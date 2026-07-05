BMW International Open Par Scores

Sunday
At Golfclub Munchen Eichenried
Munich
Purse: $3 million
Yardage: 7,354; Par: 72
Final Round
|Michael Hollick, South Africa
|66-68-69-67—270
|-18
|Hennie Du Plessis, South Africa
|64-69-72-66—271
|-17
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-68-67-71—274
|-14
|Oihan Guillamoundeguy, France
|69-67-70-70—276
|-12
|Carlos Ortiz, Mexico
|67-67-70-72—276
|-12
|Thomas Rosenmueller, Germany
|69-71-65-72—277
|-11
|Joaquin Niemann, Chile
|68-70-70-70—278
|-10
|Ashun Wu, China
|70-66-72-70—278
|-10
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-68-70-71—279
|-9
|Joe Dean, England
|66-69-76-68—279
|-9
|Marco Penge, England
|68-69-70-72—279
|-9
|Victor Perez, France
|72-67-73-67—279
|-9
|Oliver Lindell, Finland
|69-69-70-72—280
|-8
|Renato Paratore, Italy
|70-67-72-71—280
|-8
|Hugo Townsend, Sweden
|70-66-75-69—280
|-8
|Quentin Debove, France
|67-72-72-70—281
|-7
|Alejandro Del Rey, Spain
|68-71-70-72—281
|-7
|Manuel Elvira, Spain
|67-69-71-74—281
|-7
|Nacho Elvira, Spain
|67-71-71-72—281
|-7
|Romain Langasque, France
|67-72-75-67—281
|-7
|Freddy Schott, Germany
|70-70-68-73—281
|-7
|Jeff Winther, Denmark
|68-70-71-72—281
|-7
|Ross Fisher, England
|66-70-74-72—282
|-6
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-69-71-71—282
|-6
|Frederic Lacroix, France
|69-66-74-73—282
|-6
|Stefano Mazzoli, Italy
|68-72-72-70—282
|-6
|Matti Schmid, Germany
|69-67-74-72—282
|-6
|Jack Senior, England
|69-65-72-76—282
|-6
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|74-66-70-72—282
|-6
|Filippo Celli, Italy
|69-70-72-72—283
|-5
|Ugo Coussaud, France
|69-69-72-73—283
|-5
|Brad Dalke, United States
|69-66-75-73—283
|-5
|Calum Hill, Scotland
|70-70-74-69—283
|-5
|Jeong-Weon Ko, France
|67-73-67-76—283
|-5
|Finn Kolle, Germany
|70-67-72-74—283
|-5
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|68-71-75-69—283
|-5
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-69-73-72—283
|-5
|Todd Clements, England
|68-70-70-76—284
|-4
|Scott Jamieson, Scotland
|69-71-72-72—284
|-4
|Casey Jarvis, South Africa
|71-67-69-77—284
|-4
|Matthew Jordan, England
|68-70-75-71—284
|-4
|Shaun Norris, South Africa
|69-69-74-72—284
|-4
|Daniel Van Tonder, South Africa
|70-69-74-71—284
|-4
|Paul Waring, England
|66-69-74-75—284
|-4
|Sam Bairstow, England
|69-70-73-73—285
|-3
|James Morrison, England
|69-71-71-74—285
|-3
|JC Ritchie, South Africa
|65-71-75-74—285
|-3
|Andy Sullivan, England
|68-69-72-76—285
|-3
|Quim Vidal, Spain
|69-71-77-68—285
|-3
|Abraham Ancer, Mexico
|70-68-77-71—286
|-2
|Marcus Armitage, England
|70-69-78-69—286
|-2
|Davis Bryant, United States
|66-74-69-77—286
|-2
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-72-74-72—286
|-2
|Alexander Levy, France
|70-67-74-75—286
|-2
|Fred Biondi, Brazil
|71-69-73-74—287
|-1
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-68-74-77—288
|E
|Adrian Meronk, Poland
|67-69-80-73—289
|+1
|Daniel Young, Scotland
|66-71-75-77—289
|+1
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-67-72-78—290
|+2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|64-73-75-78—290
|+2
|Gregorio De Leo, Italy
|69-70-83-69—291
|+3
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-68-81-74—291
|+3
|Sebastian Munoz, Colombia
|68-72-74-77—291
|+3
|Benjamin Schmidt, England
|68-71-78-74—291
|+3
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-68-75-77—292
|+4
|Matteo Manassero, Italy
|70-70-76-77—293
|+5
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