Live Radio
Home » Sports » AIG Women's Open Scores

AIG Women’s Open Scores

The Associated Press

July 31, 2026, 4:05 PM

Friday

At Royal Lytham & St. Annes

Lancashire, United Kingdom

Purse: $10 million

Yardage: 6,601; Par: 71

Second Round

Hae-Ran Ryu 66-69—135
Shiho Kuwaki 66-70—136
Yealimi Noh 67-70—137
Jeeno Thitikul 64-73—137
Soo Bin Joo 70-69—139
Lauren Coughlin 69-71—140
Charley Hull 69-71—140
Minami Katsu 72-68—140
Lucy Li 72-68—140
Paula Martin Sampedro 69-71—140
Chanettee Wannasaen 68-72—140
Lottie Woad 69-71—140
Jing Yan 72-68—140
Celine Boutier 67-74—141
Robyn Choi 71-70—141
Jin Hee Im 70-71—141
Lydia Ko 71-70—141
Nelly Korda 73-68—141
Mimi Rhodes 71-70—141
Kajsa Arwefjall 73-69—142
Esther Henseleit 73-69—142
Rio Takeda 69-73—142
Aunchisa Utama 73-69—142
Yana Wilson 70-72—142
MinJi Kang 71-72—143
Auston Kim 75-68—143
Julia Lopez Ramirez 74-69—143
Anna Nordqvist 73-70—143
Mao Saigo 69-74—143
Shannon Tan 69-74—143
Yuna Araki 73-71—144
Amanda Doherty 73-71—144
Lindy Duncan 75-69—144
Hannah Green 71-73—144
Nasa Hataoka 73-71—144
Brooke Henderson 72-72—144
Alice Hewson 70-74—144
Aki Iwai 72-72—144
Ariya Jutanugarn 73-71—144
Sei Young Kim 72-72—144
Jenny Shin 72-72—144
Dewi Weber 75-69—144
Arpichaya Yubol 70-74—144
Rose Zhang 74-70—144
Ashleigh Buhai 69-76—145
Alexandra Forsterling 70-75—145
Annabell Fuller 71-74—145
Wei-Ling Hsu 71-74—145
Chizzy Iwai 68-77—145
Jin Young Ko 75-70—145
Mi Hyang Lee 72-73—145
Pauline Roussin-Bouchard 73-72—145
Yuka Saso 72-73—145
Amy Yang 72-73—145
Casandra Alexander 72-74—146
Pia Babnik 72-74—146
Manon De Roey 75-71—146
Ayaka Furue 76-70—146
Cara Gainer 74-72—146
Amelia Garvey 76-70—146
Hyo Joo Kim 75-71—146
Sara Kouskova 77-69—146
Alison Lee 72-74—146
Nastasia Nadaud 77-69—146
Maja Stark 74-72—146
Patty Tavatanakit 73-73—146
Carla Tejedo Mulet 76-70—146
Yunseo Yang 70-76—146

Missed Cut

Pajaree Anannarukarn 73-74—147
Aditi Ashok 74-73—147
Lauren Crump 76-71—147
Diksha Dagar 69-78—147
Jodi Ewart Shadoff 73-74—147
Erika Hara 72-75—147
Nanna Koerstz Madsen 75-72—147
Noora Komulainen 71-76—147
Andrea Lee 71-76—147
Gaby Lopez 73-74—147
Leona Maguire 73-74—147
Hinako Shibuno 74-73—147
Jiyai Shin 73-74—147
Fuka Suga 73-74—147
Lilia Vu 75-72—147
Linn Grant 71-77—148
Georgia Hall 76-72—148
Leonie Harm 71-77—148
Jennifer Kupcho 70-78—148
Agathe Laisne 74-74—148
Somi Lee 74-74—148
Kana Nagai 74-74—148
Cassie Porter 70-78—148
Ina Yoon 74-74—148
Valentine Delon 75-74—149
Megan Khang 74-75—149
Minsol Kim 75-74—149
Min Sun7 Kim 74-75—149
A Lim Kim 75-74—149
Minjee Lee 75-74—149
Yu Liu 75-74—149
Polly Mack 72-77—149
Sayaka Takahashi 79-70—149
Chiara Tamburlini 75-74—149
Miyu Yamashita 72-77—149
Anna Zanusso 74-75—149
Jenny Bae 74-76—150
Vanessa Bouvet 77-73—150
Hye Jin Choi 73-77—150
Karis Davidson 76-74—150
Perrine Delacour 75-75—150
Yan Liu 78-72—150
Kiara Romero 76-74—150
Lauren Walsh 75-75—150
Kelsey Bennett 77-74—151
In Gee Chun 77-74—151
Carlota Ciganda 74-77—151
Anna Foster 76-75—151
Anna Huang 75-76—151
Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-75—151
Ana Pelaez Trivino 76-75—151
Helen Briem 76-76—152
Nicole Broch Estrup 76-76—152
Allisen Corpuz 73-79—152
Grace Kim 75-77—152
In-Kyung Kim 75-77—152
Maria Marin 73-79—152
Smilla Tarning Sonderby 81-71—152
Ruoning Yin 73-79—152
Weiwei Zhang 77-75—152
Daniela Darquea 78-75—153
Melanie Green 76-77—153
Gina Kim 75-78—153
Shuri Sakuma 80-73—153
Yani Tseng 77-76—153
Stephanie Kyriacou 75-79—154
Charlotte Naughton 73-81—154
Bel Wardle 75-79—154
Chloe Williams 76-78—154
Nataliya Guseva 76-79—155
Esme Hamilton 77-78—155
You Min Hwang 75-80—155
Darcey Harry 80-76—156
Justice Bosio 79-78—157
Ryann O’Toole 78-83—161
Sophia Popov 85-77—162

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up