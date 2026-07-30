All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|63
|44
|.589
|—
|New York
|61
|47
|.565
|2½
|Boston
|56
|51
|.523
|7
|Baltimore
|53
|56
|.486
|11
|Toronto
|50
|59
|.459
|14
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|56
|51
|.523
|—
|Cleveland
|56
|54
|.509
|1½
|Minnesota
|54
|55
|.495
|3
|Detroit
|51
|58
|.468
|6
|Kansas City
|46
|63
|.422
|11
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Texas
|55
|53
|.509
|—
|Houston
|55
|55
|.500
|1
|Seattle
|53
|56
|.486
|2½
|Athletics
|45
|63
|.417
|10
|Los Angeles
|42
|67
|.385
|13½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|63
|45
|.583
|—
|Philadelphia
|57
|52
|.523
|6½
|Miami
|55
|54
|.505
|8½
|Washington
|55
|54
|.505
|8½
|New York
|46
|63
|.422
|17½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|67
|41
|.620
|—
|Chicago
|61
|47
|.565
|6
|Pittsburgh
|55
|54
|.505
|12½
|St. Louis
|54
|54
|.500
|13
|Cincinnati
|50
|57
|.467
|16½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|68
|40
|.630
|—
|Arizona
|57
|52
|.523
|11½
|San Diego
|55
|53
|.509
|13
|San Francisco
|46
|62
|.426
|22
|Colorado
|42
|67
|.385
|26½
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AMERICAN LEAGUE
Wednesday’s Games
Toronto 5, Washington 2
Baltimore 10, Detroit 9, 12 innings
Tampa Bay 3, Texas 0
Kansas City 4, Minnesota 0
Cleveland 6, Cincinnati 1
Chicago White Sox 6, N.Y. Yankees 5, 12 innings
Houston 7, L.A. Angels 4
L.A. Dodgers 4, Seattle 2
Boston 4, Athletics 2, 10 innings
Thursday’s Games
Texas at Tampa Bay, 12:10 p.m.
Kansas City at Minnesota, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Boston at Athletics, 9:40 p.m.
Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday’s Games
N.Y. Yankees (Warren 7-5) at Chicago Cubs (Imanaga 7-8), 2:20 p.m.
Philadelphia (TBD) at Baltimore (Young 8-2), 7:05 p.m.
St. Louis (Leahy 7-4) at Toronto (Cease 7-5), 7:07 p.m.
Arizona (Bratt 0-1) at Cleveland (Bibee 4-10), 7:10 p.m.
Chicago White Sox (Fedde 5-6) at Tampa Bay (Martinez 10-2), 7:10 p.m.
Texas (Eovaldi 10-8) at Houston (Brown 2-1), 8:15 p.m.
Kansas City (Wacha 5-7) at Colorado (Sugano 10-4), 8:40 p.m.
Milwaukee (Drohan 5-4) at L.A. Angels (Johnson 2-5), 9:38 p.m.
Detroit (Mize 4-6) at Athletics (Springs 3-10), 9:40 p.m.
Boston (Suarez 4-3) at L.A. Dodgers (Yamamoto 11-6), 10:10 p.m.
Minnesota (Matthews 4-8) at Seattle (Miller 4-5), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
St. Louis at Toronto, 3:07 p.m.
Chicago White Sox at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.
Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.
Texas at Houston, 7:10 p.m.
Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.
Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Detroit at Athletics, 9:40 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
Wednesday’s Games
Miami 8, Philadelphia 6
Arizona 3, Pittsburgh 0
N.Y. Mets 3, Atlanta 2, 1st game
Toronto 5, Washington 2
San Diego 3, Colorado 1
San Francisco 16, Milwaukee 3
Atlanta 1, N.Y. Mets 0, 2nd game
Cleveland 6, Cincinnati 1
St. Louis 3, Chicago Cubs 2, 10 innings
L.A. Dodgers 4, Seattle 2
Thursday’s Games
Chicago Cubs at St. Louis, 2:15 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 7:10 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.
Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday’s Games
N.Y. Yankees (Warren 7-5) at Chicago Cubs (Imanaga 7-8), 2:20 p.m.
Pittsburgh (Skenes 9-9) at Cincinnati (Greene 2-2), 6:10 p.m.
Philadelphia (TBD) at Baltimore (Young 8-2), 7:05 p.m.
St. Louis (Leahy 7-4) at Toronto (Cease 7-5), 7:07 p.m.
Arizona (Bratt 0-1) at Cleveland (Bibee 4-10), 7:10 p.m.
Miami (Junk 4-6) at N.Y. Mets (Peralta 5-9), 7:10 p.m.
Washington (Griffin 12-2) at Atlanta (Elder 6-6), 7:15 p.m.
Kansas City (Wacha 5-7) at Colorado (Sugano 10-4), 8:40 p.m.
Milwaukee (Drohan 5-4) at L.A. Angels (Johnson 2-5), 9:38 p.m.
San Francisco (Whisenhunt 2-1) at San Diego (TBD), 9:45 p.m.
Boston (Suarez 4-3) at L.A. Dodgers (Yamamoto 11-6), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
St. Louis at Toronto, 3:07 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.
Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.
Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.
San Francisco at San Diego, 8:40 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.
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