Live Radio
Home » Sports » BMW International Open Par Scores

BMW International Open Par Scores

The Associated Press

July 5, 2026, 9:24 AM

Sunday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $3 million

Yardage: 7,354; Par: 72

Final Round

Michael Hollick, South Africa 66-68-69-67—270 -18
Hennie Du Plessis, South Africa 64-69-72-66—271 -17
Bernd Wiesberger, Austria 68-68-67-71—274 -14
Oihan Guillamoundeguy, France 69-67-70-70—276 -12
Carlos Ortiz, Mexico 67-67-70-72—276 -12
Thomas Rosenmueller, Germany 69-71-65-72—277 -11
Joaquin Niemann, Chile 68-70-70-70—278 -10
Ashun Wu, China 70-66-72-70—278 -10
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-68-70-71—279 -9
Joe Dean, England 66-69-76-68—279 -9
Marco Penge, England 68-69-70-72—279 -9
Victor Perez, France 72-67-73-67—279 -9
Oliver Lindell, Finland 69-69-70-72—280 -8
Renato Paratore, Italy 70-67-72-71—280 -8
Hugo Townsend, Sweden 70-66-75-69—280 -8
Quentin Debove, France 67-72-72-70—281 -7
Alejandro Del Rey, Spain 68-71-70-72—281 -7
Manuel Elvira, Spain 67-69-71-74—281 -7
Nacho Elvira, Spain 67-71-71-72—281 -7
Romain Langasque, France 67-72-75-67—281 -7
Freddy Schott, Germany 70-70-68-73—281 -7
Jeff Winther, Denmark 68-70-71-72—281 -7
Ross Fisher, England 66-70-74-72—282 -6
Joel Girrbach, Switzerland 71-69-71-71—282 -6
Frederic Lacroix, France 69-66-74-73—282 -6
Stefano Mazzoli, Italy 68-72-72-70—282 -6
Matti Schmid, Germany 69-67-74-72—282 -6
Jack Senior, England 69-65-72-76—282 -6
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-66-70-72—282 -6
Filippo Celli, Italy 69-70-72-72—283 -5
Ugo Coussaud, France 69-69-72-73—283 -5
Brad Dalke, United States 69-66-75-73—283 -5
Calum Hill, Scotland 70-70-74-69—283 -5
Jeong-Weon Ko, France 67-73-67-76—283 -5
Finn Kolle, Germany 70-67-72-74—283 -5
Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-71-75-69—283 -5
Maximilian Steinlechner, Austria 69-69-73-72—283 -5
Todd Clements, England 68-70-70-76—284 -4
Scott Jamieson, Scotland 69-71-72-72—284 -4
Casey Jarvis, South Africa 71-67-69-77—284 -4
Matthew Jordan, England 68-70-75-71—284 -4
Shaun Norris, South Africa 69-69-74-72—284 -4
Daniel Van Tonder, South Africa 70-69-74-71—284 -4
Paul Waring, England 66-69-74-75—284 -4
Sam Bairstow, England 69-70-73-73—285 -3
James Morrison, England 69-71-71-74—285 -3
JC Ritchie, South Africa 65-71-75-74—285 -3
Andy Sullivan, England 68-69-72-76—285 -3
Quim Vidal, Spain 69-71-77-68—285 -3
Abraham Ancer, Mexico 70-68-77-71—286 -2
Marcus Armitage, England 70-69-78-69—286 -2
Davis Bryant, United States 66-74-69-77—286 -2
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-72-74-72—286 -2
Alexander Levy, France 70-67-74-75—286 -2
Fred Biondi, Brazil 71-69-73-74—287 -1
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-68-74-77—288 E
Adrian Meronk, Poland 67-69-80-73—289 +1
Daniel Young, Scotland 66-71-75-77—289 +1
Dylan Naidoo, South Africa 73-67-72-78—290 +2
Jayden Trey Schaper, South Africa 64-73-75-78—290 +2
Gregorio De Leo, Italy 69-70-83-69—291 +3
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-68-81-74—291 +3
Sebastian Munoz, Colombia 68-72-74-77—291 +3
Benjamin Schmidt, England 68-71-78-74—291 +3
Darius Van Driel, Netherlands 72-68-75-77—292 +4
Matteo Manassero, Italy 70-70-76-77—293 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up