BMW International Open Par Scores

Saturday
At Golfclub Munchen Eichenried
Munich
Purse: $3 million
Yardage: 7,354; Par: 72
Third Round
|Michael Hollick, South Africa
|66-68-69—203
|-13
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-68-67—203
|-13
|Carlos Ortiz, Mexico
|67-67-70—204
|-12
|Hennie Du Plessis, South Africa
|64-69-72—205
|-11
|Thomas Rosenmueller, Germany
|69-71-65—205
|-11
|Oihan Guillamoundeguy, France
|69-67-70—206
|-10
|Jack Senior, England
|69-65-72—206
|-10
|Manuel Elvira, Spain
|67-69-71—207
|-9
|Casey Jarvis, South Africa
|71-67-69—207
|-9
|Jeong-Weon Ko, France
|67-73-67—207
|-9
|Marco Penge, England
|68-69-70—207
|-9
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-68-70—208
|-8
|Todd Clements, England
|68-70-70—208
|-8
|Oliver Lindell, Finland
|69-69-70—208
|-8
|Joaquin Niemann, Chile
|68-70-70—208
|-8
|Freddy Schott, Germany
|70-70-68—208
|-8
|Ashun Wu, China
|70-66-72—208
|-8
|Davis Bryant, United States
|66-74-69—209
|-7
|Alejandro Del Rey, Spain
|68-71-70—209
|-7
|Nacho Elvira, Spain
|67-71-71—209
|-7
|Finn Kolle, Germany
|70-67-72—209
|-7
|Frederic Lacroix, France
|69-66-74—209
|-7
|Renato Paratore, Italy
|70-67-72—209
|-7
|Andy Sullivan, England
|68-69-72—209
|-7
|Paul Waring, England
|66-69-74—209
|-7
|Jeff Winther, Denmark
|68-70-71—209
|-7
|Ugo Coussaud, France
|69-69-72—210
|-6
|Brad Dalke, United States
|69-66-75—210
|-6
|Ross Fisher, England
|66-70-74—210
|-6
|Matti Schmid, Germany
|69-67-74—210
|-6
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|74-66-70—210
|-6
|Filippo Celli, Italy
|69-70-72—211
|-5
|Joe Dean, England
|66-69-76—211
|-5
|Quentin Debove, France
|67-72-72—211
|-5
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-69-71—211
|-5
|Alexander Levy, France
|70-67-74—211
|-5
|James Morrison, England
|69-71-71—211
|-5
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-68-74—211
|-5
|JC Ritchie, South Africa
|65-71-75—211
|-5
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-69-73—211
|-5
|Hugo Townsend, Sweden
|70-66-75—211
|-5
|Sam Bairstow, England
|69-70-73—212
|-4
|Scott Jamieson, Scotland
|69-71-72—212
|-4
|Stefano Mazzoli, Italy
|68-72-72—212
|-4
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-67-72—212
|-4
|Shaun Norris, South Africa
|69-69-74—212
|-4
|Victor Perez, France
|72-67-73—212
|-4
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|64-73-75—212
|-4
|Daniel Young, Scotland
|66-71-75—212
|-4
|Fred Biondi, Brazil
|71-69-73—213
|-3
|Matthew Jordan, England
|68-70-75—213
|-3
|Daniel Van Tonder, South Africa
|70-69-74—213
|-3
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-72-74—214
|-2
|Calum Hill, Scotland
|70-70-74—214
|-2
|Romain Langasque, France
|67-72-75—214
|-2
|Sebastian Munoz, Colombia
|68-72-74—214
|-2
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|68-71-75—214
|-2
|Abraham Ancer, Mexico
|70-68-77—215
|-1
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-68-75—215
|-1
|Matteo Manassero, Italy
|70-70-76—216
|E
|Adrian Meronk, Poland
|67-69-80—216
|E
|Marcus Armitage, England
|70-69-78—217
|+1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-68-81—217
|+1
|Benjamin Schmidt, England
|68-71-78—217
|+1
|Quim Vidal, Spain
|69-71-77—217
|+1
|Gregorio De Leo, Italy
|69-70-83—222
|+6
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