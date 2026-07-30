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Baseball Glance

The Associated Press

July 30, 2026, 10:05 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 63 44 .589
New York 61 47 .565
Boston 56 51 .523 7
Baltimore 53 56 .486 11
Toronto 50 59 .459 14

Central Division

W L Pct GB
Chicago 56 51 .523
Cleveland 56 54 .509
Minnesota 54 55 .495 3
Detroit 51 58 .468 6
Kansas City 46 63 .422 11

West Division

W L Pct GB
Texas 55 53 .509
Houston 55 55 .500 1
Seattle 53 56 .486
Athletics 45 63 .417 10
Los Angeles 42 67 .385 13½

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 63 45 .583
Philadelphia 57 52 .523
Miami 55 54 .505
Washington 55 54 .505
New York 46 63 .422 17½

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 67 41 .620
Chicago 61 47 .565 6
Pittsburgh 55 54 .505 12½
St. Louis 54 54 .500 13
Cincinnati 50 57 .467 16½

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 68 40 .630
Arizona 57 52 .523 11½
San Diego 55 53 .509 13
San Francisco 46 62 .426 22
Colorado 42 67 .385 26½

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AMERICAN LEAGUE

Wednesday’s Games

Toronto 5, Washington 2

Baltimore 10, Detroit 9, 12 innings

Tampa Bay 3, Texas 0

Kansas City 4, Minnesota 0

Cleveland 6, Cincinnati 1

Chicago White Sox 6, N.Y. Yankees 5, 12 innings

Houston 7, L.A. Angels 4

L.A. Dodgers 4, Seattle 2

Boston 4, Athletics 2, 10 innings

Thursday’s Games

Texas at Tampa Bay, 12:10 p.m.

Kansas City at Minnesota, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Boston at Athletics, 9:40 p.m.

Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday’s Games

N.Y. Yankees (Warren 7-5) at Chicago Cubs (Imanaga 7-8), 2:20 p.m.

Philadelphia (TBD) at Baltimore (Young 8-2), 7:05 p.m.

St. Louis (Leahy 7-4) at Toronto (Cease 7-5), 7:07 p.m.

Arizona (Bratt 0-1) at Cleveland (Bibee 4-10), 7:10 p.m.

Chicago White Sox (Fedde 5-6) at Tampa Bay (Martinez 10-2), 7:10 p.m.

Texas (Eovaldi 10-8) at Houston (Brown 2-1), 8:15 p.m.

Kansas City (Wacha 5-7) at Colorado (Sugano 10-4), 8:40 p.m.

Milwaukee (Drohan 5-4) at L.A. Angels (Johnson 2-5), 9:38 p.m.

Detroit (Mize 4-6) at Athletics (Springs 3-10), 9:40 p.m.

Boston (Suarez 4-3) at L.A. Dodgers (Yamamoto 11-6), 10:10 p.m.

Minnesota (Matthews 4-8) at Seattle (Miller 4-5), 10:10 p.m.

Saturday’s Games

St. Louis at Toronto, 3:07 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.

Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.

Texas at Houston, 7:10 p.m.

Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.

Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Detroit at Athletics, 9:40 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

Wednesday’s Games

Miami 8, Philadelphia 6

Arizona 3, Pittsburgh 0

N.Y. Mets 3, Atlanta 2, 1st game

Toronto 5, Washington 2

San Diego 3, Colorado 1

San Francisco 16, Milwaukee 3

Atlanta 1, N.Y. Mets 0, 2nd game

Cleveland 6, Cincinnati 1

St. Louis 3, Chicago Cubs 2, 10 innings

L.A. Dodgers 4, Seattle 2

Thursday’s Games

Chicago Cubs at St. Louis, 2:15 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 7:10 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.

Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday’s Games

N.Y. Yankees (Warren 7-5) at Chicago Cubs (Imanaga 7-8), 2:20 p.m.

Pittsburgh (Skenes 9-9) at Cincinnati (Greene 2-2), 6:10 p.m.

Philadelphia (TBD) at Baltimore (Young 8-2), 7:05 p.m.

St. Louis (Leahy 7-4) at Toronto (Cease 7-5), 7:07 p.m.

Arizona (Bratt 0-1) at Cleveland (Bibee 4-10), 7:10 p.m.

Miami (Junk 4-6) at N.Y. Mets (Peralta 5-9), 7:10 p.m.

Washington (Griffin 12-2) at Atlanta (Elder 6-6), 7:15 p.m.

Kansas City (Wacha 5-7) at Colorado (Sugano 10-4), 8:40 p.m.

Milwaukee (Drohan 5-4) at L.A. Angels (Johnson 2-5), 9:38 p.m.

San Francisco (Whisenhunt 2-1) at San Diego (TBD), 9:45 p.m.

Boston (Suarez 4-3) at L.A. Dodgers (Yamamoto 11-6), 10:10 p.m.

Saturday’s Games

St. Louis at Toronto, 3:07 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.

Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.

Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.

San Francisco at San Diego, 8:40 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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