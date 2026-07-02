BMW International Open Scores

Thursday
At Golfclub Munchen Eichenried
Munich
Purse: $3 million
Yardage: 7,354; Par: 72
First Round
|Hennie Du Plessis, South Africa
|31-33—64
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|33-31—64
|Anthony Quayle, Australia
|31-34—65
|JC Ritchie, South Africa
|32-33—65
|Dan Bradbury, England
|32-34—66
|Davis Bryant, United States
|34-32—66
|Joe Dean, England
|33-33—66
|Ross Fisher, England
|33-33—66
|Michael Hollick, South Africa
|34-32—66
|Paul Waring, England
|33-33—66
|Daniel Young, Scotland
|31-35—66
|Quentin Debove, France
|33-34—67
|Manuel Elvira, Spain
|32-35—67
|Nacho Elvira, Spain
|34-33—67
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-32—67
|Rikuya Hoshino, Japan
|34-33—67
|Kota Kaneko, Japan
|34-33—67
|Jeong-Weon Ko, France
|34-33—67
|Romain Langasque, France
|36-31—67
|Adrian Meronk, Poland
|32-35—67
|Carlos Ortiz, Mexico
|34-33—67
|Todd Clements, England
|35-33—68
|Alejandro Del Rey, Spain
|33-35—68
|Wenyi Ding, China
|33-35—68
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|33-35—68
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|35-33—68
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|34-34—68
|Matthew Jordan, England
|34-34—68
|David Law, Scotland
|33-35—68
|Stefano Mazzoli, Italy
|33-35—68
|Sebastian Munoz, Colombia
|34-34—68
|Joaquin Niemann, Chile
|33-35—68
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|32-36—68
|Marco Penge, England
|34-34—68
|Benjamin Schmidt, England
|34-34—68
|Andy Sullivan, England
|36-32—68
|Bernd Wiesberger, Austria
|35-33—68
|Jeff Winther, Denmark
|32-36—68
|Sam Bairstow, England
|34-35—69
|Josele Ballester, Spain
|35-34—69
|Jonathan Broomhead, South Africa
|36-33—69
|Daniel Brown, England
|36-33—69
|Filippo Celli, Italy
|37-32—69
|Ugo Coussaud, France
|35-34—69
|Martin Couvra, France
|34-35—69
|Brad Dalke, United States
|34-35—69
|Gregorio De Leo, Italy
|35-34—69
|Daniel Gavins, England
|34-35—69
|Ricardo Gouveia, Portugal
|36-33—69
|Oihan Guillamoundeguy, France
|34-35—69
|Daniel Hillier, New Zealand
|33-36—69
|Scott Jamieson, Scotland
|35-34—69
|Tobias Jonsson, Sweden
|35-34—69
|Frederic Lacroix, France
|35-34—69
|Oliver Lindell, Finland
|33-36—69
|James Morrison, England
|37-32—69
|Felix Mory, France
|34-35—69
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|34-35—69
|Shaun Norris, South Africa
|34-35—69
|Richie Ramsay, Scotland
|35-34—69
|Brandon Robinson-Thompson, England
|34-35—69
|Thomas Rosenmueller, Germany
|34-35—69
|Matti Schmid, Germany
|34-35—69
|Jack Senior, England
|34-35—69
|Maximilian Steinlechner, Austria
|34-35—69
|Quim Vidal, Spain
|35-34—69
|Cameron Adam, Scotland
|35-35—70
|Abraham Ancer, Mexico
|35-35—70
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-34—70
|Marcus Armitage, England
|34-36—70
|Albin Bergstrom, Sweden
|36-34—70
|Jack Buchanan, Australia
|36-34—70
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|35-35—70
|Sean Crocker, United States
|33-37—70
|Angel Hidalgo, Spain
|35-35—70
|Calum Hill, Scotland
|36-34—70
|Finn Kolle, Germany
|36-34—70
|Pablo Larrazabal, Spain
|36-34—70
|Alexander Levy, France
|34-36—70
|Joost Luiten, Netherlands
|36-34—70
|Matteo Manassero, Italy
|35-35—70
|Guido Migliozzi, Italy
|35-35—70
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|34-36—70
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|37-33—70
|Renato Paratore, Italy
|35-35—70
|Daniel Rodrigues, Portugal
|35-35—70
|Freddy Schott, Germany
|35-35—70
|Jason Scrivener, Australia
|35-35—70
|Callum Tarren, England
|36-34—70
|Hugo Townsend, Sweden
|34-36—70
|Daniel Van Tonder, South Africa
|36-34—70
|Ashun Wu, China
|36-34—70
|Yanhan Zhou, China
|36-34—70
|Fred Biondi, Brazil
|35-36—71
|Jorge Campillo, Spain
|34-37—71
|Andres Gallegos, Argentina
|36-35—71
|Sergio Garcia, Spain
|32-39—71
|Joel Girrbach, Switzerland
|38-33—71
|Jordan Gumberg, United States
|35-36—71
|Casey Jarvis, South Africa
|38-33—71
|Yuto Katsuragawa, Japan
|35-36—71
|Nathan Kimsey, England
|36-35—71
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|35-36—71
|Joakim Lagergren, Sweden
|34-37—71
|Yurav Premlall, South Africa
|37-34—71
|Connor Syme, Scotland
|37-34—71
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|36-35—71
|Joshua Berry, England
|34-38—72
|Jannik De Bruyn, Germany
|35-37—72
|Julien Guerrier, France
|37-35—72
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|34-38—72
|Martin Kaymer, Germany
|37-35—72
|Maximilian Kieffer, Germany
|37-35—72
|Kazuma Kobori, New Zealand
|38-34—72
|Thriston Lawrence, South Africa
|35-37—72
|Junghwan Lee, South Korea
|34-38—72
|Hunter Logan, United States
|36-36—72
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|37-35—72
|David Micheluzzi, Australia
|37-35—72
|Ryan Palmer, United States
|37-35—72
|Eddie Pepperell, England
|36-36—72
|Victor Perez, France
|38-34—72
|David Ravetto, France
|35-37—72
|Patrick Reed, United States
|38-34—72
|Marcel Schneider, Germany
|35-37—72
|Marcel Siem, Germany
|35-37—72
|Brandon Stone, South Africa
|34-38—72
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-37—72
|Johannes Veerman, United States
|37-35—72
|Euan Walker, Scotland
|35-37—72
|Robin Williams, South Africa
|36-36—72
|Matthew Baldwin, England
|35-38—73
|Clement Charmasson, France
|34-39—73
|Dominic Foos, Germany
|35-38—73
|Dylan Naidoo, South Africa
|37-36—73
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|39-34—73
|Thomas Schmidt, Germany
|36-37—73
|Shubhankar Sharma, India
|40-33—73
|Mike Toorop, Netherlands
|35-38—73
|Tom Vaillant, France
|35-38—73
|Byeong Hun An, South Korea
|36-38—74
|Adri Arnaus, Spain
|38-36—74
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|37-37—74
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|36-38—74
|Ryggs Johnston, United States
|36-38—74
|Zander Lombard, South Africa
|38-36—74
|Connor McKinney, Australia
|37-37—74
|Yannik Paul, Germany
|37-37—74
|Matthew Southgate, England
|33-41—74
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|38-36—74
|Jack Yule, England
|40-34—74
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|39-36—75
|Ockie Strydom, South Africa
|40-35—75
|Simon Forsstrom, Sweden
|39-37—76
|Ryan Peake, Australia
|36-41—77
|Danny Willett, England
|39-38—77
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