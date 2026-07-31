AIG Women’s Open Par Scores

Friday At Royal Lytham & St. Annes Lancashire, United Kingdom Purse: $10 million Yardage: 6,601; Par: 71 Second Round Hae-Ran…
Friday
At Royal Lytham & St. Annes
Lancashire, United Kingdom
Purse: $10 million
Yardage: 6,601; Par: 71
Second Round
|Hae-Ran Ryu
|66-69—135
|-7
|Shiho Kuwaki
|66-70—136
|-6
|Yealimi Noh
|67-70—137
|-5
|Jeeno Thitikul
|64-73—137
|-5
|Soo Bin Joo
|70-69—139
|-3
|Lauren Coughlin
|69-71—140
|-2
|Charley Hull
|69-71—140
|-2
|Minami Katsu
|72-68—140
|-2
|Lucy Li
|72-68—140
|-2
|Paula Martin Sampedro
|69-71—140
|-2
|Chanettee Wannasaen
|68-72—140
|-2
|Lottie Woad
|69-71—140
|-2
|Jing Yan
|72-68—140
|-2
|Celine Boutier
|67-74—141
|-1
|Robyn Choi
|71-70—141
|-1
|Jin Hee Im
|70-71—141
|-1
|Lydia Ko
|71-70—141
|-1
|Nelly Korda
|73-68—141
|-1
|Mimi Rhodes
|71-70—141
|-1
|Kajsa Arwefjall
|73-69—142
|E
|Esther Henseleit
|73-69—142
|E
|Rio Takeda
|69-73—142
|E
|Aunchisa Utama
|73-69—142
|E
|Yana Wilson
|70-72—142
|E
|MinJi Kang
|71-72—143
|+1
|Auston Kim
|75-68—143
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|74-69—143
|+1
|Anna Nordqvist
|73-70—143
|+1
|Mao Saigo
|69-74—143
|+1
|Shannon Tan
|69-74—143
|+1
|Yuna Araki
|73-71—144
|+2
|Amanda Doherty
|73-71—144
|+2
|Lindy Duncan
|75-69—144
|+2
|Hannah Green
|71-73—144
|+2
|Nasa Hataoka
|73-71—144
|+2
|Brooke Henderson
|72-72—144
|+2
|Alice Hewson
|70-74—144
|+2
|Aki Iwai
|72-72—144
|+2
|Ariya Jutanugarn
|73-71—144
|+2
|Sei Young Kim
|72-72—144
|+2
|Jenny Shin
|72-72—144
|+2
|Dewi Weber
|75-69—144
|+2
|Arpichaya Yubol
|70-74—144
|+2
|Rose Zhang
|74-70—144
|+2
|Ashleigh Buhai
|69-76—145
|+3
|Alexandra Forsterling
|70-75—145
|+3
|Annabell Fuller
|71-74—145
|+3
|Wei-Ling Hsu
|71-74—145
|+3
|Chizzy Iwai
|68-77—145
|+3
|Jin Young Ko
|75-70—145
|+3
|Mi Hyang Lee
|72-73—145
|+3
|Pauline Roussin-Bouchard
|73-72—145
|+3
|Yuka Saso
|72-73—145
|+3
|Amy Yang
|72-73—145
|+3
|Casandra Alexander
|72-74—146
|+4
|Pia Babnik
|72-74—146
|+4
|Manon De Roey
|75-71—146
|+4
|Ayaka Furue
|76-70—146
|+4
|Cara Gainer
|74-72—146
|+4
|Amelia Garvey
|76-70—146
|+4
|Hyo Joo Kim
|75-71—146
|+4
|Sara Kouskova
|77-69—146
|+4
|Alison Lee
|72-74—146
|+4
|Nastasia Nadaud
|77-69—146
|+4
|Maja Stark
|74-72—146
|+4
|Patty Tavatanakit
|73-73—146
|+4
|Carla Tejedo Mulet
|76-70—146
|+4
|Yunseo Yang
