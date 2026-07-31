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AIG Women’s Open Par Scores

The Associated Press

July 31, 2026, 4:05 PM

Friday

At Royal Lytham & St. Annes

Lancashire, United Kingdom

Purse: $10 million

Yardage: 6,601; Par: 71

Second Round

Hae-Ran Ryu 66-69—135 -7
Shiho Kuwaki 66-70—136 -6
Yealimi Noh 67-70—137 -5
Jeeno Thitikul 64-73—137 -5
Soo Bin Joo 70-69—139 -3
Lauren Coughlin 69-71—140 -2
Charley Hull 69-71—140 -2
Minami Katsu 72-68—140 -2
Lucy Li 72-68—140 -2
Paula Martin Sampedro 69-71—140 -2
Chanettee Wannasaen 68-72—140 -2
Lottie Woad 69-71—140 -2
Jing Yan 72-68—140 -2
Celine Boutier 67-74—141 -1
Robyn Choi 71-70—141 -1
Jin Hee Im 70-71—141 -1
Lydia Ko 71-70—141 -1
Nelly Korda 73-68—141 -1
Mimi Rhodes 71-70—141 -1
Kajsa Arwefjall 73-69—142 E
Esther Henseleit 73-69—142 E
Rio Takeda 69-73—142 E
Aunchisa Utama 73-69—142 E
Yana Wilson 70-72—142 E
MinJi Kang 71-72—143 +1
Auston Kim 75-68—143 +1
Julia Lopez Ramirez 74-69—143 +1
Anna Nordqvist 73-70—143 +1
Mao Saigo 69-74—143 +1
Shannon Tan 69-74—143 +1
Yuna Araki 73-71—144 +2
Amanda Doherty 73-71—144 +2
Lindy Duncan 75-69—144 +2
Hannah Green 71-73—144 +2
Nasa Hataoka 73-71—144 +2
Brooke Henderson 72-72—144 +2
Alice Hewson 70-74—144 +2
Aki Iwai 72-72—144 +2
Ariya Jutanugarn 73-71—144 +2
Sei Young Kim 72-72—144 +2
Jenny Shin 72-72—144 +2
Dewi Weber 75-69—144 +2
Arpichaya Yubol 70-74—144 +2
Rose Zhang 74-70—144 +2
Ashleigh Buhai 69-76—145 +3
Alexandra Forsterling 70-75—145 +3
Annabell Fuller 71-74—145 +3
Wei-Ling Hsu 71-74—145 +3
Chizzy Iwai 68-77—145 +3
Jin Young Ko 75-70—145 +3
Mi Hyang Lee 72-73—145 +3
Pauline Roussin-Bouchard 73-72—145 +3
Yuka Saso 72-73—145 +3
Amy Yang 72-73—145 +3
Casandra Alexander 72-74—146 +4
Pia Babnik 72-74—146 +4
Manon De Roey 75-71—146 +4
Ayaka Furue 76-70—146 +4
Cara Gainer 74-72—146 +4
Amelia Garvey 76-70—146 +4
Hyo Joo Kim 75-71—146 +4
Sara Kouskova 77-69—146 +4
Alison Lee 72-74—146 +4
Nastasia Nadaud 77-69—146 +4
Maja Stark 74-72—146 +4
Patty Tavatanakit 73-73—146 +4
Carla Tejedo Mulet 76-70—146 +4
Yunseo Yang 70-76—146 +4

Missed Cut

Pajaree Anannarukarn 73-74—147 +5
Aditi Ashok 74-73—147 +5
Lauren Crump 76-71—147 +5
Diksha Dagar 69-78—147 +5
Jodi Ewart Shadoff 73-74—147 +5
Erika Hara 72-75—147 +5
Nanna Koerstz Madsen 75-72—147 +5
Noora Komulainen 71-76—147 +5
Andrea Lee 71-76—147 +5
Gaby Lopez 73-74—147 +5
Leona Maguire 73-74—147 +5
Hinako Shibuno 74-73—147 +5
Jiyai Shin 73-74—147 +5
Fuka Suga 73-74—147 +5
Lilia Vu 75-72—147 +5
Linn Grant 71-77—148 +6
Georgia Hall 76-72—148 +6
Leonie Harm 71-77—148 +6
Jennifer Kupcho 70-78—148 +6
Agathe Laisne 74-74—148 +6
Somi Lee 74-74—148 +6
Kana Nagai 74-74—148 +6
Cassie Porter 70-78—148 +6
Ina Yoon 74-74—148 +6
Valentine Delon 75-74—149 +7
Megan Khang 74-75—149 +7
Minsol Kim 75-74—149 +7
Min Sun7 Kim 74-75—149 +7
A Lim Kim 75-74—149 +7
Minjee Lee 75-74—149 +7
Yu Liu 75-74—149 +7
Polly Mack 72-77—149 +7
Sayaka Takahashi 79-70—149 +7
Chiara Tamburlini 75-74—149 +7
Miyu Yamashita 72-77—149 +7
Anna Zanusso 74-75—149 +7
Jenny Bae 74-76—150 +8
Vanessa Bouvet 77-73—150 +8
Hye Jin Choi 73-77—150 +8
Karis Davidson 76-74—150 +8
Perrine Delacour 75-75—150 +8
Yan Liu 78-72—150 +8
Kiara Romero 76-74—150 +8
Lauren Walsh 75-75—150 +8
Kelsey Bennett 77-74—151 +9
In Gee Chun 77-74—151 +9
Carlota Ciganda 74-77—151 +9
Anna Foster 76-75—151 +9
Anna Huang 75-76—151 +9
Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-75—151 +9
Ana Pelaez Trivino 76-75—151 +9
Helen Briem 76-76—152 +10
Nicole Broch Estrup 76-76—152 +10
Allisen Corpuz 73-79—152 +10
Grace Kim 75-77—152 +10
In-Kyung Kim 75-77—152 +10
Maria Marin 73-79—152 +10
Smilla Tarning Sonderby 81-71—152 +10
Ruoning Yin 73-79—152 +10
Weiwei Zhang 77-75—152 +10
Daniela Darquea 78-75—153 +11
Melanie Green 76-77—153 +11
Gina Kim 75-78—153 +11
Shuri Sakuma 80-73—153 +11
Yani Tseng 77-76—153 +11
Stephanie Kyriacou 75-79—154 +12
Charlotte Naughton 73-81—154 +12
Bel Wardle 75-79—154 +12
Chloe Williams 76-78—154 +12
Nataliya Guseva 76-79—155 +13
Esme Hamilton 77-78—155 +13
You Min Hwang 75-80—155 +13
Darcey Harry 80-76—156 +14
Justice Bosio 79-78—157 +15
Ryann O’Toole 78-83—161 +19
Sophia Popov 85-77—162 +20

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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