony Quayle, Australia 31-34—65
JC Ritchie, South Africa 32-33—65
Dan Bradbury, England 32-34—66
Davis Bryant, United States 34-32—66
Joe Dean, England 33-33—66
Ross Fisher, England 33-33—66
Michael Hollick, South Africa 34-32—66
Paul Waring, England 33-33—66
Daniel Young, Scotland 31-35—66
Quentin Debove, France 33-34—67
Manuel Elvira, Spain 32-35—67
Nacho Elvira, Spain 34-33—67
Ewen Ferguson, Scotland 35-32—67
Rikuya Hoshino, Japan 34-33—67
Kota Kaneko, Japan 34-33—67
Jeong-Weon Ko, France 34-33—67
Romain Langasque, France 36-31—67
Adrian Meronk, Poland 32-35—67
Carlos Ortiz, Mexico 34-33—67
Todd Clements, England 35-33—68
Alejandro Del Rey, Spain 33-35—68
Wenyi Ding, China 33-35—68
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 33-35—68
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-33—68
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-34—68
Matthew Jordan, England 34-34—68
David Law, Scotland 33-35—68
Stefano Mazzoli, Italy 33-35—68
Sebastian Munoz, Colombia 34-34—68
Joaquin Niemann, Chile 33-35—68
Niklas Norgaard Moller, Denmark 32-36—68
Marco Penge, England 34-34—68
Benjamin Schmidt, England 34-34—68
Andy Sullivan, England 36-32—68
Bernd Wiesberger, Austria 35-33—68
Jeff Winther, Denmark 32-36—68
Sam Bairstow, England 34-35—69
Josele Ballester, Spain 35-34—69
Jonathan Broomhead, South Africa 36-33—69
Daniel Brown, England 36-33—69
Filippo Celli, Italy 37-32—69
Ugo Coussaud, France 35-34—69
Martin Couvra, France 34-35—69
Brad Dalke, United States 34-35—69
Gregorio De Leo, Italy 35-34—69
Daniel Gavins, England 34-35—69
Ricardo Gouveia, Portugal 36-33—69
Oihan Guillamoundeguy, France 34-35—69
Daniel Hillier, New Zealand 33-36—69
Scott Jamieson, Scotland 35-34—69
Tobias Jonsson, Sweden 35-34—69
Frederic Lacroix, France 35-34—69
Oliver Lindell, Finland 33-36—69
James Morrison, England 37-32—69
Felix Mory, France 34-35—69
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 34-35—69
Shaun Norris, South Africa 34-35—69
Richie Ramsay, Scotland 35-34—69
Brandon Robinson-Thompson, England 34-35—69
Thomas Rosenmueller, Germany 34-35—69
Matti Schmid, Germany 34-35—69
Jack Senior, England 34-35—69
Maximilian Steinlechner, Austria 34-35—69
Quim Vidal, Spain 35-34—69
Cameron Adam, Scotland 35-35—70
Abraham Ancer, Mexico 35-35—70
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-34—70
Marcus Armitage, England 34-36—70
Albin Bergstrom, Sweden 36-34—70
Jack Buchanan, Australia 36-34—70
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 35-35—70
Sean Crocker, United States 33-37—70
Angel Hidalgo, Spain 35-35—70
Calum Hill, Scotland 36-34—70
Finn Kolle, Germany 36-34—70
Pablo Larrazabal, Spain 36-34—70
Alexander Levy, France 34-36—70
Joost Luiten, Netherlands 36-34—70
Matteo Manassero, Italy 35-35—70
Guido Migliozzi, Italy 35-35—70
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-36—70
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 37-33—70
Renato Paratore, Italy 35-35—70
Daniel Rodrigues, Portugal 35-35—70
Freddy Schott, Germany 35-35—70
Jason Scrivener, Australia 35-35—70
Callum Tarren, England 36-34—70
Hugo Townsend, Sweden 34-36—70
Daniel Van Tonder, South Africa 36-34—70
Ashun Wu, China 36-34—70
Yanhan Zhou, China 36-34—70
Fred Biondi, Brazil 35-36—71
Jorge Campillo, Spain 34-37—71
Andres Gallegos, Argentina 36-35—71
Sergio Garcia, Spain 32-39—71
Joel Girrbach, Switzerland 38-33—71
Jordan Gumberg, United States 35-36—71
Casey Jarvis, South Africa 38-33—71
Yuto Katsuragawa, Japan 35-36—71
Nathan Kimsey, England 36-35—71
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-36—71
Joakim Lagergren, Sweden 34-37—71
Yurav Premlall, South Africa 37-34—71
Connor Syme, Scotland 37-34—71
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-35—71
Joshua Berry, England 34-38—72
Jannik De Bruyn, Germany 35-37—72
Julien Guerrier, France 37-35—72
Sadom Kaewkanjana, Thailand 34-38—72
Martin Kaymer, Germany 37-35—72
Maximilian Kieffer, Germany 37-35—72
Kazuma Kobori, New Zealand 38-34—72
Thriston Lawrence, South Africa 35-37—72
Junghwan Lee, South Korea 34-38—72
Hunter Logan, United States 36-36—72
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37-35—72
David Micheluzzi, Australia 37-35—72
Ryan Palmer, United States 37-35—72
Eddie Pepperell, England 36-36—72
Victor Perez, France 38-34—72
David Ravetto, France 35-37—72
Patrick Reed, United States 38-34—72
Marcel Schneider, Germany 35-37—72
Marcel Siem, Germany 35-37—72
Brandon Stone, South Africa 34-38—72
Darius Van Driel, Netherlands 35-37—72
Johannes Veerman, United States 37-35—72
Euan Walker, Scotland 35-37—72
Robin Williams, South Africa 36-36—72
Matthew Baldwin, England 35-38—73
Clement Charmasson, France 34-39—73
Dominic Foos, Germany 35-38—73
Dylan Naidoo, South Africa 37-36—73
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-34—73
Thomas Schmidt, Germany 36-37—73
Shubhankar Sharma, India 40-33—73
Mike Toorop, Netherlands 35-38—73
Tom Vaillant, France 35-38—73
Byeong Hun An, South Korea 36-38—74
Adri Arnaus, Spain 38-36—74
Angel Ayora Fanegas, Spain 37-37—74
Lucas Bjerregaard, Denmark 36-38—74
Ryggs Johnston, United States 36-38—74
Zander Lombard, South Africa 38-36—74
Connor McKinney, Australia 37-37—74
Yannik Paul, Germany 37-37—74
Matthew Southgate, England 33-41—74
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-36—74
Jack Yule, England 40-34—74
Rafa Cabrera Bello, Spain 39-36—75
Ockie Strydom, South Africa 40-35—75
Simon Forsstrom, Sweden 39-37—76
Ryan Peake, Australia 36-41—77
Danny Willett, England 39-38—77

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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