|70-76—146
|+4
Missed Cut
|Pajaree Anannarukarn
|73-74—147
|+5
|Aditi Ashok
|74-73—147
|+5
|Lauren Crump
|76-71—147
|+5
|Diksha Dagar
|69-78—147
|+5
|Jodi Ewart Shadoff
|73-74—147
|+5
|Erika Hara
|72-75—147
|+5
|Nanna Koerstz Madsen
|75-72—147
|+5
|Noora Komulainen
|71-76—147
|+5
|Andrea Lee
|71-76—147
|+5
|Gaby Lopez
|73-74—147
|+5
|Leona Maguire
|73-74—147
|+5
|Hinako Shibuno
|74-73—147
|+5
|Jiyai Shin
|73-74—147
|+5
|Fuka Suga
|73-74—147
|+5
|Lilia Vu
|75-72—147
|+5
|Linn Grant
|71-77—148
|+6
|Georgia Hall
|76-72—148
|+6
|Leonie Harm
|71-77—148
|+6
|Jennifer Kupcho
|70-78—148
|+6
|Agathe Laisne
|74-74—148
|+6
|Somi Lee
|74-74—148
|+6
|Kana Nagai
|74-74—148
|+6
|Cassie Porter
|70-78—148
|+6
|Ina Yoon
|74-74—148
|+6
|Valentine Delon
|75-74—149
|+7
|Megan Khang
|74-75—149
|+7
|Minsol Kim
|75-74—149
|+7
|Min Sun7 Kim
|74-75—149
|+7
|A Lim Kim
|75-74—149
|+7
|Minjee Lee
|75-74—149
|+7
|Yu Liu
|75-74—149
|+7
|Polly Mack
|72-77—149
|+7
|Sayaka Takahashi
|79-70—149
|+7
|Chiara Tamburlini
|75-74—149
|+7
|Miyu Yamashita
|72-77—149
|+7
|Anna Zanusso
|74-75—149
|+7
|Jenny Bae
|74-76—150
|+8
|Vanessa Bouvet
|77-73—150
|+8
|Hye Jin Choi
|73-77—150
|+8
|Karis Davidson
|76-74—150
|+8
|Perrine Delacour
|75-75—150
|+8
|Yan Liu
|78-72—150
|+8
|Kiara Romero
|76-74—150
|+8
|Lauren Walsh
|75-75—150
|+8
|Kelsey Bennett
|77-74—151
|+9
|In Gee Chun
|77-74—151
|+9
|Carlota Ciganda
|74-77—151
|+9
|Anna Foster
|76-75—151
|+9
|Anna Huang
|75-76—151
|+9
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|76-75—151
|+9
|Ana Pelaez Trivino
|76-75—151
|+9
|Helen Briem
|76-76—152
|+10
|Nicole Broch Estrup
|76-76—152
|+10
|Allisen Corpuz
|73-79—152
|+10
|Grace Kim
|75-77—152
|+10
|In-Kyung Kim
|75-77—152
|+10
|Maria Marin
|73-79—152
|+10
|Smilla Tarning Sonderby
|81-71—152
|+10
|Ruoning Yin
|73-79—152
|+10
|Weiwei Zhang
|77-75—152
|+10
|Daniela Darquea
|78-75—153
|+11
|Melanie Green
|76-77—153
|+11
|Gina Kim
|75-78—153
|+11
|Shuri Sakuma
|80-73—153
|+11
|Yani Tseng
|77-76—153
|+11
|Stephanie Kyriacou
|75-79—154
|+12
|Charlotte Naughton
|73-81—154
|+12
|Bel Wardle
|75-79—154
|+12
|Chloe Williams
|76-78—154
|+12
|Nataliya Guseva
|76-79—155
|+13
|Esme Hamilton
|77-78—155
|+13
|You Min Hwang
|75-80—155
|+13
|Darcey Harry
|80-76—156
|+14
|Justice Bosio
|79-78—157
|+15
|Ryann O’Toole
|78-83—161
|+19
|Sophia Popov
|85-77—162
|+20
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