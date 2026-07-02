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BMW International Open Par Scores

The Associated Press

July 2, 2026, 2:02 PM

Thursday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $3 million

Yardage: 7,354; Par: 72

First Round

Hennie Du Plessis, South Africa 31-33—64 -8
Jayden Trey Schaper, South Africa 33-31—64 -8
Anthony Quayle, Australia 31-34—65 -7
JC Ritchie, South Africa 32-33—65 -7
Dan Bradbury, England 32-34—66 -6
Davis Bryant, United States 34-32—66 -6
Joe Dean, England 33-33—66 -6
Ross Fisher, England 33-33—66 -6
Michael Hollick, South Africa 34-32—66 -6
Paul Waring, England 33-33—66 -6
Daniel Young, Scotland 31-35—66 -6
Quentin Debove, France 33-34—67 -5
Manuel Elvira, Spain 32-35—67 -5
Nacho Elvira, Spain 34-33—67 -5
Ewen Ferguson, Scotland 35-32—67 -5
Rikuya Hoshino, Japan 34-33—67 -5
Kota Kaneko, Japan 34-33—67 -5
Jeong-Weon Ko, France 34-33—67 -5
Romain Langasque, France 36-31—67 -5
Adrian Meronk, Poland 32-35—67 -5
Carlos Ortiz, Mexico 34-33—67 -5
Todd Clements, England 35-33—68 -4
Alejandro Del Rey, Spain 33-35—68 -4
Wenyi Ding, China 33-35—68 -4
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 33-35—68 -4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-33—68 -4
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-34—68 -4
Matthew Jordan, England 34-34—68 -4
David Law, Scotland 33-35—68 -4
Stefano Mazzoli, Italy 33-35—68 -4
Sebastian Munoz, Colombia 34-34—68 -4
Joaquin Niemann, Chile 33-35—68 -4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 32-36—68 -4
Marco Penge, England 34-34—68 -4
Benjamin Schmidt, England 34-34—68 -4
Andy Sullivan, England 36-32—68 -4
Bernd Wiesberger, Austria 35-33—68 -4
Jeff Winther, Denmark 32-36—68 -4
Sam Bairstow, England 34-35—69 -3
Josele Ballester, Spain 35-34—69 -3
Jonathan Broomhead, South Africa 36-33—69 -3
Daniel Brown, England 36-33—69 -3
Filippo Celli, Italy 37-32—69 -3
Ugo Coussaud, France 35-34—69 -3
Martin Couvra, France 34-35—69 -3
Brad Dalke, United States 34-35—69 -3
Gregorio De Leo, Italy 35-34—69 -3
Daniel Gavins, England 34-35—69 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 36-33—69 -3
Oihan Guillamoundeguy, France 34-35—69 -3
Daniel Hillier, New Zealand 33-36—69 -3
Scott Jamieson, Scotland 35-34—69 -3
Tobias Jonsson, Sweden 35-34—69 -3
Frederic Lacroix, France 35-34—69 -3
Oliver Lindell, Finland 33-36—69 -3
James Morrison, England 37-32—69 -3
Felix Mory, France 34-35—69 -3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 34-35—69 -3
Shaun Norris, South Africa 34-35—69 -3
Richie Ramsay, Scotland 35-34—69 -3
Brandon Robinson-Thompson, England 34-35—69 -3
Thomas Rosenmueller, Germany 34-35—69 -3
Matti Schmid, Germany 34-35—69 -3
Jack Senior, England 34-35—69 -3
Maximilian Steinlechner, Austria 34-35—69 -3
Quim Vidal, Spain 35-34—69 -3
Cameron Adam, Scotland 35-35—70 -2
Abraham Ancer, Mexico 35-35—70 -2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-34—70 -2
Marcus Armitage, England 34-36—70 -2
Albin Bergstrom, Sweden 36-34—70 -2
Jack Buchanan, Australia 36-34—70 -2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 35-35—70 -2
Sean Crocker, United States 33-37—70 -2
Angel Hidalgo, Spain 35-35—70 -2
Calum Hill, Scotland 36-34—70 -2
Finn Kolle, Germany 36-34—70 -2
Pablo Larrazabal, Spain 36-34—70 -2
Alexander Levy, France 34-36—70 -2
Joost Luiten, Netherlands 36-34—70 -2
Matteo Manassero, Italy 35-35—70 -2
Guido Migliozzi, Italy 35-35—70 -2
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-36—70 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 37-33—70 -2
Renato Paratore, Italy 35-35—70 -2
Daniel Rodrigues, Portugal 35-35—70 -2
Freddy Schott, Germany 35-35—70 -2
Jason Scrivener, Australia 35-35—70 -2
Callum Tarren, England 36-34—70 -2
Hugo Townsend, Sweden 34-36—70 -2
Daniel Van Tonder, South Africa 36-34—70 -2
Ashun Wu, China 36-34—70 -2
Yanhan Zhou, China 36-34—70 -2
Fred Biondi, Brazil 35-36—71 -1
Jorge Campillo, Spain 34-37—71 -1
Andres Gallegos, Argentina 36-35—71 -1
Sergio Garcia, Spain 32-39—71 -1
Joel Girrbach, Switzerland 38-33—71 -1
Jordan Gumberg, United States 35-36—71 -1
Casey Jarvis, South Africa 38-33—71 -1
Yuto Katsuragawa, Japan 35-36—71 -1
Nathan Kimsey, England 36-35—71 -1
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-36—71 -1
Joakim Lagergren, Sweden 34-37—71 -1
Yurav Premlall, South Africa 37-34—71 -1
Connor Syme, Scotland 37-34—71 -1
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-35—71 -1
Joshua Berry, England 34-38—72 E
Jannik De Bruyn, Germany 35-37—72 E
Julien Guerrier, France 37-35—72 E
Sadom Kaewkanjana, Thailand 34-38—72 E
Martin Kaymer, Germany 37-35—72 E
Maximilian Kieffer, Germany 37-35—72 E
Kazuma Kobori, New Zealand 38-34—72 E
Thriston Lawrence, South Africa 35-37—72 E
Junghwan Lee, South Korea 34-38—72 E
Hunter Logan, United States 36-36—72 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37-35—72 E
David Micheluzzi, Australia 37-35—72 E
Ryan Palmer, United States 37-35—72 E
Eddie Pepperell, England 36-36—72 E
Victor Perez, France 38-34—72 E
David Ravetto, France 35-37—72 E
Patrick Reed, United States 38-34—72 E
Marcel Schneider, Germany 35-37—72 E
Marcel Siem, Germany 35-37—72 E
Brandon Stone, South Africa 34-38—72 E
Darius Van Driel, Netherlands 35-37—72 E
Johannes Veerman, United States 37-35—72 E
Euan Walker, Scotland 35-37—72 E
Robin Williams, South Africa 36-36—72 E
Matthew Baldwin, England 35-38—73 +1
Clement Charmasson, France 34-39—73 +1
Dominic Foos, Germany 35-38—73 +1
Dylan Naidoo, South Africa 37-36—73 +1
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-34—73 +1
Thomas Schmidt, Germany 36-37—73 +1
Shubhankar Sharma, India 40-33—73 +1
Mike Toorop, Netherlands 35-38—73 +1
Tom Vaillant, France 35-38—73 +1
Byeong Hun An, South Korea 36-38—74 +2
Adri Arnaus, Spain 38-36—74 +2
Angel Ayora Fanegas, Spain 37-37—74 +2
Lucas Bjerregaard, Denmark 36-38—74 +2
Ryggs Johnston, United States 36-38—74 +2
Zander Lombard, South Africa 38-36—74 +2
Connor McKinney, Australia 37-37—74 +2
Yannik Paul, Germany 37-37—74 +2
Matthew Southgate, England 33-41—74 +2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-36—74 +2
Jack Yule, England 40-34—74 +2
Rafa Cabrera Bello, Spain 39-36—75 +3
Ockie Strydom, South Africa 40-35—75 +3
Simon Forsstrom, Sweden 39-37—76 +4
Ryan Peake, Australia 36-41—77 +5
Danny Willett, England 39-38—77 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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